«Производители воспользовались ситуацией»: губернатор Новосибирской области — о росте цен на яйца и курицу

В Новосибирской области сегодня, 15 декабря, в правительстве рассмотрели вопрос о росте цен на яйца, курицу и топливные материалы. Обсуждение было на оперативном штабе по обеспечению устойчивости экономики региона, добавили в официальном телеграм-канале правительства.
Штаб пришел к выводам, что с топливом ситуация в регионе полностью стабилизирована. Продукция птицефабрик же за последнюю неделю выросла в стоимости на 4%. По сравнению с декабрем 2022 года цены на мясо и яйца выросли на 36%. Мониторинг показал, что рост цен не связан с увеличением надбавок со стороны торговых сетей. Стоимость изменилась именно из-за отпускных цен.
— Отсылки производителей на рост стоимости топлива и ветеринарных препаратов или на кадровый голод — неперспективны. Это не объясняет настолько высокий рост цен, это нетипично. Мы понимаем, и Президент вчера чётко сказал с чем это связано — это рыночная конъюнктура. Наши производители, вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом в полном объёме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета, — цитируют Андрея Травникова в пресс-службе правительства.
Губернатор добавил, что будет совершенно не против пристальной проверки УФАС и прокуратуры о ситуации с яйцами и курицей.
На этой неделе Новосибирскстат опубликовал информацию, что цены на яйца в ноябре в Новосибирской области выросли на 13,9% по сравнению с октябрем. Причиной роста цен в Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области назвали повышение цен на составляющие корма для птиц, ветеринарные препараты, заработную плату.
При этом в ноябре стало известно, что две компании в Новосибирской области меняют профиль с производства яиц на производство бройлеров. При этом цена продолжает ползти вверх. Что стало причиной «яичной инфляции» и на какой отметке замрет цена на этот товар первой необходимости, выяснил корреспондент НГС Илья Калинин.