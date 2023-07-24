«Это было архитектурное чудо»: как штаб-квартира «ТОП-Книги» стала долгостроем — вокруг него уже выросло дело о мошенничестве

Хотели как лучше, а получилось как всегда

Сегодня немногие знают, что долгострой с ветхой облицовкой и разбитыми окнами в самом центре Левобережья мог стать первым «экологичным» книжным магазином в России. Проект здания, которое буквально вырастает из земли, еще в 2004 году заказала крупная новосибирская компания «ТОП-Книга» — владельцы бизнеса пришли к выводу, что быстро растущему предприятию необходим крупный магазин в запоминающемся стиле.



— Это было архитектурное чудо. Предполагалось, что зеленый газон сквера на Покрышкина будет подниматься по крыше, сохраняя существующие деревья и газоны, — рассказал недавно в интервью «Деловому кварталу» бывший гендиректор объединения «ТОП-Книга» Георгий Лямин.

