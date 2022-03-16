Задушил и лег спать. Что известно об убитой модели, тело которой нашли в чемодане через год после ее исчезновения

Останки модели Гретты Ведлер нашли 12 марта в гараже загородного дома в Липецке. Тело больше года пролежало в чемодане на дне багажника автомобиля. Девушка пропала в феврале 2021 года. Она была убита в одном из московских отелей. Подозреваемый в преступлении —
Кто такая Гретта Ведлер
Гретта Ведлер (настоящая фамилия — Павленко) окончила факультет экономики в РУДН. Ей было 23 года. Девушка занималась спортом, любила отдыхать за границей и зарабатывала на жизнь в качестве модели. Она также увлекалась духовными практиками и психологией. В своем телеграм-канале «Псивестник», который всё еще доступен, девушка описывала социальные шаблоны взаимоотношений и предлагала персональные консультации.
Ведлер родом из Липецкой области, в Москве работала и участвовала в конкурсах красоты для продвижения в модельном бизнесе. В 2020 году она приняла участие в конкурсе Top Russian Beauties.
— Мне нравится преодолевать свои страхи. Я, признаюсь, сильно боюсь сцены. Но опыт нужен, а я чувствую, что начинаю привыкать. Я его наработаю. И сюда я пришла за опытом. Я не надеюсь на подарки и призы, — говорила Гретта в интервью, сообщив, что ее любимая сказка — «О золотой рыбке».
Отношения Гретты и Дмитрия
В феврале 2021 года Гретта перестала выходить на связь и отвечать на звонки, и ее знакомый заявил в полицию. По его словам, модель состояла в отношениях с парнем, который угрожал ей убийством и преследовал. Он якобы похитил у модели 150 тысяч рублей и запугивал ее, чтобы та не обращалась в полицию.
Возлюбленным оказался ровесник Ведлер —
СМИ получили доступ к перепискам и аудиосообщениям модели. В них девушка рассказывала друзьям о регулярном насилии со стороны Коровина. Она жаловалась на побои, но не уходила от него.
— Я чуть не задохнулась. Реально тебе говорю, он меня душил! Он душил меня в отеле, потом в машине. Он не будет никогда побои оставлять, он будет именно душить. Мы постоянно ссоримся. Каждый день буквально! То у него денег нет, и он отель оплатить не может, то просит меня ему водки купить. У него какие-то проблемы психические, — делилась девушка с подругой в аудиозаписи.
Поиски Ведлер шли больше года с помощью волонтеров. Следователи опрашивали людей в Москве, где пропавшая девушка жила в одной из гостиниц. В марте 2022 года следователи вышли на след преступника и обнаружили тело девушки в гараже загородного дома, в чемодане.
Как произошло убийство
Дмитрий Коровин, бойфренд московской модели, полностью признал вину в ее убийстве. Во время следственного эксперимента он показал следователям, как задушил девушку во время ссоры. Сначала ухажер толкнул ее на кровать, а затем — «чтобы она успокоилась» — придушил и бросил на пол. После этого Коровин лег спать. По его словам, он понял, что совершил убийство, только на следующий день.
Какое-то время он провел рядом с телом модели, раздумывая, что с ним делать. Оставив убитую в номере, он пошел в магазин и купил чемодан. Поместив в него тело девушки, подозреваемый вывез чемодан в село Сошки под Липецком и спрятал в багажник машины. Труп пролежал там целый год.
Чтобы успокоить друзей, которые стали задаваться вопросами, Коровин переписывался с ними от лица Ведлер.
Например, он рассказывал друзьям убитой, что их отношения улучшились.
— Он познакомил меня с отцом. Отдал все деньги, билеты на Бали. Даже ноут новый подарил. Вот сейчас делаем ПЦР-тесты. Я не верю, что сегодня улечу, — писал Дмитрий знакомым Гретты от ее имени.
Сейчас парень находится под стражей. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Дмитрию Коровину грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.