Год назад нашли мертвой Наталью Устинову. Мы поговорили с ее матерью о затихшем следствии, убийце и прощении

Мать убитой Натальи Устиновой впервые дала интервью СМИ
Больше года следователи расследуют одно из самых громких убийств в Новосибирске — дело Натальи Устиновой. Она исчезла в сентябре 2019 года, когда поехала покупать новую машину. 1 октября ее тело обнаружили на пустыре, рядом с которым она вышла из такси. Позже НГС стало известно, что к убийству может быть причастен знакомый Натальи с СТО — он вызвался ей помочь с выбором автомобиля. Следователей смутило, что сразу после пропажи Устиновой мужчина внезапно улетел из России к себе на родину. СК подтвердил журналистам, что подозреваемый уже объявлен в международный розыск. Что изменилось с тех пор? Криминальный журналист Алена Истомина поговорила с Людмилой Андреевой, матерью убитой Натальи Устиновой. Она впервые рассказала, какие отношения были между Натальей и ее убийцей, как семья пережила эту трагедию и почему родственники больше не верят следователям.
— Когда всё произошло, ваша семья отказывалась общаться с журналистами, потому что было тяжело...
— Вы думаете, что сейчас легче? Я сама ничего не знаю, что я вам могу сказать? Вы наверняка слышали, что убийца из Узбекистана. В тот день он поехал с ней на СТО и убил ее. Этому мужчине Наташа доверяла, он раньше делал ей машину. Сразу после убийства он улетел в Узбекистан. Сейчас я следователям не звоню, ничего не узнаю. Я не надеюсь на них, я им просто уже не доверяю. Когда всё произошло, то обычные люди и то больше делали, вот им спасибо.
— Что именно делали другие люди? Помогали в поисках?
— Скорее помогли расшевелить этот отдел, чтобы они начали работать.
— Вы сейчас имеете в виду, что изначально правоохранители отказывались принимать заявление о пропаже?
— Да, столько времени протянули! Мы пока сидели в этом коридоре... Нам всё говорили: «Подождите, неизвестно, когда придет следователь». Хотя я видела, что люди приходят по пустяковым вопросам. А мы не один час просидели с пропажей человека, прежде чем меня приняли. И то, когда уже подключились знакомые, какие-то депутаты. Я уже не помню, кто помог надавить, чтобы у меня взяли заявление.
— Как вы узнали о том, что следователи нашли Наталью мертвой?
— Мы узнали из интернета. Не знаю, как Денису (мужу Натальи. — Прим. ред.) сообщили, но меня вообще не ставили в известность. Чтобы себя маленько успокоить, я тогда ходила на тренировки по фитнесу в Болотном. Чтобы хоть чуть-чуть отвлечься, немного. А то у меня с утра до вечера мысли такие тяжелые были... И вот в тот день я тоже пошла на фитнес. Но перед этим зашла ко второй дочери — она работает в магазине. И она мне говорит: «Мам, пошли в машину, я тебя что-то сказать хочу». И там сообщила мне про Наташу. Она тоже через кого-то, через людей каких-то выяснила, что это правда.
— Вас приглашали на опознание?
— Нет, был только муж Наташи, Денис.
— Последняя информация от следователей по делу Натальи была в июне. Говорили, что есть подозреваемый и он уже объявлен в международный розыск. После этого следователи вам еще что-то рассказывали, связывались с вами?
— Никто не звонил. Никто больше ничего не спрашивал. Я вот тоже удивляюсь. Сейчас у всех есть интернет, просто выставили бы его фотографию туда, и всё... И тут бы, и в Узбекистане, и во всех странах его бы сразу увидели и нашли. Если этот человек совершил такое преступление, значит, он опасен, значит, он еще что-то совершит. Но на это не смотрят. Именно поэтому я отпустила ситуацию. Дочь мне никто не вернет. А сейчас самое главное, чтобы дети, оставшиеся без мамы, были живы-здоровы.
— У Натальи остались двое детей — мальчик и девочка, сейчас им 14 и 7 лет. Как им объяснили отсутствие мамы?
— Им всё рассказали. Внуку было тяжело. Он во «ВКонтакте» видел всю ту грязь, которую писали, когда еще не знали, что ее убили. Что якобы она ушла, бросила детей... Хотя она всегда за детей была, семья на ней держалась. Она самая главная в семье была, потому что папа постоянно в командировках, всё на ее плечи ложилось...
Когда дети узнали, что нашли ее тело, то были крики, истерики. Они наплакались, наревелись. Им честно объяснили, что мама хорошая, поверила, а ее убили. Папа в это время был в командировке, мама хотела как лучше, потому что нужна была машина. Так и объяснили. Да и сейчас часто говорим с ними про маму. Мы по очереди с ними сидим, две бабушки. Не знаю, как другие, но я с ними часто разговариваю про маму. Иногда бывает, что сама завожу эту тему, они спокойно воспринимают. Например, что-нибудь приготовлю, внучка не хочет есть, говорю: «А маме так нравилось». Гляжу, внучка есть начинает. Внучка часто говорит: «Мы с мамой были в Турции, а мы с мамой летали…». С внуком читаем ежедневники, которые дома есть. Разговариваем о мыслях, о позитиве. Говорю: «Ты, главное, думай, как тебя мама учила. Что всё будет хорошо. Чем меньше раскисаешь, тем лучше».
— Вы сказали, что Наталья доверяла этому мужчине, которого сейчас подозревают в ее убийстве. А вы были с ним знакомы?
— Я только по ее рассказам его знала. Она, может быть, была знакома с ним года полтора. Точно по срокам сказать не могу.
— Почему она ему доверяла?
— Вот я сама удивлялась этому! Однажды он просто как-то покрасил ее машину... Знаю, что у него и серьезные намерения были. Он, возможно, хотел, чтобы у них были близкие отношения, потому что его мама зачем-то выходила на Наташу и разговаривала с ней напрямую. Говорила, мол, ее сыну нужна такая подруга. И Наташа рассказывала мне: «Мам, представляешь, мы с ней так и так говорили. А у меня же семья, муж, дети». Наташа, конечно же, объяснила, что не может быть ничего. Прошло какое-то время, они даже не виделись — и вот.
— А когда снова стали общаться?
— Не знаю, где они опять встретились. Она рассказывала, но я тогда не придала этому значения. Даже не знаю, как так получилось, что она в тот день поехала к нему за помощью в выборе машины...
— Как вы считаете, его всё-таки задержат?
— Я уже никому не верю. Бог всем судья. Я прощаю всех, в том числе того мужчину. Потому что я сейчас дочь уже не верну никак.
Историю исчезновения и убийства Натальи Устиновой вы можете узнать здесь.