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Новосибирцы стали реже пить водку и пиво. На что они перешли?

Также в городе незначительно снизились продажи игристых вин

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Снижение цен на водку не стало поводом пить ее чаще

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Новосибирцы стали реже покупать водку даже несмотря на то, что она подешевела. Динамику продаж алкоголя в регионах и столице отследили наши коллеги из MSK1.RU.

Как написали журналисты со ссылкой на сервис Контур.Маркет, новосибирцы стали покупать водку на 17% реже, даже несмотря на то, что она подешевела на 10%. Похожую картину можно увидеть в Москве (там крепкий напиток покупают на 20% реже), в Санкт-Петербурге (-16%) и Екатеринбурге (-15%). Исключением стал только Краснодар, где стали пить на 21% больше водки. Во всех указанных регионах 40-градусный напиток подорожал: от 11% в Санкт-Петербурге до 43% в Екатеринбурге.

Также, по данным сервиса, жители Новосибирска охладели к пиву. Его потребление уменьшилось на 15%, что возможно, связано с подорожанием пенного на те же 15%.

Сибиряки стали пить меньше водки, пива и шампанского и перешли на вино

Сибиряки стали пить меньше водки, пива и шампанского и перешли на вино

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Меньше пива стали покупать в Екатеринбурге (-5%) и Краснодаре (-20%), в Санкт-Петербурге и Москве продажи пенного наоборот выросли на 3% и 7% соответственно. Слабоалкогольный напиток в столице и регионах стабильно дорожает, от 5% в Санкт-Петербурге до 15% в Краснодаре.

Продажи шампанского, несмотря на приближение нового года, в Новосибирске упали на 2%, бутылка игристого обойдется в среднем дороже на 17%.

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Вместо этого сибиряки стали покупать больше вина, которое подешевело. Рост продаж составил 23%, цена снизилась на 9%.

Похожие тенденции можно увидеть и в других регионах: на 24% процента вина стало продаваться больше в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, на 20% — в Краснодаре. В Москве наоборот стали пить меньше вина (-7%). Цены на этот вид спиртных напитков снизидся (-1% в столице, -6% в Краснодаре, -16% в Санкт-Петербурге и -17% в Екатеринбурге).

— Если рассмотреть категории напитков, которые сильно упали в продажах, среди них будут ушедшие с российского рынка бренды, — объяснила аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина. — Если бренд остался, но продажи также просели, это может быть связано с ростом цен.

В прошлом году журналист НГС Стас Соколов разбирался, как в России пытаются импортозамещать крепкий алкоголь, и остался недоволен полученными результатами. А на днях президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении втрое акцизов на вино и шампанское. Согласно тексту документа, изменения вступят в силу 1 мая 2024 года. При этом цены на алкоголь в стране и так оставляют желать лучшего: ранее выросли ввозные пошлины на вина из «недружественных стран» и из-за этого россиянам пришлось столкнуться с подорожанием напитков.

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