Жителя Новосибирска будут судить за мошенничество при строительстве детских садов и взятку авиабилетами

Следственный комитет Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении коммерческого директора одного из предприятий. Его обвиняют в мошенничестве и даче взятки.

— Обвиняемый, являясь руководителем юридического лица, организовал в 2020 году подготовку и предоставление в муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» фиктивных документов о якобы выполненных возглавляемой им организацией работах по установке в здании детского сада-яслей в городе Новосибирске тактильно-визуальных индикаторов при устройстве полов. На основании этих подложных документов на счет фирмы впоследствии было перечислено более 2,8 млн рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, — говорится в сообщении пресс-службы СКР по Новосибирской области.