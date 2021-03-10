Кассация рассмотрела приговор водителю, который насмерть сбил новосибирского журналиста Антона Лучанского

Приговор по делу о гибели новосибирского журналиста оставили без изменений
Сегодня, 10 марта, суд в Кемерово оставил без изменений приговор Никите Лазькову, осужденному на шесть с половиной лет. В марте прошлого года мужчина насмерть сбил на машине новосибирского журналиста Антона Лучанского.
Заседание по жалобе Никиты Лазькова прошло в Восьмом кассационном суде. Сторона потерпевшего — супруга журналиста и ее адвокат Павел Яровой — участвовали в нем по видеосвязи из Калининского суда Новосибирска.
— Была кассационная жалоба защитника осужденного. Ему просили снизить срок наказания, поменять вид исправительного учреждения с колонии общего режима на колонию-поселение. Суд рассмотрел и отказал в удовлетворении. Был вынесен судебный акт об оставлении приговора в силе и об отказе в удовлетворении кассационной жалобы, — рассказал Павел Яровой НГС.
Сторона осужденного может подать жалобу в Верховный суд.
Антон Лучанский погиб
Против 27-летнего водителя «Мерседеса», который сбил телеведущего, завели уголовное дело. В мае стало известно, что в крови Лазькова во время медицинского освидетельствования обнаружили наркотическое вещество.
Суд начал рассматривать дело в начале июля. НГС вел онлайн-трансляцию с заседания. Прокурор попросил наказание для Лазькова —
Суд первой инстанции вынес приговор Никите Лазькову