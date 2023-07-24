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СрочноШтаб-квартира «ТОП-Книги» стала долгостроем
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«Это было архитектурное чудо»: как штаб-квартира «ТОП-Книги» стала долгостроем — вокруг него уже выросло дело о мошенничестве

Сегодня здание делят две группы дольщиков: они обвиняют друг друга в нечистой игре

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Уникальному архитектурному объекту не суждено было появиться в Новосибирске

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Полиция расследует уголовное дело о хищении сотни рублей на строительстве коммерческого здания на площади Маркса. Изначально на его месте должны были возвести первый в России книжный магазин, вырастающий буквально из земли. Но амбициозные планы реализовать не удалось: в итоге получился бизнес-центр, который превратился в долгострой, обросший уголовным делом о мошенничестве. Сегодня за него борются две группы дольщиков, которые обвиняют друг друга в подковерных играх и попытках обанкротить компанию-застройщика. Криминальный корреспондент Павел Тиунов изучил аргументы сторон.

Хотели как лучше, а получилось как всегда

Сегодня немногие знают, что долгострой с ветхой облицовкой и разбитыми окнами в самом центре Левобережья мог стать первым «экологичным» книжным магазином в России. Проект здания, которое буквально вырастает из земли, еще в 2004 году заказала крупная новосибирская компания «ТОП-Книга» — владельцы бизнеса пришли к выводу, что быстро растущему предприятию необходим крупный магазин в запоминающемся стиле.

— Это было архитектурное чудо. Предполагалось, что зеленый газон сквера на Покрышкина будет подниматься по крыше, сохраняя существующие деревья и газоны, — рассказал недавно в интервью «Деловому кварталу» бывший гендиректор объединения «ТОП-Книга» Георгий Лямин.

Но проект оказался нереализуем — возникли трудности с согласованием. Его упростили, нашли застройщика и генподрядчика в одном лице. Им стала строительная компания ФСК «Новосибирская» под руководством Сергея Чернатова. По словам бывшего топ-менеджера «ТОП-Книги» Надежды Поляковой, бизнесмен получил 17,2 миллиона рублей в качестве аванса на старт строительства, но предприниматель оказался не слишком удачлив.

Первоначальный проект книжного магазина выглядел так

Первоначальный проект книжного магазина выглядел так

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— У Чернатова всё время не получалось с выделением участка, с разрешением на строительство. Процесс затянулся, проект завис. В результате «ТОП-Книга» инвестировала в строительство здания штаб-квартиры в другом месте — на проспекте Маркса. Этот проект был завершен, а к зданию на Покрышкина постепенно пропал интерес, — рассказала Полякова корреспонденту НГС.

О не построенном книжном магазине вспомнили, когда у «ТОП-Книги» начались финансовые проблемы: к 2010 году компания «ушла в банкротство», и многие ее активы были переоформлены на другие юрлица. Инвестиция в долгострой на Покрышкина была оформлена на ООО «Сиб-Азия» под руководством Надежды Поляковой. По ее словам, ее не рассматривали как серьезный актив, поскольку застройщик не мог конкретизировать сроки сдачи объекта.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО ФСК «Новосибирская» основано в 2000 году. В числе бывших соучредителей — Чернатов Сергей Владимирович. Компания признана банкротом в 2019 году. По итогам 2022 года, убытки зафиксированы на уровне 618 тысяч рублей.

— К тому моменту на площадке был вырыт котлован, стояли сваи. Проект книжного магазина не рассматривался, на его месте уже планировалось офисное здание. Ни я, ни Лямин не интересовались этим проектом. Речь шла только о возврате средств, — уточнила экс-топ-менеджер компании.

В 2009 году были внесены поправки в закон «Об участии в долевом строительстве» (214-ФЗ), инвестиционный договор перевели в договор о долевом участии. Деньги, вложенные «ТОП-Книгой» в строительство магазина, превратились в 800 квадратных метров в будущем офисном здании. Попытки продать их результата не дали. Строительство объекта продолжалось, но, уверяет Надежда Полякова, «очень медленно».

— В какой-то момент Чернатов предложил разделить здание и достроить блок А отдельно, как отдельный объект недвижимости. Он убедил Лямина в том, что блок будет достроен быстро, если он вложит 60 миллионов рублей. У Лямина почему-то эта идея нашла отклик, он загорелся, занял денег у партнеров, у семьи и вложил 64 миллиона рублей, — пояснила она.

Сам Георгий Лямин в недавнем интервью подтвердил, что вложил в строительство деньги «родственников» и «бывших менеджеров "ТОП-Книги"». Всего в период с 2011-го по 2013-й владелец застройщика заключил 19 инвестиционных договоров с дольщиками на общую сумму 169 миллионов рублей. При этом, как выяснилось позже, бизнесмен привлек подрядчика на строительство объекта за 231 миллион рублей.

За <nobr class="_">20 лет</nobr> удалось построить такое здание

За 20 лет удалось построить такое здание

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По словам Надежды Поляковой, в 2015 году Лямин пожаловался ей, что Сергей Чернатов его «обманул»: «физически» разделить блоки здания оказалось невозможно. После этого экс-владелец «ТОП-Книги» якобы решил окончательно выйти из проекта и, по информации Поляковой, переоформил подконтрольные ему компании-дольщики на своего пасынка — Станислава Воронова.

— По сути, это выглядело так: мол, «ты уже человек взрослый, давай учись заниматься бизнесом. Вот тебе объект, юрлица, разбирайся». Лямин переезжал жить за рубеж, его семья уже находилась за рубежом. В России ему было не интересно, он хотел всё сплавить и забыть об этом, — отметила Полякова.

В 2015 году возникло новое препятствие — банкротство компании Чернатова ФСК «Новосибирская»: предпринимателя на дно потянули долгосторои жилого дома на улице Аникина и гаражей на Оловозаводской. Офисное здание на Покрышкина могло быть выставлено на торги, и тогда деньги от продажи поделили бы дольщики жилых помещений, которые по закону имеют приоритет перед дольщиками коммерческих площадей. Чтобы не потерять актив окончательно, было решено выделить отдельное юрлицо вместе с недостроенным зданием. Так появилась компания «Строй-Инверсия».

Денег нет, но вы держитесь

«Строй-Инверсию», которая должна была продолжить строительство и завершить его, возглавила Надежда Полякова. Компания была организована в форме акционерного общества, в котором каждому дольщику по количеству квадратных метров достались акции. По словам Поляковой, ее задачами в качестве директора стали «зарегистрировать контору», «оформить на нее аренду муниципальной земли», «переоформить разрешение на строительство».

АО «Строй-Инверсия» основано в 2015 году. Компания признана банкротом в 2018 году. Сейчас в отношении компании открыта процедура конкурсного производства. По итогам 2022 года, убытки зафиксированы на уровне 1,9 млн рублей.

— Я должна была урегулировать юридические моменты, потом директором должен был стать человек со строительным образованием, который занимался бы стройкой. Ничего не предвещало беды, — отметила директор новой компании.

Позже выяснилось, что в наследство от ФСК «Новосибирская» «Строй-Инверсии» достались не только активы на 168 миллионов рублей, но и дебиторская задолженность на 45 миллионов. В беседе с корреспондентом НГС Надежда Полякова заявила, что происхождение долга достоверно выяснить не удалось.

— Задолженность дольщиков образовалась, по сути, из-за отсутствия документов, которых не нашлось в бухгалтерии. Чернатов всем занимался сам: кому платить, сколько платить, когда платить — и часто это никак не оформлялось, — пояснила она.

Полезная площадь офисного здания — больше 5 тысяч кв. м

Полезная площадь офисного здания — больше 5 тысяч кв. м

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По ее словам, Чернатов тогда заявил, что именно 45 миллионов не хватает на достройку здания. На очередном собрании решили: 21 миллион собрать с дольщиков, а 24 миллиона подрядчики получат квадратными метрами в будущем офисном здании после выполнения работ. Надежда Полякова уверена, что некоторые предприниматели получили площади, но работу не сделали.

— Например, квадраты на 4,6 миллиона рублей были переданы дольщику, который должен был на эту сумму осуществить электромонтажные работы. Потом, когда попросили всех дольщиков принести платежные поручения по договорам, три человека не смогли предоставить доказательства, что они вообще что-то платили, — подчеркивает она.

Георгий Лямин в своем интервью указывал, что «фактически застройщик отдавал квадратные метры своим знакомым за какие-то старые долги или записывал квадратные метры на себя, не внося деньги в бюджет компании».

Достроить здание снова не удалось, и ситуация накалилась, назрел серьезный конфликт. Дольщики поделились на два лагеря: в первый вошли юрлица Станислава Воронова (за которым инвесторы до сих пор видят тень его отчима Георгия Лямина), во второй — несколько дольщиков-физлиц и предпринимателей. У каждой из сторон оказалось почти по половине голосующих акций с незначительным перевесом в пользу последней группы (49,4% против 50,6%).

В так называемую «группу Лямина» вошли кредиторы-юрлица ООО «Леминг», ООО «Орлия», ЗАО «Зенон-Эстейт», ООО «СТ-Логистик». Впоследствии они уступили права требования Станиславу Воронову, ООО «Парменид Финанс», ООО «Нанс Финанс». В группу физлиц и предпринимателей вошли Евгений Козлов, Сергей Чернатов, Вадим Бахтин, Наталья Побойкина, Ашот Минасян и другие.

— На конец 2016 года готовность здания составила 70%. Все начали ссориться, скандалить. Я сделала баланс за прошедший год и поняла, что организация обладает всеми признаками банкротства. Не подать заявление о банкротстве я не имела права, поскольку в противном случае несла бы личную ответственность, — рассказала Надежда Полякова.

Параллельно директор подала заявление на увольнение.

Юрлица против физиков

Борьба за здание между дольщиками развернулась в 2017 году. В марте группа физлиц и предпринимателей заключила акционерное соглашение, которое предусматривало запрет на продажу акций противоборствующей стороне. Одна из дольщиц, Наталья Побойкина, в беседе с корреспондентом НГС заявила, что инвесторы заподозрили оппонентов в попытках специально «забанкротить» «Строй-Инверсию».

— Полякова Надежда являлась представителем холдинга Лямина Георгия — бывшего владельца «ТОП-Книги». Будучи директором АО «Строй-Инверсия», посредством займов от компаний холдинга Лямина она искусственно создавала задолженность АО «Строй-Инверсия». То есть, когда добросовестные дольщики-акционеры перечисляли свои деньги на достройку по договорам целевого финансирования, компании холдинга Лямина перечисляли деньги по договорам займа, хотя на собраниях акционеров-дольщиков нам предоставляли отчеты, что компании холдинга Лямина платят так же, как и все. В период с марта 2017 года компании холдинга просуживали якобы предоставленные ранее займы, — рассказала Наталья Побойкина.

Долгострой выделяется среди функционирующих зданий на улице Покрышкина

Долгострой выделяется среди функционирующих зданий на улице Покрышкина

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По ее словам, несколько займов дольщикам удалось погасить, но попытки ввести компанию в процедуру банкротства продолжались. В результате были запущены конкурсное производство и подготовка к торгам. Полякова со своей стороны уверяет, что дольщики не намеревались достраивать здание: по ее версии, они включились в гонку за банкротством «Строй-Инверсии», чтобы их требования стали первыми в очереди. При этом злую шутку с ними сыграло заключенное ранее акционерное соглашение: в арбитражном суде дольщиков-физлиц признали контролирующими должника лицами, и их требования автоматически опустились в списке остальных кредиторов.

Согласно данным из дела по банкротству ООО «Строй-Инверсия» (№ А45–21246/2017) в реестр требований включены требования ООО «Парменид Финанс» на сумму 88,4 миллиона рублей (61 миллион — основной долг, 27 миллионов — проценты), ООО «Нанс Финанс» — на сумму 36 миллионов рублей (27 миллионов — основной долг, 9 миллионов — проценты), Станислава Александровича Воронова — на сумму 6,9 миллиона рублей (4,6 миллиона — основной долг, 2,2 миллиона — проценты).

— Когда процесс вышел на финишную прямую и было запущено судебное согласование условий торгов, некоторые дольщики поменяли стратегию. С таким подходом я сталкивался: если не можешь добиться успеха в арбитражных судах, если у тебя нет достаточной позиции правовой — создавай ее через возбуждение уголовного дела, через ангажированного следователя и через создание документов, которые помогут поменять ситуацию в своих интересах, — говорил в интервью Георгий Лямин.

На руководство «Строй-Инверсии» было заведено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Конкурсное производство приостановлено на время расследования, здание арестовано. Долгое время следователи не могли определиться с обвиняемым. В июне 2023 года обвинение было предъявлено экс-директору компании Надежде Поляковой.

В чем обвинили Полякову?

В постановлении (имеется в распоряжении редакции) говорится, что у Георгия Лямина и Надежды Поляковой еще в 2015 году «возник умысел на мошенничество». Якобы Лямин вынудил Чернатова выделить «Строй-Инверсию» и назначить в ней директором Полякову. Силовики полагают, что бывшие топ-менеджеры «ТОП-Книги» изначально продумали схему с займами, чтобы похищать инвестиции дольщиков.

«В период с 2011-го по 2018 гг. Полякова Н. В. и Лямин Г. А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств, принадлежащих дольщикам, в общей сумме 117 460 424 рубля, причинив тем самым особо крупный ущерб на указанную сумму».

Надежда Полякова, комментируя обвинение, заявила, что ущерб высчитывался со слов потерпевших дольщиков, которые по факту не предоставили никаких доказательств своих инвестиций.

Здание планировали интегрировать в сквер за ним — в нем хотели открыть кафе

Здание планировали интегрировать в сквер за ним — в нем хотели открыть кафе

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— Следствие не разбиралось, вносили они эти деньги или нет. В ходе расследования адвокаты фиксировали процессуальные нарушения, но все жалобы на действия следствия возвращаются в городское УМВД. Оттуда — отписка: проверка проведена, нарушений нет, — сетует Полякова.

Лямин заявил, что «следствие не интересуют факты недобросовестности заявителей». По его словам, в результате были нарушены права кредиторов-дольщиков на «реализацию объекта через банкротство, чтобы вернуть вложенные средства». В прокуратуру Новосибирской области и уполномоченному по правам предпринимателей направили обращение с просьбой объективно разобраться в ситуации.

В разговоре с корреспондентом НГС Сергей Чернатов отказался комментировать историю с долгостроем, сославшись на то, что является «участником уголовного дела». При этом он подчеркнул, что «машина правосудия начинает разворачиваться в направлении правосудия».

Расследование продолжается, а долгострой пока так и остается долгостроем.

В феврале против известного новосибирского застройщика Сергея Степанова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Он привлек на строительство жилого дома 84 миллиона рублей из средств дольщиков.

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