Ночная потасовка в баре-ресторане Новосибирска: стало известно, кого ударили ножом

— Мне успели надавать, — продолжает Евгений. — Я потом уже, когда внутрь зашёл, понял, что серьёзно ранен. У остальных пацанов — синяки, ушибы. Там один был с ножом, ну вот он меня и порезал. Кто-то брызнул газ, потом эти пьяные начали ломать стёкла. Полиция долго ехала, пока полиция приехала — никого из них уже не было.



Евгений уточнил, что в охране он подрабатывает — у него есть основная работа, но денег не хватает. Семья к такой подработке относится плохо. Пока мужчина не знает, будет ли он продолжать работу охранником.

— Нужно как минимум восстановиться, — объяснил Евгений. — Но я не сильно горю желанием возвращаться в охрану, не тот возраст уже.