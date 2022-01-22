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Жителя Новосибирска будут судить за мошенничество при строительстве детских садов и взятку авиабилетами

Его имущество стоимостью более 14 млн рублей арестовано

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Обвиняемого поместили под домашний арест

Обвиняемого поместили под домашний арест

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Следственный комитет Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении коммерческого директора одного из предприятий. Его обвиняют в мошенничестве и даче взятки.

— Обвиняемый, являясь руководителем юридического лица, организовал в 2020 году подготовку и предоставление в муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» фиктивных документов о якобы выполненных возглавляемой им организацией работах по установке в здании детского сада-яслей в городе Новосибирске тактильно-визуальных индикаторов при устройстве полов. На основании этих подложных документов на счет фирмы впоследствии было перечислено более 2,8 млн рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, — говорится в сообщении пресс-службы СКР по Новосибирской области.

Также в декабре 2020 года он, по данным следствия, дал взятку директору «Управления капитального строительства» в виде авиабилетов в бизнес-классе из Новосибирска в Сочи и обратно. Эти деньги были предназначены для принятия работ, выполненных при строительстве другого детского сада.

Мужчина признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки), по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) — не признал. Он помещен под домашний арест. Его имущество стоимостью более 14 млн рублей арестовано. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно в суд.

Ранее суд оштрафовал дорожную компанию на 20 миллионов рублей за взятку экс-главе ТУАД Михаилу Чуманову.

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