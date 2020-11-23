В Новосибирске снова убили из-за машины: рассказываем, как безопасно продать автомобиль

В Новосибирске обнаружили тело погибшей Татьяны Кучеевой, которая пропала 12 ноября. Ее брат рассказывал со слов матери, что Татьяна уехала в тот день продавать машину. 22 ноября следователи задержали подозреваемого, им оказался 26-летний знакомый Татьяны. По версии следствия, мужчина пригласил ее к себе, а затем несколько раз ударил молотком по голове, чтобы завладеть автомобилем.

В прошлом году в Новосибирске произошла другая подобная трагедия — погибла Наталья Устинова, которая поехала покупать машину. Убийцу женщины до сих пор не нашли. После прошлогодней трагедии НГС говорил с директором автосалона «Гепард-С» Андреем Громовым о том, как нужно действовать при покупке машины.