Забил молотком: следователи поймали убийцу сибирячки, пропавшей во время продажи машины

Сибирячку, пропавшую во время продажи машины, нашли мертвой
Следователи задержали предполагаемого убийцу
— Тело потерпевшей было обнаружено в ста метрах от одного из домов на улице Заобской Ленинского района Новосибирска, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — Подозреваемый в убийстве женщины задержан. Им оказался ее
По версии следствия, мужчина несколько раз ударил Татьяну Кучееву молотком по голове, отчего женщина скончалась на месте. После убийства подозреваемый отвез труп в лес, где просто припорошил его снегом.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время следователями будет рассмотрен вопрос о помещении задержанного мужчины в СИЗО.
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Больше года следователи расследуют одно из самых громких убийств в Новосибирске — дело Натальи Устиновой. Женщина исчезла в сентябре 2019 года, когда поехала покупать новую машину.