«Красотка, приезжай, уберись»: топ-менеджер резко поменяла жизнь и ушла мыть полы — какие клиенты ей попадаются

После этого её отправили на новое обучение, и в 2017 году Ольга стала уже региональным директором. Под её руководством было от 13 до 26 магазинов сети, около 300 работников.



Дальше она расти в компании не хотела и сменила сферу: ушла из ритейла в федеральную мебельную компанию, переехала в Краснодар, потом вернулась. Но всё это время Ольга думала о том, чем на самом деле хотела бы заниматься. И это оказался клининг.



«Своё первое окно я мыла часа полтора»

— У меня всё время была мысль про клининг. Во-первых, я просто знала, что это востребовано. Во-вторых, я люблю это делать — правда люблю убираться, для меня это не проблема, у меня нет брезгливости или стыда. В-третьих, не скрою, это тот бизнес, который изначально не требует больших вложений, в него легко войти с нуля: сегодня ты можешь этим не заниматься, а завтра уже поехать на работу, — объяснила Ольга.

