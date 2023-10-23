«Лента» забрала «Монетку». Что будет с магазинами по стране

Четвертый по обороту российский ритейлер «Лента» завершил сделку по приобретению сети магазинов у дома «Монетка». Официально сумма покупки не раскрывается, но, по данным экспертов, за «Монетку» заплатили не менее 65 миллиардов рублей. Разбираем с экспертами, что будет с магазинами по стране, как это отразится на покупателях, поставщиках и рынке в целом. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.
Продали не только магазины
В России действует 2124 магазина под вывеской «Монетки», которая входит в топ-10 розничных сетей страны. Их общая площадь — 606 тысяч кв. м. Причем по итогам первого полугодия 2023-го «Монетка» заняла девятую позицию в рейтинге торговых сетей FMCG (в переводе с английского fast moving consumer goods — товары повседневного спроса) по версии агентства INFOLine.
В рамках сделки «Лента» также получила 5 распределительных центров (складской комплекс, на который поступают товары от производителей или оптовых продавцов. — Прим. ред.) и более 560 грузовиков.
Торговая сеть «Монетка» основана в Екатеринбурге в 2001 году. Концепция сети — магазины самообслуживания шаговой доступности. Торговые точки расположены в основном на Урале и в Западной Сибири. В штате — 23 тысячи сотрудников. Владелец сети «Монетка» — ООО «РМ Групп». По данным «Контур.Фокус», за 2022 год выручка компании составила 177,8 миллиарда рублей, чистая прибыль —10,6 миллиарда рублей.
О решении ритейлера «Лента» приобрести сеть «Монетка» стало известно в июле этого года. Федеральная антимонопольная служба России согласовала сделку, выдав предписание о действиях, направленных на обеспечение конкуренции. Например, в течение одного года «Лента» обязана не превышать предельный уровень торговых наценок на некоторые торговые позиции в Ханты-Мансийске.
Покупателем выступила ООО «Лента» — «дочка» международной компании ПАО «Лента». Она приобрела 99,999% долей в уставном капитале «РМ-Групп». Сумму сделки стороны не разглашали. По словам экспертов, стоимость варьируется в пределах 60–100 миллиардов рублей. По оценке гендиректора «INFOLine-Аналитики» (компания составляет рейтинг лидеров розничной торговли) Михаила Бурмистрова, сумма сделки составила не менее 65 миллиардов рублей.
— За более чем 20 лет наша команда проделала огромную работу по выстраиванию крупного и эффективного регионального игрока в сегменте магазинов у дома. Объединение с «Лентой», ведущим федеральным ритейлером страны, открывает новую страницу истории «Монетки». Мультиформатная бизнес-модель усилит конкурентные позиции магазинов разных форматов и позволит нам быть более устойчивыми в разные стадии экономических циклов, — отметила гендиректор «Монетки» Ирина Смирнова.
При этом команда каждой сети продолжит делать то, что умеет лучше всего: команда «Ленты» ― эффективно управлять большими форматами и онлайн-бизнесом, а команда «Монетки» ― активно развивать сегмент магазинов у дома, добавила Ирина Смирнова.
«Монетка» или «Мини-Лента»?
В руководстве «Ленты» заявили, что приобретение сети «Монетка» ― важный стратегический шаг на пути к лидерству «Ленты» в одном из наиболее динамично развивающихся сегментов российского продуктового ритейла.
— Сделка дает нам возможность одномоментно получить более двух тысяч магазинов с наработанной клиентской базой, квалифицированным персоналом и узнаваемым брендом. Это придаст новый импульс развитию Группы, усиливая наши позиции в регионах и увеличивая рыночную долю на российском рынке продуктовой розницы, — объяснил председатель Совета директоров «Ленты» Алексей Мордашов.
Сеть «Лента» основана в Санкт-Петербурге. Учредители — международное ПАО «Лента» и кипрская «Лента Глобал Лимитед» (ей принадлежит 0,1% капитала). Основной бенефициар — бизнесмен Алексей Мордашов. На конец 2021 года на балансе компании была сумма в 251,9 миллиарда, выручка составила 495,9 миллиарда, чистая прибыль — 2,8 миллиарда рублей. По данным «Контур.Фокус», сейчас юрлицо находится в процессе реорганизации: к нему присоединят другие юрлица. По итогам 2022 года «Лента» была четвертой торговой сетью продуктов питания и товаров повседневного спроса по версии INFOLine, ее выручку оценивали в 537 миллиардов рублей. Под управлением «Ленты» — 260 гипермаркетов, 513 супермаркетов и магазинов.
Ждать ли теперь смены вывесок? Как сообщили в пресс-службе «Ленты», сеть «Монетка» продолжит работать как отдельное юридическое лицо, а магазины ― под существующим брендом.
— Мы будем фокусироваться на изучении лучших практик, используемых в «Монетке», которые сможем в дальнейшем внедрить и в «Ленте». Следующим шагом будет объединение закупочных условий и поиск решений в логистике, IT и других операционных процессах, что позволит улучшить ценностное предложение обеих сетей и повысить эффективность бизнеса, — отметил гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин.
В будущем все магазины формата «у дома» будут открываться под брендом «Монетка», действующие точки «Мини-Лента» пройдут ребрендинг и продолжат работать уже под брендом «Монетка», добавили в компании «Лента».
«Мало хорошего, что сети укрупняются»
Продуктовая розница продолжает идти по пути экспансии на рынке и укрупнения игроков, и для «Ленты» сделка логична, указали эксперты.
— Сеть «Монетка» — один из наиболее эффективных в России «мягких» дискаунтеров. И теперь «Ленте» удастся реализовать схему параллельного развития трех форматов: гипермаркета, супермаркета и магазина у дома, притом что работа с малым форматом компании до сих пор не очень удавалась, — отметил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.
В последнее время большинство крупных сетей пробует новую бизнес-модель дешевых магазинов. Свою сеть строят X5, «Магнит» и «Дикси».
— Эффективность модели в целом доказана. Поэтому и «Лента» через покупку сети «Монетка» начинает свой этап гонки. И сразу с хорошим стартом. Торговая площадь «Ленты» увеличится в 2,4 раза, а доля рынка — на 37%, — отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. — Непропорциональное увеличение торговой площади по сравнению с долей на рынке вызывает вопросы. Надо учитывать, что формат магазинов «Ленты» был принципиально иным, с другой эффективностью использования площадей. Для успешной конкуренции с магазинами «ДА», «Чижик» и «Светофор» ритейлеру потребуется актуализировать бизнес-модель «Монетки» и потратить значительные суммы на открытие новых магазинов.
По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, на первоначальном этапе для покупателей сделка по покупке кампанией «Лента» сети «Монетка» ничего не изменит.
— Сеть продолжит работу под старым брендом, также в формате «магазинов у дома». Но в дальнейшем нельзя исключать каких-то изменений в корпоративном управлении розничной сети, стратегии ее развития и расширения, изменения ассортимента или ценовой политики, — уверен Владимир Чернов. — Что же касается рынка в целом, то «Лента» усиливает свои позиции среди крупнейших ритейлеров, так как после завершения сделки торговые площади компании вырастут более чем на 30%. А значит, можно ожидать и увеличения выручки также на двузначные проценты. На этом фоне вырастет инвестиционная привлекательность акций компании «Лента».
Независимый консультант поставщиков торговых сетей, учредитель отраслевого портала «Продукт медиа» Михаил Лачугин назвал приобретение «Монетки» интересным ходом.
— Это возможность замаскировать провалы с развитием собственного формата — «Мини-Лента», «Супер-Лента», то есть небольших магазинов у дома. «Лента» начала развивать это направление не так давно, но у нее не получилось, никакой конкуренции с «Пятерочками», «Магнитами» не вышло. Сейчас «Лента» закрывает эту проблему плюс приобретает фактически готовую сеть дискаунтеров. То, чем активно занимаются и Х5, и «Магнит», — акцентировал Михаил Лачугин. — Другой вопрос, насколько эффективно «Лента» сможет управлять этим бизнесом. В предыдущие годы, когда она покупала сеть Billa, пермскую «Семью», не совсем удачно справлялась с этим проектами. Правда, тогда в сетях меняли вывеску и работали под брендом «Лента». А сейчас сразу же обозначено, что «Монетка» останется под своим названием. Более того, «Мини-Лента» тоже перейдут под бренд «Монетки».
Эксперт также спрогнозировал некоторое сокращение ассортимента в «Монетке», если там будет применяться «ленточный» ассортимент.
— Конечно, мало хорошего в том, что крупные игроки приобретают региональных лидеров, и сети укрупняются. Потому что конкуренция будет неуклонно снижаться. С другой стороны, если мы посмотрим на опыт той же Европы, то увидим, что в некоторых странах у крупных игроков до 70% рынка. Но опять же в Европе покупательская способность другая, ассортимент в магазинах другой, — указал Михаил Лачугин. — Очень надеюсь, что консолидация рынка приведет к тому, что крупные региональные производители со своей стороны начнут объединяться, создавать свои сбытовые сети, пускай, не такие большие. То есть пойдет параллельный процесс, который позволит поставщикам не уронить качество.
Сделка по приобретению «Монетки» не изменит позицию «Ленты» в рейтинге крупнейших ритейлеров, компания сохранит за собой четвертое место, предположил Михаил Бурмистров. При этом динамика финансовых показателей улучшится, увеличится доля на рынке — с 2,1 до 3%.
Представители «Ленты» официально подтвердили цель нарастить выручку до одного триллиона рублей в 2025 году. А это значит, по мнению экспертов, что покупка «Монетки» — не последний шаг компании по слияниям-поглощениям в ближайшее время.