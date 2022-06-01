Виновник смерти новосибирского журналиста Антона Лучанского попросил изменить ему наказание

Виновник ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Антон Лучанский, попросил суд изменить ему наказание и выдать ему талоны на усиленное питание. Как рассказали НГС в прокуратуре Первомайского района Новосибирска, рассмотрение материала назначено на 17 июня.



— Речь идет об изменении наказания, статья 80 уголовного кодекса предусматривает изменения наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания, это либо принудительные работы, либо исправительные работы, либо ограничение свободы, — рассказала помощник прокурора Первомайского района Новосибирска Наталья Харитонова.