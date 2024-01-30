«Всего 3 вида»: в Новосибирске выставили на продажу коллекцию пластиковых карт ИКЕА — их можно купить поштучно

В Новосибирске на сайте объявлений выставили на продажу коллекцию пластиковых карт сети ИКЕА, которая уже не работает в России.



В описании утверждается, что всего коллекция включает в себя 20 пластиковых карт. На фотографиях в объявлении видно, что они трех видов: оранжевые, красные и с рождественским рисунком. При покупке всей коллекции каждый экземпляр будет стоить по 50 рублей. Если приобретать их поштучно, то больше — по 100 рублей. При этом, под фото добавляет продавец, покупатель может предложить и свою цену.