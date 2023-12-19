Новосибирцы стали реже пить водку и пиво. На что они перешли?

Новосибирцы стали реже покупать водку даже несмотря на то, что она подешевела. Динамику продаж алкоголя в регионах и столице отследили наши коллеги из MSK1.RU.

Как написали журналисты со ссылкой на сервис Контур.Маркет, новосибирцы стали покупать водку на 17% реже, даже несмотря на то, что она подешевела на 10%. Похожую картину можно увидеть в Москве (там крепкий напиток покупают на 20% реже), в Санкт-Петербурге (-16%) и Екатеринбурге (-15%). Исключением стал только Краснодар, где стали пить на 21% больше водки. Во всех указанных регионах 40-градусный напиток подорожал: от 11% в Санкт-Петербурге до 43% в Екатеринбурге.