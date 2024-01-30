«Всего 3 вида»: в Новосибирске выставили на продажу коллекцию пластиковых карт ИКЕА — их можно купить поштучно

В Новосибирске на сайте объявлений выставили на продажу коллекцию пластиковых карт сети ИКЕА, которая уже не работает в России.
В описании утверждается, что всего коллекция включает в себя 20 пластиковых карт. На фотографиях в объявлении видно, что они трех видов: оранжевые, красные и с рождественским рисунком. При покупке всей коллекции каждый экземпляр будет стоить по 50 рублей. Если приобретать их поштучно, то больше — по 100 рублей. При этом, под фото добавляет продавец, покупатель может предложить и свою цену.
В объявлении указана следующая геолокация: площадь Маркса, улица Вертковская.
Корреспондент НГС отправила сообщение автору объявления, но на момент подготовки публикации он на него не ответил.
Летом 2023 года стало известно, что бывшие производители ИКЕА открывают магазины в России — НГС узнавал, что будет с помещением в новосибирской «Меге».