Правительство назвало сроки предновогоднего ажиотажа в Новосибирске — когда ждать очередей

В правительстве Новосибирской области сообщили, что продуктовые магазины региона смогут удовлетворить спрос покупателей перед Новым годом. Ситуацию с куриными яйцами и мясом власти взяли на контроль. Наибольшего спроса ждут с 20 по 28 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. Сегодня, 18 декабря, на оперативном совещании выступил Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.
— На продовольственном рынке региона, как и в России в целом, есть проблемные вопросы, которые решаются в оперативном порядке. В частности, по куриному яйцу и мясу птицы ведётся работа в соответствии с поручением Президента России и Губернатора Новосибирской области. Минпромторг с контролирующими службами — прокуратурой, ФАС, профильными министерствами — проводит мероприятия по стабилизации ситуации, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Власти подчеркивают, что в целом ситуация с ассортиментом всех групп нормальная, несмотря на то, что перед новым годом спрос на продукты и промтовары увеличивается. Максимальный рост продаж ожидается в период с 20 по 28 декабря. В это время торговые сети переходят в усиленный режим работы.
— Перед Новым годом растёт спрос на различные товары, особенно на пищевые продукты. Наш потребительский рынок, наши производители готовы к повышенному спросу, — заявил на оперативном совещании губернатор Андрей Травников.
В декабре в Новосибирске пройдут четыре предпраздничных ярмарки. 22 декабря на улице Физкультурной, 7а, 23 декабря на площади Карла Маркса, 1 и Ветлужской, 24, 28 декабря — на улице Лейтенанта Амосова, 64.
Руководителям магазинов рекомендовали обеспечить запасы продовольствия на время предпраздничных и праздничных дней, не допускать необоснованного роста цен, организовать работу с поставщиками, чтобы они соблюдали условия поставок. Также предприятия должны обеспечить антитеррористическую защищенность торговых точек и строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.
На выходных, 16 декабря, в ТРЦ «Мега» собралась толпа покупателей. Посмотрите на фото предновогодней истерии.