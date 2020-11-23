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Тема дняНашли тело женщины, пропавшей при продаже авто

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В Новосибирске снова убили из-за машины: рассказываем, как безопасно продать автомобиль

Покупателям и продавцам рекомендуют встречаться в светлое время суток и в оживленном месте

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Насторожить должно любое отклонение в договоренности с продавцом или покупателем

Насторожить должно любое отклонение в договоренности с продавцом или покупателем

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Новосибирцам объяснили, как безопасно продавать автомобили

В Новосибирске обнаружили тело погибшей Татьяны Кучеевой, которая пропала 12 ноября. Ее брат рассказывал со слов матери, что Татьяна уехала в тот день продавать машину. 22 ноября следователи задержали подозреваемого, им оказался 26-летний знакомый Татьяны. По версии следствия, мужчина пригласил ее к себе, а затем несколько раз ударил молотком по голове, чтобы завладеть автомобилем.

В прошлом году в Новосибирске произошла другая подобная трагедия — погибла Наталья Устинова, которая поехала покупать машину. Убийцу женщины до сих пор не нашли. После прошлогодней трагедии НГС говорил с директором автосалона «Гепард-С» Андреем Громовым о том, как нужно действовать при покупке машины.

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Сотрудник СТО убил автомобилистку

Советуем при продаже автомобиля руководствоваться похожими правилами:

  • встречаться только в светлое время суток;
  • встречаться возле отделения банков — там всегда многолюдно, а банки ведут видеонаблюдение, в том числе на улице рядом с офисом;
  • если вы продали автомобиль и опасаетесь, что покупатель мог расплатиться с вами фальшивыми купюрами, то сразу же положите их на карточку — банкомат не примет подделку;
  • можно встретиться на СТО, не возле станции, а именно внутри — вы получите сразу несколько свидетелей (станция обслуживания должна иметь лицензию, быть в городских справочниках и иметь отзывы);
  • место встречи должно быть в черте города, желательно ближе к центру, а не в промышленных зонах и не за городом;
  • неточные ответы на простые вопросы должны насторожить еще во время телефонного разговора.

Эксперты говорят, что важно не приезжать на подобные встречи в одиночку.

— Самый простой совет — это никогда не ездить на подобные мероприятия одному. Девушке уж тем более нечего делать одной, — рассказывал ранее корреспонденту НГС профессиональный перекупщик Василий.

Он уточнил, что во время обсуждения сделки должно насторожить любое отклонение от договоренности, тем более если покупатель или продавец по какой-то причине не привез машину и просит дойти до нее или доехать.

Вы бы согласились поехать на сделку в одиночку?

    Другое громкое убийство женщины произошло зимой 2019 года. Тогда 34-летняя бердчанка Ирина Синельникова поехала продавать свой автомобиль «Пежо», после чего пропала. Позже тело женщины нашли в Кемеровской области — ее задушили. Под суд за это убийство отдали двоих жителей Бердска.

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