Как новый закон меняет максимальный возраст призыва в случае мобилизации: объясняем в одной картинке

Предельный возраст запасников зависит от звания: у рядовых он меньше, у старших офицеров — больше. Но хоть в законе и упоминаются все эти категории, фактически максимальный возраст запаса меняется только у солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Теперь они будут пребывать в запасе не до 50 лет, а до 55. Кроме того, для этих же категорий меняется возраст «разрядов» — грубо говоря, очередности призыва в случае мобилизации. Предельный возраст первого разряда повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. У всех остальных категорий военнообязанных ничего не меняется.