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Новосибирцам предлагают необычные вакансии — их зовут варить косметику и собирать вертолеты

На одной из позиций работнику предстоит обрабатывать икру

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Список самых необычных вакансий месяца опубликовал исследовательский центр Зарплаты.ру.

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В Новосибирске компании ищут варщика косметики, обработчика икры и сборщика сувенирных авиационных моделей, в том числе вертолетов и самолетов. Список самых необычных вакансий октября опубликовал исследовательский центр Зарплаты.ру.

В частности, в городе одна из компаний приглашает на работу варщика косметики. В обязанности специалиста войдут загрузка сырья по рецепту, обслуживание оборудования и другое. Соискателю предлагают зарплату от 50 до 60 тысяч рублей, а также пятидневный график работы.

Кроме варщика косметики, в городе ищут сборщика автодомов. Специалисту предстоит собирать каркасы сооружений, мебель, электрику, устанавливать оборудование и прочее. Работодатель требует от соискателя способность быстрой и качественной работы, а также технические склад ума.

График работы сборщика автодомов — пять дней через два. Зарплата на данной позиции составляет от 50 до 60 тысяч рублей.

В Новосибирске также ищут обработчика икры, которому готовы заплатить от 60 до 80 тысяч рублей. Сотруднику необходимо обрабатывать икру лососевых и тресковых рыб, проводить посол, сортировку и мойку ястыков и другое. Компания предлагает рассмотреть вакансию как на полный рабочий день, так и на подработку.

В Новосибирске также требуется сборщик моделей-копий самолетов и вертолетов. Работодатель сообщил, что находится в поиске людей, у которых развита мелкая моторика рук. В обязанности специалиста войдут ручная обработка деталей, их стыковка, шлифование и остальное.

Сотрудник будет изготавливать сувенирные и выставочные модели самолетов и вертолетов. Заработная плата специалиста составляет от 60 до 80 тысяч рублей.

В середине сентября аналитики Зарплата.ру назвали список самых высокооплачиваемых вакансий в Новосиибирске. В него попали аниматоры для роли Бабы Яги и Лешего.

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