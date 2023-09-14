Увезут в тундру за 360 тысяч: где новосибирцам предлагают самые высокие зарплаты этой осенью

По данным сервиса по поиску работы Зарплата.ру, машинисту буровой самоходной установки на угольном месторождении в Якутии предлагают 360 тыс.рублей за вахту 45/45. От кандидата требуется отсутствие медицинских противопоказаний в работе в условиях крайнего севера, удостоверение машиниста и опыт работы от 2 лет. Помимо заработной платы, компания обещает оплатить проезд, трехразовое питание, предоставить проживание в вагончиках по 8 человек, одежду и обувь.