Экономист Георгий Остапкович: «Главная причина того, что экономика в России не упала, — сам бизнес»

— Еще один вопрос: как можно реагировать на кризисную ситуацию? Понятно, что кризис 2008 года был мировым и неожиданно пришел извне, а последствия 2022 года можно было предположить. Разные ли инструменты использовались, чтобы победить эти обстоятельства?



— В 2008 году был действительно финансово-экономический мировой кризис, этот кризис пришел из Соединенных Штатов, когда там был крах системы ипотечного кредитования, и эта финансовая проблема Америки распространилась практически по всему миру. Понимаете, финансово экономические мировые кризисы могут производить только крупные страны, которые обладают большой долей мирового ВВП: США, Евросоюз, может быть, Китай. Этот кризис передался и на Россию — тогда у нас действительно происходили очень большие финансово-экономические беспорядки. Я напомню, что в июне 2008 года нефть стоила 138 $ за баррель, а где-то начиная с ноября-декабря эта цена упала чуть ли не до 40 $ , то есть цена нефти рухнула практически в три с половиной раза, как и цены на все сырьевые товары. Экспорт нашей экономики в основном представляют сырьевые товары (сегодня это около 80% экспорта). В 2009 г. мы упали на 7,8% ВВП — это самое резкое падение среди всех стран G20, то есть мы встретили этот кризис с мировым размахом. Потому что была очень большая ориентация на сырьевые товары. Поэтому сегодня и ставится основной проблемой частично поменять экономическую парадигму, то есть помимо спроса на сырьевые товары перейти на предложение товаров и продукции с высокой добавленной стоимостью, с высокой степенью передела, а это обрабатывающая промышленность и высокоинтеллектуальные услуги. Конечно, никто не хочет вместо вышки в Ханты-Мансийске поставить гардинно-тюлевую фабрику — просто перераспределение доходов, перераспределение численности занятости нужно делать в пользу обрабатывающей промышленности, а не только оставлять огромные дивиденды и заработные платы работникам сырьевых предприятий. Средняя зарплата нефтяников у нас в 5–6 раз превышает заработную плату, например, производителей одежды. При всем уважении к нефтяной отрасли, что ли этот труд в шесть раз ценнее, чем труд производителя одежды или работника мукомольного комбината? Это надо стараться выравнивать.

