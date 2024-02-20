А где Блохэй? На Бердском шоссе открыли магазин с товарами ИКЕА — изучаем полки и сравниваем цены

В гипермаркете «Лента» на Бердском шоссе заработал безымянный пока магазин, в котором можно купить товары шведского бренда IKEA. Товаров этих пока недостаточно даже для того, чтобы заполнить всё арендованное владельцами магазина помещение, но они обещают открыть ещё одну торговую точку уже к концу февраля. Обозреватель НГС познакомился с ассортиментом и ценами.
Магазин (пока без названия) занял помещение справа от входа в «Ленту». У него еще нет даже небольшой вывески, покупателей встречает просто открытая дверь помещения, огороженного наполовину прозрачной стенкой. О происхождении товара внутри со стороны можно догадаться разве что по большому количеству стеллажей Ivar (самая дешевая линейка ИКЕА), которые здесь служат торговым оборудованием.
Общая площадь магазина около — 1000 кв. м, но часть этого пространства используется пока как не очень заполненный склад. На остальном же пространстве стеллажами выстроен непротяженный лабиринт. По ходу этого лабиринта разложены и расставлены товары всех основных групп, которые можно было встретить в самой ИКЕА.
Цены выглядят довольно высокими, но для более справедливой их оценки стоит сравнивать их не с теми, что были в ИКЕА до закрытия российских магазинов (с тех пор изменился курс рубля, нельзя забывать также и об инфляции), а, например, с китайскими прямо сейчас. КНР сегодня — ближайшая к Сибири страна с достаточно большим количеством гипермаркетов шведского бренда (их там 37). Стеллаж BILLY с двумя полками в магазине на Бердском шоссе можно купить за 9159 рублей — в Китае такой стоит сейчас 399 юаней, что по курсу ЦБ соответствует 5084 рублям.
У шкафа Ivar (тоже из неокрашенного дерева) разница поменьше: здесь за него просят 7899 рублей против 6855 рублей в Китае. Дело в том, возможно, что вся эта серия у шведов задумана как решение для кладовок, где внешний вид не так уж важен. Красивое дерево, из которого она сделана, требует какой-то самостоятельной обработки, иначе довольно быстро теряет внешнюю привлекательность.
В магазине есть несколько видов кроватей, в том числе и одна из доступной линейки шведского бренда под названием KLEPPSTAD. По сути, это просто рама на ножках и два рулона плоских перекладин, соединенных тканевыми лентами. Для того чтобы на ней спать, нужен ещё матрас, но и без него кровать стоит 18 999 рублей.
В Китае такую же можно купить за 12 729 рублей. Разница ощутима, но на таком уровне она возможна и в рамках самой IKEA: эта же модель в США, например, стоит 199 долларов (18 417 рублей).
Кроме себестоимости цену определяет цена недвижимости, от которой зависят издержки при открытии магазина, и размер оплаты труда в каждой конкретной стране. В США он существенно выше. В прошлом году этот показатель составил для США 59 428 долларов в год или 4 952 доллара (458 303 рублей) в месяц. Китайские зарплаты существенно ниже, но они уже выше российских. Средняя зарплата городского населения в прошлом году превысила 10,2 тысячи юаней или 130,3 тысячи рублей в месяц.
Пройдя галерею кроватей, стеллажей и шкафов, посетитель магазина попадает в раздел аксессуаров, который в самой ИКЕА провожал покупателей перед переходом на склад. Ценителей бренда или просто сентиментальных людей может охватить в этом месте ностальгия разной степени тяжести, вызванная уже подзабытым сочетанием запахов дерева и парафина декоративных свечей.
Цены здесь сравнить уже можно не всегда — эта часть ассортимента компании не универсальна. Ни в китайской, ни в американской версиях не удалось найти, например, подсвечников NEGLINGE, которые здесь стоят 209 рублей за штуку. В российском интернет-магазине 100sp.ru они продаются по 313 рублей.
Например, ни в китайской, и в американской версии не удалось найти теплых шлепанцев и чуни FEGEN — видимо, там они не актуальны ввиду более мягкого климата. Согреть дома ноги при очередном отключении отопления можно за 1199 рублей. Имеются разные цвета: от максимально сдержанного серого до почти вызывающего розового. Можно носить их на работе, если позволяет дресс-код.
Если тапочки ИКЕА — это, скорее, эмоциональная покупка, то вот наборы постельного белья, совместимые с размерами икеевских кроватей, подушек и в особенности одеял, выглядят выбором более рациональным. В магазине на Бердском шоссе ассортимент не так велик, но есть и просто белые наборы, и в полосочку, и с цветами. Натяжная простыня 90 на 200 сантиметров будет стоить 1699 рублей (1260 рублей в Китае). Наборы из двух наволочек и пододеяльника из цветастой ткани — по 7 399 рублей.
Уже на выходе, перед кассами посетителя поджидает посуда. Её немного: все сковороды, сотейники и кастрюли уместились на одном стеллаже. Но желающие найти замену потерянным или ставшим негодными кухонным лопаткам, ковшикам, дуршлагам и прочим мелочам здесь могут себе что-то подобрать, пусть и переплатив примерно 20–30%.
Отдельной группой товаров в ИКЕА всегда были плюшевые игрушки. Покупали их не только детям: у всех этих крыс, динозавров, собак и других зверей были свои поклонники. Тем более, что такую игрушку всегда можно было использовать для недорогого подарка на новый год — нужно было только выбрать правильное животное по восточному календарю. В 2018 году хитом продаж стали акулы Блохэй, продажу которых пришлось даже ограничивать. Акул в магазине на Бердском шоссе обнаружить не удалось (аналоги сейчас продаются повсеместно), но вот прочая живность имеется.
Магазином управляет ИП Владислава Харько. В базе «Контур.Фокус» нет сведений о том, что он был в каких-то предприятиях совладельцем или руководителем. На большинстве товаров имеются стандартные ярлыки ИКЕА и надписи на русском языке с датами из начала 2022 года. Произведены товары могут быть в разных странах, но предназначались для продажи в России. Судя по всему, речь идёт просто о товарах ИКЕА, которые были выкуплены оптом у компании после закрытия и всё это время лежали где-то на складах.
Предположительно параллельным импортом (то есть изготовленные для продажи в других странах) были ввезены, например, деревянные вешалки, на их ярлыках есть надписи на английском и филиппинском. Сделаны они, правда, в Китае. Есть свечи польского производства без надписей на русском языке на заводской этикетке.
Открытие магазина с товарами ИКЕА удивительным образом совпало с началом работы мебельного салона другого бренда на площадях, когда то принадлежавших ИКЕА. Речь идёт, правда, пока только о «веранде» столовой шведского гипермаркета в ТЦ «МЕГА», где в первой половине февраля заработал салон Boss Sleep. По иронии судьбы, здешние диваны и кровати предлагают заказывать с доставкой в течение месяца. Одной из базовых особенностей ИКЕА была возможность увезти из магазина самостоятельно практически любой товар сразу после оплаты.
ИКЕА закрыла свои магазины в России уже почти два года назад, но желающие что-то заработать на этом бренде дают о себе знать регулярно. В январе, например, на Avito новосибирец выставил коллекцию из карт лояльности этой компании.