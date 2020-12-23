Начальника новосибирского ТУАД задержали следователи. В чем его подозревают

Главу управления автодорог Новосибирской области заподозрили в коррупции
В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении начальника Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаила Чуманова.
— Возбуждено дело в отношении начальника ТУАД НСО, его брата и двоих представителей коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере автодорожного строительства, по фактам совершения ими коррупционных преступлений («Получение взятки в значительном размере», «Дача взятки в значительном размере», «Получение взятки организованной группой в особо крупном размере», «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере», «Дача взятки организованной группой в особо крупном размере»), — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.
По предварительным данным, глава управления через посредника — своего брата — получил взятку в размере
На Anticorr.media уточняется, что Михаил Чуманов оказывал содействие ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой».
— В настоящее время начальник учреждения, его брат и двое представителей коммерческих организаций задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведены обыски в учреждении, коммерческих организациях и в жилых помещениях подозреваемых. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, — добавили в ведомстве.
Этой осенью задержали главу комитета рекламы Дмитрия Лобыню, который занимал пост с 2017 года. После этого его поместили под арест на два месяца. Бывшего руководителя обвинили в получении взятки в 200 тысяч рублей.