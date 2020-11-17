Год назад нашли мертвой Наталью Устинову. Мы поговорили с ее матерью о затихшем следствии, убийце и прощении

— Когда всё произошло, ваша семья отказывалась общаться с журналистами, потому что было тяжело...

— Вы думаете, что сейчас легче? Я сама ничего не знаю, что я вам могу сказать? Вы наверняка слышали, что убийца из Узбекистана. В тот день он поехал с ней на СТО и убил ее. Этому мужчине Наташа доверяла, он раньше делал ей машину. Сразу после убийства он улетел в Узбекистан. Сейчас я следователям не звоню, ничего не узнаю. Я не надеюсь на них, я им просто уже не доверяю. Когда всё произошло, то обычные люди и то больше делали, вот им спасибо.

— Что именно делали другие люди? Помогали в поисках?

— Скорее помогли расшевелить этот отдел, чтобы они начали работать.

— Вы сейчас имеете в виду, что изначально правоохранители отказывались принимать заявление о пропаже?

— Да, столько времени протянули! Мы пока сидели в этом коридоре... Нам всё говорили: «Подождите, неизвестно, когда придет следователь». Хотя я видела, что люди приходят по пустяковым вопросам. А мы не один час просидели с пропажей человека, прежде чем меня приняли. И то, когда уже подключились знакомые, какие-то депутаты. Я уже не помню, кто помог надавить, чтобы у меня взяли заявление.