Задушил и лег спать. Что известно об убитой модели, тело которой нашли в чемодане через год после ее исчезновения

Останки модели Гретты Ведлер нашли 12 марта в гараже загородного дома в Липецке. Тело больше года пролежало в чемодане на дне багажника автомобиля. Девушка пропала в феврале 2021 года. Она была убита в одном из московских отелей. Подозреваемый в преступлении — 23-летний Дмитрий Коровин — уже признался в убийстве и подробно рассказал, что произошло.



Кто такая Гретта Ведлер

Гретта Ведлер (настоящая фамилия — Павленко) окончила факультет экономики в РУДН. Ей было 23 года. Девушка занималась спортом, любила отдыхать за границей и зарабатывала на жизнь в качестве модели. Она также увлекалась духовными практиками и психологией. В своем телеграм-канале «Псивестник», который всё еще доступен, девушка описывала социальные шаблоны взаимоотношений и предлагала персональные консультации.