Суд арестовал главу новосибирского ТУАД Михаила Чуманова

Железнодорожный районный суд Новосибирска выбрал меру пресечения главе территориального управления автодорог Новосибирской области Михаилу Чуманову.



— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц пять суток, то есть до 26 января 2020 года, — сообщили в пресс-службе суда.

В эту среду, 23 декабря, стало известно о задержании Чуманова и обысках в его доме. Мужчину подозревают в получении и даче взяток. По делу также проходят его брат и представители двух коммерческих организаций — Игорь Листопад и Сергей Илюшин. Суд также сегодня избрал им меру пресечения: Илюшин пробудет под домашним арестом, а Листопад — под стражей, оба — до 26 января.