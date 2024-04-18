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Бизнес Shkulev Media Holding приобрел долю в сервисе психологических услуг

Shkulev Media Holding приобрел долю в сервисе психологических услуг

На принятие решения о сделке ушло меньше месяца

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Владелец Shkulev Media Holding Виктор Шкулев

Shkulev Media Holding медиаменеджера Виктора Шкулева купил долю в сервисе психологических услуг «Поговорим.online». Сервис дополнит портфель наряду с тематическими и экспертными сайтами в области моды, красоты, лайфстайл, психологии, медицины, городскими порталами, журналами и другими активами.

Проект появится в структуре холдинга благодаря недавно запущенной акселерационной программе ПУSHКА.

— «Поговорим.online» отвечает ключевым требованиям акселератора: у проекта уже формируется и растет портфель клиентов, мы видим уместную синергию с медийными активами холдинга, которые позволят расширить клиентскую базу, — рассказал подробности Анатолий Рожков, директор по развитию бизнеса Shkulev Media Holding. — От первого контакта до принятия решения прошло меньше месяца. Заключение сделки в столь рекордно короткие для бизнеса сроки стало возможным благодаря экспертизе холдинга в медиапроектах и IT-секторе и высокой скорости принятия решений.

Рост сегмента рынка психологических консультаций онлайн является одним из наиболее заметных трендов. По оценке менеджмента «Поговорим.online», сегодня рынок онлайн-психологии составляет порядка 40 млрд рублей, а потенциал в десять раз больше. Онлайн-консультации позволяют людям получать помощь в удобное для них время и месте, без необходимости посещения психолога. И открывают доступ к широкому кругу специалистов, включая экспертов из других городов.

Сервис «Поговорим.online» специализируется на предоставлении видеоконсультаций психологов. Проект получил масштабное распространение в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Сейчас у компании, помимо профильного портала, функционируют два офлайн-центра в Москве, а также школа психологии и бизнес-консультирования.

— Благодаря «Поговорим.online» мы продолжаем задавать новые стандарты качества в индустрии, опираясь на успешный опыт сети офлайн-центров, многолетний международный терапевтический опыт, понимание индустрии изнутри и бесконечную любовь к нашему делу — терапии, — комментирует Нигина Абаева, сооснователь платформы, психолог, гештальт-терапевт.

Сильной стороной сервиса «Поговорим.online» является подход к выбору экспертов, включая оценку их знаний, бережного отношения к клиенту, психологической этики в соответствии с международными стандартами и высокой планкой по их подготовке. Одним из преимуществ сервиса стал его собственный сертифицированный учебный центр по обучению психологов.

Shkulev Media Holding — одна из ведущих медиакомпаний России, в портфолио которой входит 59 брендов. Среди них — тематические и экспертные сайты Woman.ru, StarHit.ru, MarieClaire.ru, Vokrugsveta.ru, theGirl.ru, myDecor.ru, Wday.ru, Psychologies.ru, Parents.ru, Maximonline.ru, «Доктор Питер»; Городские порталы, которые объединяют 47 сайтов: Фонтанка.ру в Санкт-Петербурге, E1.RU в Екатеринбурге, NGS.RU в Новосибирске, 74.RU в Челябинске, MSK1.RU в Москве и другие; а также журналы Marie Claire, Psychologies, «Вокруг света» и общенациональный телегид «Антенна-Телесемь». Суммарная аудитория интернет-проектов холдинга составляет 123 млн уникальных посетителей в месяц, 17 млн подписчиков в соцсетях. Холдинг представлен в 49 регионах России.

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Виктор Шкулев Shkulev Media Holding Психология Сделка
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