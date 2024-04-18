Shkulev Media Holding приобрел долю в сервисе психологических услуг

Владелец Shkulev Media Holding Виктор Шкулев Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Shkulev Media Holding медиаменеджера Виктора Шкулева купил долю в сервисе психологических услуг «Поговорим.online». Сервис дополнит портфель наряду с тематическими и экспертными сайтами в области моды, красоты, лайфстайл, психологии, медицины, городскими порталами, журналами и другими активами.



Проект появится в структуре холдинга благодаря недавно запущенной акселерационной программе ПУSHКА.



— «Поговорим.online» отвечает ключевым требованиям акселератора: у проекта уже формируется и растет портфель клиентов, мы видим уместную синергию с медийными активами холдинга, которые позволят расширить клиентскую базу, — рассказал подробности Анатолий Рожков, директор по развитию бизнеса Shkulev Media Holding. — От первого контакта до принятия решения прошло меньше месяца. Заключение сделки в столь рекордно короткие для бизнеса сроки стало возможным благодаря экспертизе холдинга в медиапроектах и IT-секторе и высокой скорости принятия решений.

Рост сегмента рынка психологических консультаций онлайн является одним из наиболее заметных трендов. По оценке менеджмента «Поговорим.online», сегодня рынок онлайн-психологии составляет порядка 40 млрд рублей, а потенциал в десять раз больше. Онлайн-консультации позволяют людям получать помощь в удобное для них время и месте, без необходимости посещения психолога. И открывают доступ к широкому кругу специалистов, включая экспертов из других городов.



Сервис «Поговорим.online» специализируется на предоставлении видеоконсультаций психологов. Проект получил масштабное распространение в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Сейчас у компании, помимо профильного портала, функционируют два офлайн-центра в Москве, а также школа психологии и бизнес-консультирования.

— Благодаря «Поговорим.online» мы продолжаем задавать новые стандарты качества в индустрии, опираясь на успешный опыт сети офлайн-центров, многолетний международный терапевтический опыт, понимание индустрии изнутри и бесконечную любовь к нашему делу — терапии, — комментирует Нигина Абаева, сооснователь платформы, психолог, гештальт-терапевт.



Сильной стороной сервиса «Поговорим.online» является подход к выбору экспертов, включая оценку их знаний, бережного отношения к клиенту, психологической этики в соответствии с международными стандартами и высокой планкой по их подготовке. Одним из преимуществ сервиса стал его собственный сертифицированный учебный центр по обучению психологов.

