Новосибирская фирма заключила миллиардный контракт в Томске — как она связана с «ВИС»?

Новосибирская фирма выиграла контракт на строительство инжинирингового центра — «Центра инноваций и технологий» в Томске. Контракт на возведение сооружения за 1,2 миллиарда рублей заключили с ООО «Строительное управление РСТ». Об этом сообщается на сайте особой экономической зоны «Томск».
— ООО «Строительное управление РСТ» займется строительством второй очереди инжинирингового центра — «Центра инноваций и технологий» в особой экономической зоне «Томск», — указано в сообщении.
Контракт на строительство объекта подписали 30 ноября, возвести сооружение необходимо за 27 месяцев. Документ предполагает строительство лабораторного корпуса с холодным складом металла и переходом, площадь двухэтажного здания составит примерно 6,9 тысячи квадратных метров.
В рамках второго этапа строительства необходимо возвести административный 7-этажный корпус площадью 14,2 тысячи квадратных метров. Объект будет реализован «при условиях обеспечения финансирования», сообщили специалисты.
В техническом задании к закупке уточняется, что работы проведут в Томске на проспекте Развития. Подрядчик выполнит строительство второй очереди центра инноваций и технологий.
— Выполнение работ по завершению строительства объекта «Центр инноваций и технологий (II очередь) (центр нанотехнологий), в том числе: административный корпус; лабораторный корпус», — сказано на сайте госзакупок.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Строительное управление РСТ» образовали в 2011 году в Новосибирске, гендиректором и соучредителем (50%) компании выступает Андрей Калинин, еще одним совладельцем является Александр Степанов (50%). Залогодержателем долей организации числится ООО «Производственная фирма «ВИС», на 93,5% принадлежащая группе «ВИС». На конец 2022 года выручка фирмы составила 2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 46, 3 миллиона рублей. ООО «СУ РСТ» заключило 34 госконтракта на 18 миллиардов рублей.
— Первоочередность строительства обусловлена нехваткой производственных и лабораторных площадей. Проекты наших резидентов масштабируются, спрос на их продукцию увеличивается. Это связано с курсом на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета страны, — привели в сообщении слова гендиректора особой экономической зоны «Томск» Юрия Дроздова.
НГС направил запрос в группу «ВИС» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Группе «ВИС» принадлежит концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске. ГК также занимается возведением семи поликлиник в городе.