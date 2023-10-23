«Лента» забрала «Монетку». Что будет с магазинами по стране

В рамках сделки «Лента» также получила 5 распределительных центров (складской комплекс, на который поступают товары от производителей или оптовых продавцов. — Прим. ред.) и более 560 грузовиков.



Торговая сеть «Монетка» основана в Екатеринбурге в 2001 году. Концепция сети — магазины самообслуживания шаговой доступности. Торговые точки расположены в основном на Урале и в Западной Сибири. В штате — 23 тысячи сотрудников. Владелец сети «Монетка» — ООО «РМ Групп». По данным «Контур.Фокус», за 2022 год выручка компании составила 177,8 миллиарда рублей, чистая прибыль —10,6 миллиарда рублей.

