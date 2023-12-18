Правительство назвало сроки предновогоднего ажиотажа в Новосибирске — когда ждать очередей

Власти подчеркивают, что в целом ситуация с ассортиментом всех групп нормальная, несмотря на то, что перед новым годом спрос на продукты и промтовары увеличивается. Максимальный рост продаж ожидается в период с 20 по 28 декабря. В это время торговые сети переходят в усиленный режим работы.



— Перед Новым годом растёт спрос на различные товары, особенно на пищевые продукты. Наш потребительский рынок, наши производители готовы к повышенному спросу, — заявил на оперативном совещании губернатор Андрей Травников.

