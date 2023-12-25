9 важных законов, которые вступят в силу в 2024 году: вам с ними жить

Помимо этого ограничения принятый закон содержит еще ряд изменений. Например, педагогам дополнительно гарантировали право на уважение их человеческого достоинства и защиту от оскорбления и насилия, а ученикам младших и средних классов ввели обязательный урок труда.



Большая часть положений закона вступила в силу со дня его официального опубликования. В полной мере документы начнет действовать с 1 сентября 2024 года, но требовать убрать телефоны учителя имеют право уже сейчас.



В школы вернут уроки черчения

Еще одно школьное изменение, которое должно вступить в силу в следующем учебном году, — возвращение уроков черчения. Это, правда, решение не Госдумы — соответствующее поручение дал Владимир Путин. Однако, когда в июне 2023 года президент озвучил саму идею, она тоже вызвала большой резонанс, поэтому мы и включили ее в этот список.