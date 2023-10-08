Не женское дело: сибирячка бросила SMM и стала мебельщицей — она делает шкафы и кухни и удивляет клиентов-мужчин

Были и слезы, и неудачи

В 2017 году муж Алины Костыря основал мебельную компанию «Проект» и открыл офис — ради этого он оставил работу в IT. Через несколько лет девушка присоединилась к мужу: захотела что-нибудь делать руками, хотя раньше и предположить не могла, что будет собирать мебель. По образованию она экономист, но долгое время работала в SMM.

— Ближе к пандемии как-то неожиданно для себя я тоже переманилась в мебельщики. И не прогадала: мне очень нравится моя нынешняя работа, — говорит Алина. — И да, офис было решено закрыть, и мы перешли в онлайн — в таком формате работаем до сих пор. Весьма удобно.

