Начальника новосибирского ТУАД задержали следователи. В чем его подозревают

На Anticorr.media уточняется, что Михаил Чуманов оказывал содействие ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой».



— В настоящее время начальник учреждения, его брат и двое представителей коммерческих организаций задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведены обыски в учреждении, коммерческих организациях и в жилых помещениях подозреваемых. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, — добавили в ведомстве.



Этой осенью задержали главу комитета рекламы Дмитрия Лобыню, который занимал пост с 2017 года. После этого его поместили под арест на два месяца. Бывшего руководителя обвинили в получении взятки в 200 тысяч рублей.