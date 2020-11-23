Забил молотком: следователи поймали убийцу сибирячки, пропавшей во время продажи машины

Следователи задержали предполагаемого убийцу 36-летней Татьяны Кучеевой, которая 12 ноября уехала на встречу с покупателем своего автомобиля Hyundai Creta и больше ее никто не видел.



— Тело потерпевшей было обнаружено в ста метрах от одного из домов на улице Заобской Ленинского района Новосибирска, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — Подозреваемый в убийстве женщины задержан. Им оказался ее 26-летний знакомый, который пригласил последнюю к себе в гости, заранее имея преступный план завладения ее автомобилем.