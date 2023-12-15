«Производители воспользовались ситуацией»: губернатор Новосибирской области — о росте цен на яйца и курицу

— Отсылки производителей на рост стоимости топлива и ветеринарных препаратов или на кадровый голод — неперспективны. Это не объясняет настолько высокий рост цен, это нетипично. Мы понимаем, и Президент вчера чётко сказал с чем это связано — это рыночная конъюнктура. Наши производители, вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом в полном объёме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета, — цитируют Андрея Травникова в пресс-службе правительства.