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Налоги выросли в несколько раз. Зачем в Новосибирске повысили стоимость патентов для предпринимателей — объясняет Минфин

В министерстве убеждены, что предприниматели не уйдут в тень

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С 2024 года в Новосибирской области вырастут размеры потенциально возможных доходов для ряда ИП. С чем это связано, объяснили в Минфине региона

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С 2024 года в Новосибирской области повысили налоги для предпринимателей, которые оформляют патент на работу. Точнее, пересчитали размеры потенциально возможных доходов (ПВГД), на основании которых высчитывается налог. Так, для некоторых сфер малого бизнеса налоговая нагрузка выросла в несколько раз, иногда в десятки раз — в частности, в IT.

В ответ на запрос НГС в Минфине региона объяснили, что, как самостоятельный налоговый режим, патентная система действует в НСО с 2013 года. Однако всё это время размеры потенциально возможных доходов оставались фактически неизменными, поэтому их решили актуализировать с учетом инфляции.

— В процессе подготовки закона были проведены обсуждения с органами власти, а также представителями предпринимательского сообщества. Кроме того, в отношении закона проведена процедура оценки регулирующего воздействия, — утверждается в ответе на запрос.

В ведомстве считают, что уход предпринимателей «в тень» не ожидается.

Ранее НГС публиковал подборку 9 важных законов, вступающих в силу в 2024 году.

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