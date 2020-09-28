Ночная потасовка в баре-ресторане Новосибирска: стало известно, кого ударили ножом

Охранник новосибирского бара получил удар ножом во время потасовки
Стало известно, кто пострадал в потасовке, произошедшей на выходных в новосибирском баре-ресторане Mishkin & Mishkin.
В пресс-службе заведения сообщили, что в ночь на 27 сентября ножевые ранения в драке получил 38-летний охранник бара Евгений. Сейчас он находится в больнице.
— Глаз подбит, рёбра подбиты, два ножевых — один в грудь, второй в руку, — рассказал корреспонденту НГС Евгений. — Была агрессивная компания, пьяная, их не пустили. Вот и на видео заметно, что мы стоим втроём на входе, нас бьют. Получается, нас было три человека, их было шесть. По двое на одного не очень расклад.
На ролике, который появился накануне вечером, видно, что драка происходит в тамбуре заведения — точное количество участников установить трудно. Через какое-то время к дерущимся подбегают трое мужчин в форме охранников и разгоняют толпу. Также люди на видео говорят, что кто-то распылил перцовый баллончик. На других кадрах посетители бара начинают кашлять и чихать.
— Мне успели надавать, — продолжает Евгений. — Я потом уже, когда внутрь зашёл, понял, что серьёзно ранен. У остальных пацанов — синяки, ушибы. Там один был с ножом, ну вот он меня и порезал. Кто-то брызнул газ, потом эти пьяные начали ломать стёкла. Полиция долго ехала, пока полиция приехала — никого из них уже не было.
Евгений уточнил, что в охране он подрабатывает — у него есть основная работа, но денег не хватает. Семья к такой подработке относится плохо. Пока мужчина не знает, будет ли он продолжать работу охранником.
— Нужно как минимум восстановиться, — объяснил Евгений. — Но я не сильно горю желанием возвращаться в охрану, не тот возраст уже.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт драки и сообщили, что у пострадавшего зафиксированы ножевые ранения.
— Произошла потасовка, в полицию поступила информация из медицинского учреждения. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают подозреваемых, которые скрылись, — сообщили в пресс-службе полиции.
В барах Новосибирска часто вспыхивают конфликты — иногда даже доходит до убийства. В конце июля неизвестный выстрелил из травматического пистолета в посетителя ночного клуба. После этого пострадавшего увезли в больницу.