«Это было архитектурное чудо»: как штаб-квартира «ТОП-Книги» стала долгостроем — вокруг него уже выросло дело о мошенничестве

Полиция расследует уголовное дело о хищении сотни рублей на строительстве коммерческого здания на площади Маркса. Изначально на его месте должны были возвести первый в России книжный магазин, вырастающий буквально из земли. Но амбициозные планы реализовать не удалось: в итоге получился бизнес-центр, который превратился в долгострой, обросший уголовным делом о мошенничестве. Сегодня за него борются две группы дольщиков, которые обвиняют друг друга в подковерных играх и попытках обанкротить компанию-застройщика. Криминальный корреспондент Павел Тиунов изучил аргументы сторон.
Хотели как лучше, а получилось как всегда
Сегодня немногие знают, что долгострой с ветхой облицовкой и разбитыми окнами в самом центре Левобережья мог стать первым «экологичным» книжным магазином в России. Проект здания, которое буквально вырастает из земли, еще в 2004 году заказала крупная новосибирская компания «ТОП-Книга» — владельцы бизнеса пришли к выводу, что быстро растущему предприятию необходим крупный магазин в запоминающемся стиле.
— Это было архитектурное чудо. Предполагалось, что зеленый газон сквера на Покрышкина будет подниматься по крыше, сохраняя существующие деревья и газоны, — рассказал недавно в интервью «Деловому кварталу» бывший гендиректор объединения «ТОП-Книга» Георгий Лямин.
Но проект оказался нереализуем — возникли трудности с согласованием. Его упростили, нашли застройщика и генподрядчика в одном лице. Им стала строительная компания ФСК «Новосибирская» под руководством Сергея Чернатова. По словам бывшего топ-менеджера «ТОП-Книги» Надежды Поляковой, бизнесмен получил
— У Чернатова всё время не получалось с выделением участка, с разрешением на строительство. Процесс затянулся, проект завис. В результате «ТОП-Книга» инвестировала в строительство здания штаб-квартиры в другом месте — на проспекте Маркса. Этот проект был завершен, а к зданию на Покрышкина постепенно пропал интерес, — рассказала Полякова корреспонденту НГС.
О не построенном книжном магазине вспомнили, когда у «ТОП-Книги» начались финансовые проблемы: к
По данным сервиса
— К тому моменту на площадке был вырыт котлован, стояли сваи. Проект книжного магазина не рассматривался, на его месте уже планировалось офисное здание. Ни я, ни Лямин не интересовались этим проектом. Речь шла только о возврате средств, — уточнила экс-топ-менеджер компании.
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— В какой-то момент Чернатов предложил разделить здание и достроить блок А отдельно, как отдельный объект недвижимости. Он убедил Лямина в том, что блок будет достроен быстро, если он вложит
Сам Георгий Лямин в недавнем интервью подтвердил, что вложил в строительство деньги «родственников» и «бывших менеджеров "ТОП-Книги"». Всего в период с
По словам Надежды Поляковой, в
— По сути, это выглядело так: мол, «ты уже человек взрослый, давай учись заниматься бизнесом. Вот тебе объект, юрлица, разбирайся». Лямин переезжал жить за рубеж, его семья уже находилась за рубежом. В России ему было не интересно, он хотел всё сплавить и забыть об этом, — отметила Полякова.
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Денег нет, но вы держитесь
«Строй-Инверсию», которая должна была продолжить строительство и завершить его, возглавила Надежда Полякова. Компания была организована в форме акционерного общества, в котором каждому дольщику по количеству квадратных метров достались акции. По словам Поляковой, ее задачами в качестве директора стали «зарегистрировать контору», «оформить на нее аренду муниципальной земли», «переоформить разрешение на строительство».
— Я должна была урегулировать юридические моменты, потом директором должен был стать человек со строительным образованием, который занимался бы стройкой. Ничего не предвещало беды, — отметила директор новой компании.
Позже выяснилось, что в наследство от ФСК «Новосибирская» «Строй-Инверсии» достались не только активы на
— Задолженность дольщиков образовалась, по сути, из-за отсутствия документов, которых не нашлось в бухгалтерии. Чернатов всем занимался сам: кому платить, сколько платить, когда платить — и часто это никак не оформлялось, — пояснила она.
По ее словам, Чернатов тогда заявил, что именно
— Например, квадраты на
Георгий Лямин в своем интервью указывал, что «фактически застройщик отдавал квадратные метры своим знакомым за какие-то старые долги или записывал квадратные метры на себя, не внося деньги в бюджет компании».
Достроить здание снова не удалось, и ситуация накалилась, назрел серьезный конфликт. Дольщики поделились на два лагеря: в первый вошли юрлица Станислава Воронова (за которым инвесторы до сих пор видят тень его отчима Георгия Лямина), во второй — несколько дольщиков-физлиц и предпринимателей. У каждой из сторон оказалось почти по половине голосующих акций с незначительным перевесом в пользу последней группы (49,4% против 50,6%).
В так называемую «группу Лямина» вошли кредиторы-юрлица
— На конец
Параллельно директор подала заявление на увольнение.
Юрлица против физиков
Борьба за здание между дольщиками развернулась в
— Полякова Надежда являлась представителем холдинга Лямина Георгия — бывшего владельца «ТОП-Книги». Будучи директором АО «Строй-Инверсия», посредством займов от компаний холдинга Лямина она искусственно создавала задолженность АО «Строй-Инверсия». То есть, когда добросовестные дольщики-акционеры перечисляли свои деньги на достройку по договорам целевого финансирования, компании холдинга Лямина перечисляли деньги по договорам займа, хотя на собраниях акционеров-дольщиков нам предоставляли отчеты, что компании холдинга Лямина платят так же, как и все. В период с марта 2017 года компании холдинга просуживали якобы предоставленные ранее займы, — рассказала Наталья Побойкина.
По ее словам, несколько займов дольщикам удалось погасить, но попытки ввести компанию в процедуру банкротства продолжались. В результате были запущены конкурсное производство и подготовка к торгам. Полякова со своей стороны уверяет, что дольщики не намеревались достраивать здание: по ее версии, они включились в гонку за банкротством «Строй-Инверсии», чтобы их требования стали первыми в очереди. При этом злую шутку с ними сыграло заключенное ранее акционерное соглашение: в арбитражном суде дольщиков-физлиц признали контролирующими должника лицами, и их требования автоматически опустились в списке остальных кредиторов.
Согласно данным из дела по банкротству
— Когда процесс вышел на финишную прямую и было запущено судебное согласование условий торгов, некоторые дольщики поменяли стратегию. С таким подходом я сталкивался: если не можешь добиться успеха в арбитражных судах, если у тебя нет достаточной позиции правовой — создавай ее через возбуждение уголовного дела, через ангажированного следователя и через создание документов, которые помогут поменять ситуацию в своих интересах, — говорил в интервью Георгий Лямин.
На руководство «Строй-Инверсии» было заведено уголовное дело о мошенничестве (
В чем обвинили Полякову?
В постановлении (имеется в распоряжении редакции) говорится, что у Георгия Лямина и Надежды Поляковой еще в
«В период с
Надежда Полякова, комментируя обвинение, заявила, что ущерб высчитывался со слов потерпевших дольщиков, которые по факту не предоставили никаких доказательств своих инвестиций.
— Следствие не разбиралось, вносили они эти деньги или нет. В ходе расследования адвокаты фиксировали процессуальные нарушения, но все жалобы на действия следствия возвращаются в городское УМВД. Оттуда — отписка: проверка проведена, нарушений нет, — сетует Полякова.
Лямин заявил, что «следствие не интересуют факты недобросовестности заявителей». По его словам, в результате были нарушены права кредиторов-дольщиков на «реализацию объекта через банкротство, чтобы вернуть вложенные средства». В прокуратуру Новосибирской области и уполномоченному по правам предпринимателей направили обращение с просьбой объективно разобраться в ситуации.
В разговоре с корреспондентом НГС Сергей Чернатов отказался комментировать историю с долгостроем, сославшись на то, что является «участником уголовного дела». При этом он подчеркнул, что «машина правосудия начинает разворачиваться в направлении правосудия».
Расследование продолжается, а долгострой пока так и остается долгостроем.
В феврале против известного новосибирского застройщика Сергея Степанова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Он привлек на строительство жилого дома