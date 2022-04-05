Силовики пришли с обыском к чиновнику и удивились его богатству — коттедж под Новосибирском могут изъять

В конце 2021 года правоохранительные органы всерьез заинтересовалась двумя сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области — братьями Сергеем и Семеном Доплерами. Поводов для интереса было несколько, мы разбирались с ними раньше. Интереснее другое — что силовики увидели, посетив дом одного из братьев с обыском. Обнаруженное стало поводом для новых вопросов к чиновнику. Подробности — в материале НГС.
Бизнес-инспектор
Семен Доплер работает начальником отдела государственного контроля в сфере использования объектов животного мира управления по охране животного мира Новосибирской области, а его брат Сергей Доплер — госинспектор Минприроды НСО в Каргате. В ноябре 2021 года НГС рассказывал о возникшем интересе правоохранителей к братьям. Причин для этого могло быть две.
Охотовед одного из заказников вблизи Каргата утверждал, что арендаторы охотничьих угодий в Каргатском районе сталкивались с необходимостью платить по
— Люди платили, а с недавнего времени стали просить уже по 250 тысяч и плюс выдачу лицензий на отстрел дичи себе и своим друзьям в угодьях охотпользователей, — сказал собеседник НГС в октябре 2021-го.
Бывший государственный инспектор-охотовед Каргатского района Александр Малышонок (сейчас он фермер) говорит, что с приходом братьев Доплеров на работу в Минприроды в районе выросли лимиты на отстрел животных.
— Вскоре после трудоустройства Семена Доплера меня уволили, поставили его на мое место. Я сначала боролся, Путину писал, потом махнул рукой. Так вот, вскоре после этих событий на отдельных заказниках и угодьях вдвое выросла учетная численность парнокопытных, например, на «Торокском» хозяйстве раньше было можно убивать 30 косуль в год (14% от численности), а при новых охотоведах стало можно убивать от 96 до 106 особей. При этом половина лицензий уходила определенным людям: продавали они их или сами охотились, я точно не знаю, — сказал НГС Малышонок. — А после того как они разрешили отстреливать лосей, Семена Доплера прозвали бизнес-инспектором.
Второй причиной следственных мероприятий по Доплерам могли стать обвинения в повреждении пшеничных полей ЗАО «Птицефабрика Каргатская» от катания на квадроциклах.
По данным источника НГС в Минприроды, у Семена Доплера есть могущественные покровители, для которых он якобы организует «особенные охоты» в Каргатском районе.
Откуда дровишки?
Уже в конце марта НГС стало известно, что прошедшие в ноябре 2021 года обыски в коттедже Семена Доплера в Новолуговом стали поводом для нового разбирательства. По данным источника НГС, прокуратуру заинтересовал, откуда у чиновника столь дорогая недвижимость — сумма, за которую он приобрел коттедж, превышала заработок семьи Доплеров за три предшествующих сделке года.
— Сумма сделки (покупки. — Прим. ред.) составила официально более 4 миллионов рублей. Когда проходили обыски у Доплера в ноябре 2021 года в данном доме, визуально сотрудниками полиции было установлено, что приобретенный дом стоит гораздо больше 4 миллионов, — сообщил источник НГС.
В результате прокуратура Новосибирской области внесла представление министру природных ресурсов и экологии региона в связи с расхождением расходов и доходов начальника отдела госконтроля Семена Доплера и его супруги. Как уточнили в ответе на запрос НГС в прокуратуре, сейчас рассматривается вопрос о подаче иска о взыскании недвижимости в доход государства.
— Решение об обращении в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации недвижимого имущества, приобретенного
Между тем за 2020 год Семен Доплер задекларировал доход в миллион триста тысяч рублей (супруга — 853 тысячи), в собственности указан земельный участок и дом (владеют напополам с женой), квартира и автомобиль «Тойота-Ланд-Крузер-Прадо».
Позиция Доплера и Минприроды
НГС связался с Семеном Доплером по телефону, но тот отказался обсуждать с журналистом законность приобретения коттеджа в Новолуговом и претензии прокуратуры. Остальные вопросы ему задать не удалось: Доплер бросил телефонную трубку, адресовав НГС в Минприроды.
— Вывода о незаконном приобретении
Несколькими днями ранее бывшему инспектору Минприроды НСО запретили охотиться. Даниила Казанцева уволили после того, как дважды уличили в незаконной охоте.