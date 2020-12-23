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Начальника новосибирского ТУАД задержали следователи. В чем его подозревают

По делу также проходят его брат и представители коммерческих организаций

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Михаила Чуманова подозревают в коррупции

Михаила Чуманова подозревают в коррупции

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Главу управления автодорог Новосибирской области заподозрили в коррупции

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении начальника Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаила Чуманова.

— Возбуждено дело в отношении начальника ТУАД НСО, его брата и двоих представителей коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере автодорожного строительства, по фактам совершения ими коррупционных преступлений («Получение взятки в значительном размере», «Дача взятки в значительном размере», «Получение взятки организованной группой в особо крупном размере», «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере», «Дача взятки организованной группой в особо крупном размере»), — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

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По предварительным данным, глава управления через посредника — своего брата — получил взятку в размере 100 000 рублей и 5 000 000 рублей от представителей коммерческих организаций. Средства он брал за «общее покровительство в отношении представляемых ими организаций», а именно за помощь в получении тендеров и приемке работ по госконтракту (ремонт, реконструкция, строительство и содержание автомобильных дорог региона).

На Anticorr.media уточняется, что Михаил Чуманов оказывал содействие ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой».

— В настоящее время начальник учреждения, его брат и двое представителей коммерческих организаций задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведены обыски в учреждении, коммерческих организациях и в жилых помещениях подозреваемых. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, — добавили в ведомстве.

Этой осенью задержали главу комитета рекламы Дмитрия Лобыню, который занимал пост с 2017 года. После этого его поместили под арест на два месяца. Бывшего руководителя обвинили в получении взятки в 200 тысяч рублей.

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ТУАДвзяткизадержание
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