«Красотка, приезжай, уберись»: топ-менеджер резко поменяла жизнь и ушла мыть полы — какие клиенты ей попадаются

Сибирячка Ольга Копытина много лет руководила людьми в торговле: с должности администратора магазина она выросла до регионального топ-менеджера крупной сети супермаркетов. Но в какой-то момент решила, что устала: бросила высокую должность, сменила город и сферу торговли. И когда в итоге поняла, что продажи — в принципе не для неё, занялась уборкой чужих квартир. Ольга говорит, что наконец-то занимается делом по душе, и при этом совсем не потеряла в доходе. Она рассказала НГС, почему умерила амбиции и сколько можно заработать на мытье полов и окон.
Раз-раз — и повышение
Ольга Копытина почти всю сознательную жизнь проработала в торговле, причём в крупных федеральных сетях. До 2012 года она жила в Омске, там получила экономическое образование, но по специальности не работала ни дня.
В Омске она устроилась администратором склада в Торговом доме Шкуренко — это поставщик продуктов для торговых сетей и один из крупнейших работодателей региона. В 2012 году Ольга приехала в гости в Новосибирск на новогодние каникулы, уже задумываясь о переезде. 2 января отправила несколько своих резюме, а уже 3 января получила предложение стать администратором одного из магазинов сети «Холидей».
Ольга признаётся, что руководить вообще не собиралась — просто хотела обжиться и получать определённую зарплату, которая ей это позволит. Должность же администратора тогда приравнивалась к посту замдиректора. Потом амбиции росли, и сибирячка захотела большего. Поэтому спустя примерно год работы в «Холидее» снова взялась рассылать резюме, на этот раз претендуя на руководящую должность — фактически без опыта.
— Я помню, что моя первая руководитель в «Марии-Ра» так внимательно на меня посмотрела и сказала: начни с зама. И меня взяли заместителем директора с возможностью дальнейшего карьерного роста — ближайшего, как мне хотелось. Получилось быстро, я благодарна до сих пор: мой потенциал увидели нужные люди, меня отправили на обучение в Барнаул на директора, и потом раз-раз — и подвернулся магазин для моего повышения, — вспоминает Ольга Копытина.
После этого её отправили на новое обучение, и в 2017 году Ольга стала уже региональным директором. Под её руководством было от 13 до 26 магазинов сети, около 300 работников.
Дальше она расти в компании не хотела и сменила сферу: ушла из ритейла в федеральную мебельную компанию, переехала в Краснодар, потом вернулась. Но всё это время Ольга думала о том, чем на самом деле хотела бы заниматься. И это оказался клининг.
«Своё первое окно я мыла часа полтора»
— У меня всё время была мысль про клининг. Во-первых, я просто знала, что это востребовано. Во-вторых, я люблю это делать — правда люблю убираться, для меня это не проблема, у меня нет брезгливости или стыда. В-третьих, не скрою, это тот бизнес, который изначально не требует больших вложений, в него легко войти с нуля: сегодня ты можешь этим не заниматься, а завтра уже поехать на работу, — объяснила Ольга.
Окончательное решение уйти из торговли, призналась она, приняла за секунду, но оно оказалось довольно стрессовым: Ольга описывает, что шла по улице и плакала от навалившихся эмоций. Но потом поняла, что на рыдания времени нет — ипотека сама себя не выплатит. И уже через два дня поехала на первый заказ.
Какое-то время она работала на свою знакомую: ездила с ней на заказы, училась. Мы можем виртуозно справляться с уборкой дома, но делать это профессионально всё же нужно уметь, заметила она.
— Я не ожидала, какая это адская физическая нагрузка. Подруга этим на тот момент занималась уже третий год. Я смотрела на неё, а она такая на расслабоне — а с меня 25 потов сошло, и через полтора часа я уже готова была рыдать и проклинать весь мир, настолько я устала. Это не так, как дома: протерла две полочки — села, кофе выпила, — говорит Ольга Копытина.
Первый заказ вдвоём с подругой она отработала за 10 часов — это была, вспоминает сибирячка, полноценная генеральная уборка с мытьём лоджии и окон. Сейчас она с таким же заказом справляется гораздо быстрее — все процессы уже отлажены. Каких-то лекций для этого, конечно, не было — всё нарабатывается с опытом.
— Своё первое окно я мыла часа полтора. Я плакала и, мне кажется, своими же слезами его вытирала, не могла отполировать. Сейчас на это уходит 20 минут — то же самое окно с такой же степенью загрязнения, — сравнивает Ольга.
В 2021 году она разместила объявление на «Авито», но первыми постоянными клиентами стала семья, у которой убиралась её подруга — она собиралась уходить и просто передала клиентов Ольге. Потом она завела специальные профили в соцсетях, начало работать «сарафанное радио». Сегодня расписание клинера Ольги Копытиной забито на полтора месяца вперёд.
Секреты профессии, которых нет
Порог входа в бизнес простой, но, конечно, не нулевой — потребуются инструменты и специальные средства. Ольга говорит, что знала про стандартный набор из ведра и тряпок, но потом всё постоянно менялось в результате проб и ошибок: одни тряпки плохо отжимались, другие оставляли на поверхности ворсинки. Комплект инструментов, признаётся сибирячка, до сих пор до конца не сформирован: рынок постоянно предлагает что-то новое, и она экспериментирует.
То же с бытовой химией. В принципе, отмечает клинер, в её наборе нет ничего необычного, но у хозяев нужных средств, как правило, нет. Да и вообще, ситуация, когда приходится пользоваться хозяйскими средствами, нежелательна.
— Стандартный набор — это пять средств: антижир для кухни, антиналёт для санузла, что-то хлорсодержащее поядернее, для стёкол, для пола и поверхностей универсальные средства. Со временем я научилась их экономно расходовать: сначала лила так, будто пила, потом стало хватать надолго, — рассказала Ольга. — Есть клиентка, у которой я не использую вообще никакие средства, кроме хлорсодержащего для унитаза — у неё просто чисто. Есть клиенты, у которых я могу израсходовать три бутылька «Азелита» — это суперсильная химия, круче я пока не встречала.
Один из первых вопросов, который Ольге задают при заказе, — про время уборки. Работа может занять от 3 часов до 10 — в зависимости от задач и степени загрязнения. Бывает, что нужно уложиться в определённое время, но такое возможно только у постоянных клиентов, при поддерживающей уборке, время на которую понятно. Если заказ для клинера новый, в незнакомом месте, на него потребуется не меньше 4 часов.
На время уборки кто-то из клиентов уходит из квартиры, кто-то нет. Ольга говорит, что некоторых клиентов даже мотивирует: пока она отмывает кухню, хозяева разбирают вещи в комнате.
— Есть клиенты, которых я в глаза не видела. Мы созваниваемся, переписываемся, мне открывают двери — и всё. Попасть в квартиру можно кучей разных способов: можно передать ключи, кто-то другой может открыть или встретить. Я месяца три работала у одной девушки, прежде чем узнала, как она выглядит, — смеётся сибирячка.
Обыкновенные люди
Коммерческих помещений среди заказов Ольги Копытиной нет (не сходятся в цене), домов мало — всё больше квартир. Своих клиентов клинер описывает как простых людей — разного достатка, но в целом простых.
— Это обыкновенные люди, которые в какой-то момент принимают решение, что им проще заплатить определённую сумму, чем делать это самим. Они хотят жить в порядке, но у них нет времени, сил, желания, каких-то других ресурсов, чтобы делать это самостоятельно. Есть, конечно, люди более обеспеченные, — рассказала она. — Мне сильно повезло, у меня все клиенты классные. Их объединяет не определённый статус или достаток, а то, что они все — очень простые, хорошие люди. Нет никакого высокомерия, напыщенности — я такого не испытала ни разу. Они к моей работе относятся как к помощи.
Иногда Ольга сталкивается с тем, что клиенты проводят уборку перед её приходом. Она говорит, что относится к такому «с доброй жалостью» и старается объяснить, что это только мешает её работе.
В начале работы, пока не включилось «сарафанное радио» и Ольга размещала объявления о своих услугах, ей, бывало, поступали более странные предложения, чем просто об уборке.
— Это мог быть звонок в 5 утра от выпившего мальчика, вроде: «Красотка, приезжай, уберись», — смеётся клинер. — Помогает жизненный опыт, знание людей. С девушками не было проблем, но я внимательно смотрела на заказы, которые поступали от мужчин. По переписке сразу видно, насколько человек в себе. И ни разу не было, чтобы я на кого-то нарвалась, всегда клиенты были адекватные. Сейчас я от этого застрахована, потому что у меня постоянные клиенты или по рекомендации, я в людях уверена.
Вообще же к новым клиентам Ольга едет с воодушевлением: говорит, что ей интересно смотреть, как живут люди, как у них оформлена кухня, какая стоит мебель, какой есть декор — это вдохновляет.
Успешнее директора
Минимальный заказ у Ольги — 3,5 тысячи рублей, дальше — от 80 рублей за кв. м при поддерживающей уборке. Конечная стоимость заказа варьируется от площади и степени загрязнения.
— Степень загрязнения во всей квартире больше влияет на то, поддерживающая ли это уборка или генеральная. Когда человек сомневается и не знает, что ему заказать, я предлагаю оценить степень загрязнения: при лёгкой генеральная уборка не нужна, — объяснила она.
Генеральная уборка в типовой однёшке площадью 35 квадратов будет стоить около 6 тысяч рублей или 140 рублей за квадрат. В эту стоимость не включены мытьё окон (это сезонное мероприятие, к тому же, их может быть разное количество даже на одинаковой площади), мытьё бытовой техники внутри, шкафов внутри — это всё уже дополнительные услуги. Отдельно можно заказать уборку в кухне и ванной.
В стандартный набор генуборки входят очищение и удаление пыли и грязи со всех внешних открытых поверхностей на высоту до потолка, осветительные приборы без снятия, при необходимости — потолок, если его возможно помыть (чаще всего нет), плинтуса, пол. С окнами уборка типовой однёшки выйдет около 7 тысяч рублей.
Хорошим заказом Ольга называет те, что обходятся примерно в 12 тысяч рублей: если в месяце таких хотя бы четыре — это успешный месяц. Самой дорогостоящей уборкой в её практике пока был заказ на 20 тысяч рублей. В месяц ей удаётся зарабатывать порядка 100 тысяч рублей — и это, признаёт она, гораздо больше, чем она бы сегодня получала на должности, с которой уходила в клининг.
— В той роли, в которой я сейчас работаю, это, наверное, максимум. Мне грех жаловаться, у меня сейчас очень плотный график, я мало отдыхаю — могла бы зарабатывать больше, но в сутках 24 часа, а в неделе 7 дней, — говорит она.
«Не хочу ни за кого отвечать»
Ольга Копытина говорит, что ей повезло: ни среди родных и друзей, ни среди клиентов она не встречает стереотипного мышления относительно своей профессии — поэтому и сама она об этом не думает. А когда она так кардинально меняла деятельность, ей очень помогла поддержка сестры.
— Я не хочу больше работать руководителем никогда. Я хочу работать сама, не хочу больше ни за кого отвечать, не хочу вникать в чужие проблемы, — говорит Ольга. — У меня была мысль, что я достигла финансового потолка. Но как я могу зарабатывать больше? Сильно цены я не подниму, а подниму на чуть-чуть — это будет не сильно заметно: инфляция, средства тоже дорожают. Поняла, что пока, скорее всего, никак, и успокоилась.
Людей в найм Ольга брать не хочет — у неё есть помощница, которая помогает ей на больших заказах или заменяет на небольших, если сама Ольга поехать не может. Но на этом пока всё.
Ольга признаёт, что заниматься клинингом в таком темпе долго будет физически тяжело. И уже задумывается о будущем.
— Я до сих пор представляю себя 60-летней с чётким фиолетовым каре, длиннющими ногтями и в леопардовой шляпе на берегу Черноморского побережья, а работать я там буду в цветочном магазине, — смеется она в ответ на вопрос о планах. — Когда я приземляюсь, думаю, что, может, созрею и возьму хорошую девочку в найм. Но если вы где-нибудь на Черноморском побережье увидите старушку с фиолетовым каре — возможно, это я.
Месяц назад мы рассказывали о сибирячке, которая бросила работу в SMM ради «неженского дела»: вместе с мужем она конструирует, изготавливает и собирает мебель.