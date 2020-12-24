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Суд арестовал главу новосибирского ТУАД Михаила Чуманова

Руководителя управления подозревают во взятках

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Михаила Чуманова подозревают в коррупции<br>

Михаила Чуманова подозревают в коррупции

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Железнодорожный районный суд Новосибирска выбрал меру пресечения главе территориального управления автодорог Новосибирской области Михаилу Чуманову.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц пять суток, то есть до 26 января 2020 года, — сообщили в пресс-службе суда.

В эту среду, 23 декабря, стало известно о задержании Чуманова и обысках в его доме. Мужчину подозревают в получении и даче взяток. По делу также проходят его брат и представители двух коммерческих организаций — Игорь Листопад и Сергей Илюшин. Суд также сегодня избрал им меру пресечения: Илюшин пробудет под домашним арестом, а Листопад — под стражей, оба — до 26 января.

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По предварительным данным, Илюшин и Листопад в период с августа по декабрь 2020 года передали главному дорожнику региона деньги за общее покровительство при приемке работ и получении тендеров. Оба — представители компаний, которые строили и ремонтировали объекты во многих регионах Сибири.

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ТУАДвзяткасуд
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