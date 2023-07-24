Как новый закон меняет максимальный возраст призыва в случае мобилизации: объясняем в одной картинке

Владимир Путин 24 июля подписал закон с поправками в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Среди изменений — повышение предельного возраста пребывания в запасе. Проще говоря, теперь в случае мобилизации призывать смогут людей старше.
В запас попадают все военнообязанные, годные или условно годные к военной службе, после прохождения срочной службы (в том числе альтернативной) или вышедшие из призывного возраста (его, кстати, тоже на днях повысили). Согласно закону, запас формируется для мобилизационного развертывания Вооруженных сил, а также других войск, воинских формирований и органов в период мобилизации, приведения их в боевую готовность и в военное время.
Предельный возраст запасников зависит от звания: у рядовых он меньше, у старших офицеров — больше. Но хоть в законе и упоминаются все эти категории, фактически максимальный возраст запаса меняется только у солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Теперь они будут пребывать в запасе не до 50 лет, а до 55. Кроме того, для этих же категорий меняется возраст «разрядов» — грубо говоря, очередности призыва в случае мобилизации. Предельный возраст первого разряда повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. У всех остальных категорий военнообязанных ничего не меняется.
После достижения предельного возраста запасника переводят в отставку и снимают с воинского учета. Могут снять с учета и раньше — если человек будет признан не годным к военной службе по состоянию здоровья.
— Закон вступает в силу в течение 10 дней с даты официального опубликования. Закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет, — говорит юрист Евгений Крылов. — Следовательно, если до момента вступления в законную силу данного закона вы достигли предельного возраста пребывания в запасе, то вас снимут с воинского учета. Если же вы достигните возраста после поправок, тогда вы продолжите состоять в запасе
Закон, впрочем, предусматривает переходный период, чтобы запасники могли поэтапно переводиться в отставку. Те, кому исполнилось 50 лет в этом году, — уходят в отставку по старым правилам. Отметившие пятидесятилетие в 2024 году будут пребывать в запасе до 51 года, в 2025-м — до 52 лет и так далее. С 1 января 2028 года все граждане, имеющие воинские звания рядовых, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут пребывать в запасе до 55 лет.
Помимо максимального возраста запаса, документ меняет максимальный возраст, в котором гражданин может заключить свой первый контракт о пребывании в резерве.
Резервисты — это те, кто пребывает в запасе, но дополнительно заключает контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве. Они могут работать на любой работе, регулярно проходят военные сборы и получают ежемесячные выплаты.
Для младших офицеров это теперь 57 лет, для старших офицеров — 62 года, для высших офицеров — 67 лет, для всех остальных — 52 года. Сейчас солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы могут заключать свой первый контракт резервиста в возрасте до 42 лет, лейтенанты — до 47 лет, майоры, капитаны 2-го и 3-го рангов, подполковники — до 52 лет, полковники и капитаны 1-го ранга — до 57 лет.