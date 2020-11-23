В Новосибирске снова убили из-за машины: рассказываем, как безопасно продать автомобиль

Новосибирцам объяснили, как безопасно продавать автомобили
В Новосибирске обнаружили тело погибшей Татьяны Кучеевой, которая пропала 12 ноября. Ее брат рассказывал со слов матери, что Татьяна уехала в тот день продавать машину. 22 ноября следователи задержали подозреваемого, им оказался 26-летний знакомый Татьяны. По версии следствия, мужчина пригласил ее к себе, а затем несколько раз ударил молотком по голове, чтобы завладеть автомобилем.
В прошлом году в Новосибирске произошла другая подобная трагедия — погибла Наталья Устинова, которая поехала покупать машину. Убийцу женщины до сих пор не нашли. После прошлогодней трагедии НГС говорил с директором автосалона «Гепард-С» Андреем Громовым о том, как нужно действовать при покупке машины.
Советуем при продаже автомобиля руководствоваться похожими правилами:
- встречаться только в светлое время суток;
- встречаться возле отделения банков — там всегда многолюдно, а банки ведут видеонаблюдение, в том числе на улице рядом с офисом;
- если вы продали автомобиль и опасаетесь, что покупатель мог расплатиться с вами фальшивыми купюрами, то сразу же положите их на карточку — банкомат не примет подделку;
- можно встретиться на СТО, не возле станции, а именно внутри — вы получите сразу несколько свидетелей (станция обслуживания должна иметь лицензию, быть в городских справочниках и иметь отзывы);
- место встречи должно быть в черте города, желательно ближе к центру, а не в промышленных зонах и не за городом;
- неточные ответы на простые вопросы должны насторожить еще во время телефонного разговора.
Эксперты говорят, что важно не приезжать на подобные встречи в одиночку.
— Самый простой совет — это никогда не ездить на подобные мероприятия одному. Девушке уж тем более нечего делать одной, — рассказывал ранее корреспонденту НГС профессиональный перекупщик Василий.
Он уточнил, что во время обсуждения сделки должно насторожить любое отклонение от договоренности, тем более если покупатель или продавец по какой-то причине не привез машину и просит дойти до нее или доехать.
Вы бы согласились поехать на сделку в одиночку?
Другое громкое убийство женщины произошло зимой 2019 года. Тогда 34-летняя бердчанка Ирина Синельникова поехала продавать свой автомобиль «Пежо», после чего пропала. Позже тело женщины нашли в Кемеровской области — ее задушили. Под суд за это убийство отдали двоих жителей Бердска.