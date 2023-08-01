Из миллиардеров — в банкроты: новосибирские лидеры рынка, которые всё потеряли, — что с ними случилось

Приход капитализма и приватизацию завод встретил в положении почти что монополиста местного рынка — и банкрота. Предприятие едва не прекратило деятельность в 1994 году, но пришедший на него в качестве временного управляющего Юрий Верясов сумел вывести его из кризиса, а заодно ввести себя в число акционеров созданного на базе комбината ОАО «ВИНАП».



Конец 1990-х и самое начало 2000-х стали для предприятия золотым временем. Конкуренты только-только появлялись на рынке, причем каждый мог предложить только что-то одно: водку, пиво или сладкую газировку. На «ВИНАПе» же магазин мог получить всё, что покупатель захочет выпить. У предприятия были свои марки пива, которые старожилы до сих пор вспоминают с ностальгией: «Товарищ Бендер», «Черная леди», «Смуглый принц». Перед праздниками у проходной выстраивалась очередь машин оптовиков и магазинов, чтобы успеть закупить дефицитный товар.