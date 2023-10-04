Новосибирцам предлагают необычные вакансии — их зовут варить косметику и собирать вертолеты

График работы сборщика автодомов — пять дней через два. Зарплата на данной позиции составляет от 50 до 60 тысяч рублей.

В Новосибирске также ищут обработчика икры, которому готовы заплатить от 60 до 80 тысяч рублей. Сотруднику необходимо обрабатывать икру лососевых и тресковых рыб, проводить посол, сортировку и мойку ястыков и другое. Компания предлагает рассмотреть вакансию как на полный рабочий день, так и на подработку.

