Десятикратный рост штрафов и контракты для всех: как за год изменились законы о военной службе в России

Мобилизация в УК РФ

Первое заседание осенней сессии Госдумы в 2022 году состоялось 13 сентября. Уже через неделю депутаты приняли законопроект со словами «военное положение» и «мобилизация» — эти понятия впервые были введены в Уголовный кодекс. Госдума признала периоды мобилизации и военного положения отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений.



Этим же законом в УК РФ добавили статьи о добровольной сдаче в плен (статья 352.1 УК РФ, лишение свободы до 10 лет) и мародерстве (статья 356.1 УК РФ, до 15 лет тюрьмы), ужесточили наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК РФ, до 10 лет колонии в зависимости от времени отсутствия).

