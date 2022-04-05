Силовики пришли с обыском к чиновнику и удивились его богатству — коттедж под Новосибирском могут изъять

Охотовед одного из заказников вблизи Каргата утверждал, что арендаторы охотничьих угодий в Каргатском районе сталкивались с необходимостью платить по 100 000 рублей в квартал, «чтобы не было никаких проблем». Якобы такие требования им выставлял Семен Доплер.



— Люди платили, а с недавнего времени стали просить уже по 250 тысяч и плюс выдачу лицензий на отстрел дичи себе и своим друзьям в угодьях охотпользователей, — сказал собеседник НГС в октябре 2021-го.



Бывший государственный инспектор-охотовед Каргатского района Александр Малышонок (сейчас он фермер) говорит, что с приходом братьев Доплеров на работу в Минприроды в районе выросли лимиты на отстрел животных.



— Вскоре после трудоустройства Семена Доплера меня уволили, поставили его на мое место. Я сначала боролся, Путину писал, потом махнул рукой. Так вот, вскоре после этих событий на отдельных заказниках и угодьях вдвое выросла учетная численность парнокопытных, например, на «Торокском» хозяйстве раньше было можно убивать 30 косуль в год (14% от численности), а при новых охотоведах стало можно убивать от 96 до 106 особей. При этом половина лицензий уходила определенным людям: продавали они их или сами охотились, я точно не знаю, — сказал НГС Малышонок. — А после того как они разрешили отстреливать лосей, Семена Доплера прозвали бизнес-инспектором.

