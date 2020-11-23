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Тема дняНашли тело женщины, пропавшей при продаже авто

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Забил молотком: следователи поймали убийцу сибирячки, пропавшей во время продажи машины

Мужчина спрятал тело Татьяны Кучеевой в лесу в ста метрах от дома на улице Заобской

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Татьяна Кучеева пропала еще <nobr class="_">12 ноября</nobr>

Татьяна Кучеева пропала еще 12 ноября

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Сибирячку, пропавшую во время продажи машины, нашли мертвой

Следователи задержали предполагаемого убийцу 36-летней Татьяны Кучеевой, которая 12 ноября уехала на встречу с покупателем своего автомобиля Hyundai Creta и больше ее никто не видел.

— Тело потерпевшей было обнаружено в ста метрах от одного из домов на улице Заобской Ленинского района Новосибирска, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — Подозреваемый в убийстве женщины задержан. Им оказался ее 26-летний знакомый, который пригласил последнюю к себе в гости, заранее имея преступный план завладения ее автомобилем.

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По версии следствия, мужчина несколько раз ударил Татьяну Кучееву молотком по голове, отчего женщина скончалась на месте. После убийства подозреваемый отвез труп в лес, где просто припорошил его снегом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время следователями будет рассмотрен вопрос о помещении задержанного мужчины в СИЗО.

Если вам известна личность задержанного мужчины или обстоятельства преступления, свяжитесь с нашим криминальным журналистом. Можно анонимно.

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Больше года следователи расследуют одно из самых громких убийств в Новосибирске — дело Натальи Устиновой. Женщина исчезла в сентябре 2019 года, когда поехала покупать новую машину.

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убийство
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