Увезут в тундру за 360 тысяч: где новосибирцам предлагают самые высокие зарплаты этой осенью

Новосибирцам предлагают сотни тысяч рублей за работу вахтовым методом — аналитики Зарплата.ру назвали список самых высокооплачиваемых вакансий в сентябре. Кроме рабочего персонала, в него попали аниматоры для роли Бабы Яги и Лешего.
По данным сервиса по поиску работы Зарплата.ру, машинисту буровой самоходной установки на угольном месторождении в Якутии предлагают 360 тыс.рублей за вахту 45/45. От кандидата требуется отсутствие медицинских противопоказаний в работе в условиях крайнего севера, удостоверение машиниста и опыт работы от 2 лет. Помимо заработной платы, компания обещает оплатить проезд, трехразовое питание, предоставить проживание в вагончиках по 8 человек, одежду и обувь.
Экспедитор с личным автомобилем грузоподъемностью от 3,5 тонн до 5 тонн может зарабатывать от 300 тысяч рублей, сотрудничая с логистической компанией. Работать предстоит по Новосибирску, НСО и ближайшим регионам. Кандидату нужно иметь юрлицо (ИП или ООО), рефрижератор в грузовике, а также уметь соблюдать правила дорожного движения.
Зарплату от 250 тысяч рублей предлагают руководителю филиала лизинговой компании. Успешному кандидату предстоит организовать филиал с нуля: подобрать и обучить персонал, привлечь клиентов, партнеров и поставщиков. Необходим опыт работы в сфере лизинга от 2 лет. Приветствуются кандидаты, которые приведут с собой готовую команду и принесут базу клиентов. Лучшим сотрудникам предоставляет служебный автомобиль.
Сборщик-монтажник мебели может заработать 150–300 тысяч рублей при 100-процентной загруженности на установке кухонных гарнитуров, шкафов-купе и корпусной мебели. От кандидата требуются умение читать замеры и эскизы, наличие собственного инструмента и автомобиля.
Монтажникам натяжных потолков с опытом и без опыта предлагают 170–200 тысяч рублей за разъездную работу по графику 6/1 или 5/2. Высокая заработная плата складывается из процента общей суммы монтажа — 35%. Работать предстоит в основном на левом берегу, в Толмачево и Оби, а также по Новосибирской области.
Аниматорам на ролях Бабы Яги, Снегурочки, Деда Мороза и Лешего обещают заработок до 150 тысяч рублей. Компания располагается в коттеджном поселке Садовый и организует экскурсии по Новосибирску и городам Сибири. Для работы потребуется опыт общения с детьми всех возрастов и стрессоустойчивость.
Аналитики говорят, что сотрудников не хватает почти во всех сферах, а где-то ситуация особенно критичная. Недавно НГС разбирался в тенденциях на кадровом рынке вместе с экспертами.