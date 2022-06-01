Виновник смерти новосибирского журналиста Антона Лучанского попросил изменить ему наказание
Сейчас он находится в колонии общего режима
Виновник ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Антон Лучанский, попросил суд изменить ему наказание и выдать ему талоны на усиленное питание. Как рассказали НГС в прокуратуре Первомайского района Новосибирска, рассмотрение материала назначено на 17 июня.
— Речь идет об изменении наказания, статья 80 уголовного кодекса предусматривает изменения наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания, это либо принудительные работы, либо исправительные работы, либо ограничение свободы, — рассказала помощник прокурора Первомайского района Новосибирска Наталья Харитонова.
Информацию об этом НГС также подтвердили в Управлении судебного департамента НСО, кроме того, как выяснили журналисты Прецедент.тв, Лазьков попросил назначить ему «талоны на усиленное питание» — этот вопрос тоже должны изучить в суде.
Смертельное ДТП на улице Богдана Хмельницкого произошло в марте 2020 года. Антон Лучанский выходил из трамвая, в это время по улице на большой скорости мчался «Мерседес-Бенц Е200» под управлением 27-летнего Никиты Лазькова. Водитель не предпринял попыток затормозить и сбил журналиста. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, Антон Лучанский скончался в автомобиле скорой помощи.
Позже стало известно, что в момент аварии Лазьков находился в состоянии наркотического опьянения. В июле 2020 года виновнику смертельной аварии вынесли обвинительный приговор. Представитель вдовы Антона Лучанского, адвокат Павел Яровой просил суд обязать Лазькова выплатить 5 миллионов рублей вдове погибшего, а также назначить ему как можно более строгое наказание.
— Прошу избрать подсудимому Лазькову меру наказания в виде реального лишения свободы в пределах максимального срока санкций, установленных
Обвинительный приговор оказался другим: суд назначил Никите Лазькову наказание в виде 6,5 года колонии общего режима и обязал его выплатить 1,5 миллиона рублей. Позже этот приговор устоял в кассационной инстанции.
НГС собрал воспоминания друзей и знакомых Антон Лучанского: его считали хорошим человеком и профессионалом.