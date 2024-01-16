Налоги выросли в несколько раз. Зачем в Новосибирске повысили стоимость патентов для предпринимателей — объясняет Минфин

С 2024 года в Новосибирской области повысили налоги для предпринимателей, которые оформляют патент на работу. Точнее, пересчитали размеры потенциально возможных доходов (ПВГД), на основании которых высчитывается налог. Так, для некоторых сфер малого бизнеса налоговая нагрузка выросла в несколько раз, иногда в десятки раз — в частности, в IT.

