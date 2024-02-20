А где Блохэй? На Бердском шоссе открыли магазин с товарами ИКЕА — изучаем полки и сравниваем цены

Магазином управляет ИП Владислава Харько. В базе «Контур.Фокус» нет сведений о том, что он был в каких-то предприятиях совладельцем или руководителем. На большинстве товаров имеются стандартные ярлыки ИКЕА и надписи на русском языке с датами из начала 2022 года. Произведены товары могут быть в разных странах, но предназначались для продажи в России. Судя по всему, речь идёт просто о товарах ИКЕА, которые были выкуплены оптом у компании после закрытия и всё это время лежали где-то на складах.