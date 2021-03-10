10 марта среда
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 5/10
usd 74.26
eur 88.17

Все новости

Все новости

Кассация рассмотрела приговор водителю, который насмерть сбил новосибирского журналиста Антона Лучанского

Защита просила перевести Никиту Лазькова в колонию-поселение из колонии общего режима

1 336
6Обсудить

Поделиться

Новосибирский журналист погиб почти год назад

Новосибирский журналист погиб почти год назад

Поделиться

Приговор по делу о гибели новосибирского журналиста оставили без изменений

Сегодня, 10 марта, суд в Кемерово оставил без изменений приговор Никите Лазькову, осужденному на шесть с половиной лет. В марте прошлого года мужчина насмерть сбил на машине новосибирского журналиста Антона Лучанского.

Заседание по жалобе Никиты Лазькова прошло в Восьмом кассационном суде. Сторона потерпевшего — супруга журналиста и ее адвокат Павел Яровой — участвовали в нем по видеосвязи из Калининского суда Новосибирска.

— Была кассационная жалоба защитника осужденного. Ему просили снизить срок наказания, поменять вид исправительного учреждения с колонии общего режима на колонию-поселение. Суд рассмотрел и отказал в удовлетворении. Был вынесен судебный акт об оставлении приговора в силе и об отказе в удовлетворении кассационной жалобы, — рассказал Павел Яровой НГС.

Сторона осужденного может подать жалобу в Верховный суд.

Антон Лучанский погиб 30 марта 2020 года, когда выходил из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. Прощание с ним состоялось 2 апреля.

Против 27-летнего водителя «Мерседеса», который сбил телеведущего, завели уголовное дело. В мае стало известно, что в крови Лазькова во время медицинского освидетельствования обнаружили наркотическое вещество.

Суд начал рассматривать дело в начале июля. НГС вел онлайн-трансляцию с заседания. Прокурор попросил наказание для Лазькова — 8 лет в колонии-поселении и 4 миллиона рублей компенсации для семьи погибшего. Адвокат Павел Яровой просил назначить максимальное наказание по ч. 4 ст. 262 УК РФ, а также взыскать компенсацию морального вреда в 5 миллионов рублей.

Суд первой инстанции вынес приговор Никите Лазькову 22 июля. Суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал мужчину выплатить семье погибшего компенсацию в 1,5 млн рублей.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

водительсудАнтон Лучанский
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...