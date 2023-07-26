Десятикратный рост штрафов и контракты для всех: как за год изменились законы о военной службе в России

25 июля Госдума на предпоследнем заседании весенней сессии приняла ряд законопроектов, касающихся военной службы, — депутаты в том числе подняли возраст призыва на срочную службу, увеличили штрафы за неявку по повестке. Все эти нововведения — лишь малая часть всех изменений, которые появились в законах, связанных с воинской службой за последний год. Мы посмотрели, как в течение двух последних сессий менялось законодательство об армии, и собрали в этом тексте ключевые изменения.
Мобилизация в УК РФ
Первое заседание осенней сессии Госдумы в 2022 году состоялось 13 сентября. Уже через неделю депутаты приняли законопроект со словами «военное положение» и «мобилизация» — эти понятия впервые были введены в Уголовный кодекс. Госдума признала периоды мобилизации и военного положения отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений.
Этим же законом в УК РФ добавили статьи о добровольной сдаче в плен (статья 352.1 УК РФ, лишение свободы до 10 лет) и мародерстве (статья 356.1 УК РФ, до 15 лет тюрьмы), ужесточили наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК РФ, до 10 лет колонии в зависимости от времени отсутствия).
В первом чтении Госдума рассмотрела этот законопроект в конце весенней сессии, 20 сентября закон приняли сразу во втором и третьем чтении. 21 сентября Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации.
Ужесточение закона о фейках
В марте 2023 года Госдума переписала статьи Уголовного кодекса, которые появились в 2022 году — распространение фейков о российской армии и ее дискредитация. Штраф за дискредитацию подняли с миллиона рублей до пяти, срок лишения свободы за повторное нарушение — с трех до пяти лет. За публичное распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах после внесенных изменений предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы (если были тяжкие последствия).
В новой редакции закон защищает от дискредитации не только военнослужащих, но и добровольческие формирования, организации и лиц, оказывающих содействие в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы. В январе Минобороны упоминало, что наступательные действия на одной из территорий осуществлялись разнородной группировкой российских войск и сил по единому замыслу и плану, в том числе ЧВК «Вагнер», руководителем которой является бизнесмен Евгений Пригожин. После Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести поправку, которая запретит «публикации негативного характера и любую критику участников СВО». В июне из-за действий Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, через несколько дней уголовное дело было прекращено.
Электронные повестки
По старым правилам, вручить повестку можно было только лично в руки человеку, которого призывают на военную службу. Слухи о «повестках на "Госуслугах"», тогда еще довольно робкие, стали появляться осенью 2022 года, а до этого периодически обсуждалась возможность доставлять повестки заказными письмами. В апреле 2023 года Госдума приняла закон, который разрешает отправлять повестки и заказными письмами, и на «Госуслуги», и посредством внесения в специальный электронный реестр.
В июне Минобороны подготовило постановление, которое разъясняет новый порядок учета. Согласно этому документу, военкомат формирует повестку не позже чем за 10 дней до назначенной даты явки на комиссию по постановке граждан на воинский учет. Электронные повестки отправляют на «Госуслуги» и на региональный портал услуг (если такой есть в регионе), а также дублируют в специальный Реестр повесток. Через семь дней после размещения в этом реестре она автоматически считается врученной.
Возраст призывников
В предпоследний день весенней сессии Госдума в третьем, окончательном чтении изменила верхний предел призывного возраста срочной службы — с 27 до 30 лет. Нижнюю планку тоже хотели повысить, с 18 лет до 21 года. Но передумали — глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что его оставили на прежнем уровне, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.
Возраст контрактников
Весной 2023 года Госдума разрешила срочникам заключать контракт сразу после школы — без обязательного прохождения трех месяцев срочной службы. Прежде заключать контракт сразу могли только призывники с высшим образованием, остальные должны были сначала отслужить три месяца в армии.
Верхний возрастной порог для контрактников тоже отменили — прежде граждане России могли заключить свой первый контракт с Минобороны до 40 лет, иностранцы — до 30 лет. Принятый в мае сразу в трех чтениях закон снял все ограничения.
Изменился также предельный возраст, в котором гражданин может заключить свой первый контракт о пребывании в резерве (резервисты могут работать на любой работе, регулярно проходят военные сборы и получают ежемесячные выплаты). Для младших офицеров это теперь 57 лет, для старших офицеров — 62 года, для высших офицеров — 67 лет, для всех остальных — 52 года. Сейчас солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы могут заключать свой первый контракт резервиста в возрасте до 42 лет, лейтенанты — до 47 лет, майоры, капитаны
Возраст запасников
В июле Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе, куда попадают все военнообязанные, годные или условно годные к военной службе, после прохождения срочки или вышедшие из призывного возраста. Из запаса военнообязанных могут призвать в случае мобилизации. По достижении определенного возраста их переводят в отставку и снимают с воинского учета. Возраст зависит от звания: у рядовых он меньше, у старших офицеров — больше.
Согласно принятым поправкам, максимальный возраст запаса меняется только у солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Теперь они будут пребывать в запасе не до 50 лет, а до 55. Кроме того, для этих же категорий меняется возраст «разрядов» — грубо говоря, очередности призыва в случае мобилизации. Предельный возраст первого разряда повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.
Закон предусматривает переходный период, чтобы запасники могли поэтапно переводиться в отставку. Те, кому исполнилось 50 лет в этом году, — уходят в отставку по старым правилам. Отметившие пятидесятилетие в 2024 году будут пребывать в запасе до 51 года, в
Борьба с уклонистами
Параллельно всё это время власти пытаются бороться с уклонистами. Сначала военнообязанным запретили выезжать из страны после вручения повестки, потом передумали и решили, что запрет должен действовать сразу после публикации повестки в специальном реестре. Призывников на срочную службу обязали сдавать загранпаспорта в миграционный отдел МВД или МФЦ.
Для тех, кто по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, так и не пришел в военкомат, ввели дополнительные ограничения — запрет на регистрацию ИП и самозанятости, недвижимости и транспортных средств. Кроме того, тем, кто не явился в военкомат, не будут выдавать водительские права и кредиты.
25 июля Госдума повысила штрафы за неявку в военкомат по повестке: максимальный был три тысячи рублей, будет — 30 тысяч. Штраф за несообщение актуальных данных в военкомат составит от одной до пяти тысяч рублей, за утрату или порчу военного билета — от трех до пяти тысяч рублей.