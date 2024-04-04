Для пустующих площадей ИКЕА в Новосибирске найден арендатор

Маркетплейс «Мегамаркет» займет площади ушедшей из России сети ИКЕА — так должно произойти в торговых центрах «Мега» сразу в 14 городах, в том числе и в Новосибирске.
По информации общего релиза МЕГИ и «Мегамаркета», маркетплейс договорился о аренде с МЕГА.
— Речь идет о всех высвобожденных площадях ИКЕА в 14 торговых центрах МЕГА в 11 регионах России общей площадью 400 743 кв. м. Группа Газпромбанк стала владельцем сети торговых центров МЕГА в России площадью 2,3 млн кв. м., выкупив их у Ingka Centres в сентябре 2023 года, - отмечается в сообщении.
Ожидается, что в первую очередь планируется запустить площади в Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также два объекта в Москве («Теплый стан» и «Белая дача»), а потом последовательно все остальные города и объекты (Самара, Омск, Нижний Новгород, Уфа, Санкт-Петербург («Парнас»), Казань, Екатеринбург, Химки и Санкт-Петербург («Дыбенко»)).
РИА Новости Недвижимость уточнняет со ссылкой на пресс-службу «Мегамаркета», что все арендуемые площади будут оборудованы под склады и будут доступны партнерам для фулфилмента. Также «Мегамаркет» планирует в тестовом режиме запустить классическую модель ПВЗ в рамках арендуемых площадей с четким набором опций: пользователям будут доступны возможности выдачи посылок, приема возвратов, а также примерка.
НГС также отправил запрос по ситуации в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
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