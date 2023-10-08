Не женское дело: сибирячка бросила SMM и стала мебельщицей — она делает шкафы и кухни и удивляет клиентов-мужчин

С 2020 года Алина Костыря с нуля изготавливает кухни и шкафы. На это ее сподвиг муж, который смело бросил работу, связанную с компьютерами, и стал мебельщиком. Девушка говорит, что, став мебельщицей, не прогадала: это стало буквально делом всей ее жизни, над которым она готова работать днями и ночами. На своем пути пара сталкивалась с множеством проблем: в пандемию с ними отказалось сотрудничать прозводство, на котором собирались фактически все поступавшие к ним заказы, и всё пришлось брать в свои руки. Ребята уже три года работают вдвоем, фактически без помощников. Как они справляются и почему девушка выбрала не женскую, казалось бы, профессию, Алина Костыря рассказала корреспонденту НГС.
Были и слезы, и неудачи
В 2017 году муж Алины Костыря основал мебельную компанию «Проект» и открыл офис — ради этого он оставил работу в IT. Через несколько лет девушка присоединилась к мужу: захотела что-нибудь делать руками, хотя раньше и предположить не могла, что будет собирать мебель. По образованию она экономист, но долгое время работала в SMM.
— Ближе к пандемии как-то неожиданно для себя я тоже переманилась в мебельщики. И не прогадала: мне очень нравится моя нынешняя работа, — говорит Алина. — И да, офис было решено закрыть, и мы перешли в онлайн — в таком формате работаем до сих пор. Весьма удобно.
Разрабатывать дизайн мебели, конструировать и собирать ее Алина Костыря нигде специально не училась. Всё пришло с опытом, уже в процессе работы. Иногда, признается она, было нелегко — «местами со слезами и соплями». Без неудач не обошлось.
— У нас заказали кухню. Мы с клиентом долго согласовывали цвет столешницы и специально для этого заказа привезли в Новосибирск очень красивый пластик, которого не было в наших складских программах. Сначала всё шло нормально, а во время монтажа раздался звонок: «Ошибочка вышла. Фартук короче, чем нужно, на 24 миллиметра». Что поделать? Пришлось заказать такой же пластик. Пока мы его ждали, на время оставили всё, как есть. Увы, такая оплошность стоила нам 22 тысячи рублей, — вспомнила Алина.
Несмотря на сложности, девушка твердо решила: быть мебельщиком — ее настоящее призвание, и она готова положить на это силы. Сегодня она уверяет, что любимое дело приносит ей удовольствие.
Женское ли это дело
Алина, как говорится, — не промах. Она изготавливает кухонные гарнитуры и шкафы с нуля: от отрисовки эскизов до сверловки и монтажа, за исключением лишь нескольких этапов. Ей нравится всецело участвовать в рабочем процессе. Но иногда заказчиков шокирует, что хрупкая девушка вместе с мужем приезжает к ним собирать мебель: мол «вы же такая маленькая». По словам сибирячки, со стереотипом «это не женское дело» у нее связано множество историй, в том числе неприятных.
Однажды ей попался клиент-мужчина, который был твердо убежден: «девочка не может соображать в проектировании кухни». Он подвергал сомнению большинство ее предложений и сопротивлялся, но в результате все-таки заказал у нее мебель.
На самом деле, говорит Алина, раньше она и сама была заложницей стереотипов. Ей нравится заниматься мебелью, но при этом она почему-то стыдилась рассказывать людям, что самостоятельно сверлит и собирает мебель.
— Хотя непонятно, кто решает, что женское дело, а что — нет, — рассуждает она.
В другой раз Алина пришла на групповую тренировку, где были только девушки. На тот момент они впервые встретились друг с другом и стали знакомиться — рассказывали, как их зовут и чем они занимаются. Когда очередь дошла до нее, девушка заявила: «Я делаю мебель». «Рисуешь?», — уточнили у нее. «И рисую, и собираю», — ответила Алина. За этим последовало неловкое молчание.
— Просто тишина-а-а-а. Я чуть под пол не провалилась от дискомфорта, — призналась собеседница НГС. — Но всё же после этой ситуации меня как будто отпустило. Я пережила страх непринятия со стороны окружающих.
Вообще, женщины нередко сообщают Алине: «О! А я тоже мужу помогаю». Она подчеркивает, что уже привыкла к недоумению людей, ведь любимая работа — превыше. Мебельщица стала больше рассказывать о своем деле в соцсетях и больше не стесняется: ведь она занимается им не вынужденно, а потому что сама приняла такое решение.
Работа вдвоем
Процесс построен следующим образом: сначала приходит заявка от заказчика, затем рассчитываются габариты будущего изделия — разумеется, с учетом размеров помещения, где будет установлена мебель. Плюсом к этому создается эскиз, подбираются материалы, рассчитывается стоимость выполнения заказа. После этого вносится предоплата, делается деталировка для распила, приобретается фурнитура. Затем готовый распил сверлится и собирается в готовую мебель, монтируется. Сплошная суматоха, но зато не соскучишься.
Фактические единственное, что для Алины Костыря и ее мужа делает сторонняя компания, — это фасады и распил. Остальное — исключительно сами. Изначально мебельное производство было по максимуму отдано на аутсорсинг.
— Просто начался коронавирус, и производство, с которым мы сотрудничали, отказалось собирать наши заказы. Но договоры-то уже подписаны, всё выбрано, взята предоплата — люди нам доверились, и что вот в таком случае делать? Времени на поиски другого производства у нас не было, поэтому мы в срочном порядке стали работать самостоятельно, — рассказала сибирячка. — Было страшновато, но у нас получилось. И рабочий процесс, и его результаты доставили нам с супругом неимоверное удовольствие.
Супруги Костыря — неутомимые затейники. Они сверлят, собирают и упаковывают всю мебель на специальной отведенной для этого территории, у своих родственников. Собственной мастерской у них пока нет, но они хотели бы ей обзавестись. Они верят, что у них всё получится. В любом случае без отдельного помещения — хоть своего, хоть нет — не обойтись, считает Алина. Делать мебель в квартире однозначно нельзя.
— Я на секунду представила, что было бы, если б мы собирали кухни в квартире. В таком случае нас бы очень невзлюбили соседи. Да и куда-то же нужно ставить станки и вытяжки — разместить их в жилом помещении фактически нереально, — говорит Алина.
Цены немаленькие, но заказов много
Цены на мебель, сделанную Алиной и ее мужем, складываются из стоимости материалов, фурнитуры и, конечно же, их собственного труда. Тут, пожалуй, всё стандартно: чтобы хорошо заработать, нужно учесть множество факторов.
Угловой кухонный гарнитур вместе с монтажом согласно сметы стоит 188,4 тысячи рублей, а просторный, лаконичный шкаф — 164,2 тысячи рублей. Но есть изделия и подешевле: к примеру, за детскую стенку со столом, ящиками и полками пара попросила у клиентов 68,9 тысячи рублей.
На вопрос, сколько заказов предприимчивой семье удается выполнить за месяц, сибирячка рассказала, что за сентябрь они сделали две детские, одну кухню, одну гардеробную и пять шкафов.
Для создания мебели у мужа с женой есть все необходимые ручные инструменты. Материалы и фурнитуру они приобретают у местных поставщиков, причем непосредственно после того, как человек сделает заказ, — возможности хранить большие запасы материалов у них нет, и, к тому же, в этом нет большой необходимости.
«Я в конкуренцию не играю»
За конкурентами семья Костыря не гонятся. По словам Алины, она рада тому, что в Новосибирске есть множество других мебельщиков — тем более, таких, которые подходят к своей работе ответственно и со знанием дела.
— Если на рынке есть те, кто делает качественный продукт и не снимает с себя ответственность, — это прекрасно. И если какой-то заказчик выбирает не нас, а другую компанию, это тоже абсолютно нормально, — считает мастер.
Изредка клиенты бывают недовольны работой семейной пары, а иногда предъявляют претензии к недочетам, на которые сами мебельщики по случайности не обратили внимание.
— На протяжении долгого времени мы ставили один тип цоколя на кухнях. Однажды заказчица сказала, что он дешевит общий вид. Мы его заменили и такие уже больше никому не ставим — самим теперь режет глаз, — рассказала Алина. — А еще бывают моменты, когда мы тупим на моменте согласования и не оправдываем ожидания. Но свои недочеты мы всегда исправляем.
Нехватка времени и страхи
Алина утверждает, что вместе с мужем они много раз задумывались над тем, чтобы набрать сотрудников, расширить штат и, собственно, усилить сам бизнес. Но на то, чтобы воплотить этот план в жизнь, у пары банально не хватает времени.
— Мы настолько погрязли в заказах, что уже третий год всё делаем вдвоем и не находим времени на расширение. Прекрасно понимаем, что уперлись в «потолок» и пора идти на изменения, но, как и всем живым людям, нам страшно решиться на новое, — призналась она.
Девушка говорит, что с изготовления и продажи мебели можно получать высокий доход. Но, опять же, его размер зависит от конкретных мебельщиков, их подхода к работе, того, каким образом они привлекают заказчиков, и многого другого.
— Лично мы зарабатываем только на мебели, других источников дохода у нас нет. Хватает ли нам на полноценную жизнь? На самом деле, не знаю, ведь у каждого свои взгляды на полноценность, — рассуждает девушка. — У нас, конечно, нет таких же оборотов, как в больших мебельных компаниях, но это было ожидаемо.
Алина говорит, что мебель для нее — в большей степени бизнес. В хобби он ненадолго превращается преимущественно тогда, когда девушка пробует создавать что-то новое и необычное. В любом случае, сибирячка уже не представляет свою жизнь без изготовления мебели: работа дарит ей радость.
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