Кассация рассмотрела приговор водителю, который насмерть сбил новосибирского журналиста Антона Лучанского

Сегодня, 10 марта, суд в Кемерово оставил без изменений приговор Никите Лазькову, осужденному на шесть с половиной лет. В марте прошлого года мужчина насмерть сбил на машине новосибирского журналиста Антона Лучанского.

Заседание по жалобе Никиты Лазькова прошло в Восьмом кассационном суде. Сторона потерпевшего — супруга журналиста и ее адвокат Павел Яровой — участвовали в нем по видеосвязи из Калининского суда Новосибирска.

— Была кассационная жалоба защитника осужденного. Ему просили снизить срок наказания, поменять вид исправительного учреждения с колонии общего режима на колонию-поселение. Суд рассмотрел и отказал в удовлетворении. Был вынесен судебный акт об оставлении приговора в силе и об отказе в удовлетворении кассационной жалобы, — рассказал Павел Яровой НГС.

