«Предполагаю, что его уже нет в России». Крупный новосибирский застройщик попал под уголовное дело

Новосибирский застройщик Сергей Степанов попал под пристальное внимание силовиков. Областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества, связанного со строительством дома на Добролюбова, 162/1. Этот долгострой пытаются завершить восемь лет, но всё время что-то мешает. В итоге настойчивость дольщиков привела к прокурорской проверке, которая, в свою очередь, переросла в уголовное дело. Корреспондент Илья Калинин изучил текст прокурорской проверки, а также узнал, что силовики и новосибирская власть предложили обманутым дольщикам на специальном собрании 21 февраля.
С чего всё начиналось
Многоквартирный дом на Добролюбова, 162/1 пытаются построить восемь лет. Он возводился блок-секциями, и недостроенной оказалась четвертая, которую заложили еще в 2014 году, а активно приступили к строительству в 2015-м. С тех пор возвели 16 этажей из 17 или 18 запланированных. В разных документах, уточняют дольщики, указана разная этажность.
Новосибирского застройщика Сергея Степанова привлекли к строительству этого здания более 20 лет назад. Заказчиком тогда выступал Аграрный университет (НГАУ). В 2007 году НГАУ получил разрешение на строительство общежития квартирного типа, которое планировалось разместить на земельном участке, принадлежащем вузу. Начало истории этого дома можно прочитать здесь.
В дальнейшем общежитие превратилось в жилой дом, а застройщиком стал Степанов-старший. Старший — потому что есть еще и его сын — Роман Степанов, о нем речь пойдет дальше.
В какой-то момент Степанов-старший меняет юридическое лицо, которое занималось этим проектом и долгие годы собирало с дольщиков деньги. Вместо ООО «НСК-Инвест» появился жилищно-строительный кооператив с таким же названием. И дольщики становились членами кооператива, которые теперь уже сами должны были нести ответственность за всё происходящее.
Единственным учредителем и генеральным директором ООО «НСК-Инвест» является некий Сергей Спицын. Но по результатам проверки ФНС в сентябре 2022 года директором он является лишь номинально. Председатель правления ЖСК «НСК-Инвест», по данным сервиса «Контур.Фокус», — известный застройщик Сергей Степанов. Кроме ЖСК «НСК-Инвест» и ООО «НСК-Инвест», он владеет «СЗ Эксплуатация»: по проектной декларации строящегося подъезда возле НГАУ, компания выступает на проекте генподрядчиком. Ему также принадлежит компания «Многопрофильная клиника».
Летом 2022 года НГС опубликовал расследование об этом долгострое и бизнесе Степановых. Из расследования можно узнать, что юрлицо, занимавшееся этим проектом, выведено или продано в офшор. Тогда на вопрос журналиста, зачем это было сделано, Степанов-старший ответил довольно резко:
— Вы слишком многого хотите знать по факту. Может, вам вообще про весь холдинг рассказать? <...> Застройщик сейчас — жилищно-строительный кооператив. Поэтому необходимость в этой компании (ООО «НСК-Инвест». — Прим. ред.) исчезла. <…> Были люди, которые хотели купить. Компания продана. Всё, я ответил на все ваши вопросы, до свидания, — завершил разговор Степанов-старший.
Борьба жильцов с коммунальщиками застройщика
Первые три блок-секции дома сдали относительно быстро, а вот с четвертой начались сложности. Параллельно сложности у застройщика возникли и с жильцами, которые заселились в построенную часть дома. Людей не устраивало, как со своими обязанностями справлялась связанная с застройщиком УК «НСК-Дом», и они создали ТСН «Добролюб». Но это не устроило уже владельцев УК, и новое собрание собственников якобы вновь вернуло к работе «НСК-Дом».
Жители утверждают, что это был рейдерский захват с поддельными подписями собрания, которое инициировал Степанов-младший, владеющий частью площадей в этом доме. То, что подписи оказались поддельными — зафиксировано в суде. Полиция Октябрьского района возбудила по этому поводу уголовное дело. Правда, жильцы дома добивались возбуждения дела почти год.
В итоге жители победили в суде ГЖИ, не заметившую поддельный документ, и отстояли право управлять домом через ТСН. Представители застройщика пытались оспорить это решение, но 21 февраля 2023 года Новосибирский областной суд подтвердил подделку подписей и оставил в силе решение суда первой инстанции.
— Теоретически право на кассацию у них (представителей Степанова-старшего. — Прим. ред.) есть, но я думаю, они вряд ли этим правом воспользуются. На суд 21 февраля они не явились. Я предполагаю, что Степанова-старшего уже нет в России, — заметил корреспонденту НГС председатель ТСН «Добролюб» Алексей Тарасов.
Со Степановым и его УК боролись не только жильцы с улицы Добролюбова, но и других домов этого застройщика. В октябре 2021 года НГС рассказал про конфликт между жильцами и застройщиком — ЖК «Художник» (бывший «Тулинский квартал») и всё тем же бизнесменом Степановым. Жители «Художника» были недовольны как своим застройщиком, так и своей управляющей компанией — «НСК-Дом». А летом 2015 года НГС рассказал, что у тогда еще «Тулинского квартала» возникли серьезные проблемы: выяснилось, что дома строятся без разрешения на земле, где могут быть только дачи.
Уголовное дело против Степанова-старшего
18 февраля 2023 года стало известно, что новосибирская прокуратура возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) по факту стройки на улице Добролюбова. Как сообщили в областной прокуратуре, поводом для уголовного разбирательства стала ранее проведенная проверка прокуратуры Октябрьского района.
— Установлено, что строительство многоквартирного дома осуществлялось ООО «НСК-Инвест», а затем ЖСК «НСК-Инвест» с привлечением средств граждан — участников долевого строительства без полученных в установленном порядке разрешительных документов, при этом взятые на себя подрядчиком обязательства не исполнялись, и сроки строительства дома необоснованно затягивались, — рассказали в прокуратуре, добавив, что застройщик привлекал средства дольщиков на сумму порядка 84 миллионов рублей.
Корреспонденту НГС удалось получить заключение по исследованию документов, представленных прокуратурой Октябрьского района, связанных с работой ЖСК «НСК-Инвест» по достройке блок-секции № 4 многоэтажного дома. Заключение изложено на 108 страницах. Копия документа в распоряжении редакции имеется.
— Если сказать попросту, одно из основных нарушений там такое: вкладчики приносили наличные деньги в кассу предприятия либо на расчетный счет предприятия, а руководитель ЖСК (Сергей Степанов. — Прим. ред.) эти деньги снимал по договору беспроцентного займа в пользу себя как физического лица. По некоторым плательщикам снимал чуть ли не день в день. То есть руководитель организации выдает деньги самому себе. Этот факт стал известен после проверки, проведенной прокуратурой. А дольщикам рассказывали, что стройка не строится, потому что дождь пошел, СВО началась или там коронавирус... В общем, всякие разные причины назывались. Но стройка и не может вестись, если деньги пришли и сразу же ушли. Вот уголовное дело прокуратура и возбудила, — рассказала корреспонденту НГС одна из членов жилищного кооператива Елена Мажирина.
Корреспондент НГС попытался дозвониться до Сергея Степанова, но телефон бизнесмена был недоступен.
Что происходит сейчас
Вскоре после возбуждения прокуратурой уголовного дела дольщиков (членов жилищно-строительного кооператива) собрали на обсуждение дальнейших планов по выходу из ситуации. Собрание состоялось вечером 21 февраля в актовом зале НГАУ и длилось два часа. С пострадавшими общались представители Октябрьской и областной прокуратур, Следственного комитета, новосибирского Министерства строительства, мэрии, а также действующий и бывший ректоры НГАУ. Степанова-старшего или его представителей на собрании не было. Хотя изначально предполагалось, что кто-то от застройщика придет.
О том, как всё прошло на собрании, корреспонденту НГС рассказала Елена Мажирина, побывавшая на встрече.
— Мы для себя узнали, что непосредственный застройщик — Аграрный университет. Но университет как-то самоустранился, так скажем, от этой проблемы. Бывший ректор сказал, что когда они выбирали строительную компанию, Степанов был молодец. Ему, мол, доверились. А потом что-то пошло не так… Короче, они спустили это дело на тормозах. Видимо, там был какой-то нюанс, почему они не поддавливали Степанова, постоянно продлялись сроки строительства, и никто по этому поводу не возмущался. Кроме инициативной группы, которая самоорганизовалась в прошлом году и начала активные действия, — рассказала Мажирина.
Мажирина добавила, что у некоторых сотрудников НГАУ — в основном из руководящего состава вуза — были льготные квадратные метры в квартирах блок-секции № 4.
— По информации ЖСК, из проданных квартир девять по договоренности с НГАУ… Девять квартир было для университета. В четвертой секции. Тут перечислены завкафедры, проректор, замдекана, профессор кафедры, — зачитывает отчет женщина.
Позицию НГАУ прокомментировал журналисту проректор по экономике и финансам Дмитрий Эссауленко. Представитель вуза сразу уточнил, что для него эта схема «не совсем правильная».
— В свое время университетом было получено разрешение на строительство данного объекта, и полномочия по строительству были переданы другой стороне («НСК-Инвест». — Прим. ред.) В то время этой деятельностью руководил предыдущий ректор, а когда новый ректор [в 2020 году] пришел на должность, мы, собственно, столкнулись с проблемой. Университет какой-либо финансовой нагрузки в этой части не нёс, инвестиций от дольщиков не собирал. <…> Но правовую оценку этим действиям должны дать органы, компетентные в этих вопросах. Для меня эта схема не совсем правильная и не совсем, наверное, в правовом русле была сделана. Ответственность сегодня лежит на «НСК-Инвест» и Степанове. <…> Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы дом был достроен, потому что у части наших сотрудников там инвестиционные квартиры, — рассказал журналисту проректор по экономике и финансам.
Дмитрий Эссауленко заметил, что команда нового ректора регулярно писала претензии застройщику и проводила разные совещания, на которых пыталась найти выход из ситуации. Но строительство, мол, надолго не замирало: время от времени стройка оживала, и все успокаивались.
Итог собрания, пояснила Мажирина, был таков: представители Минстроя сообщили, что ведут переговоры по достройке дома с неким потенциальным инвестором. Хотя по закону за всё теперь, мол, несут ответственность сами члены кооператива. Деньги на достройку, естественно, будут привлекать как от самих дольщиков, так и с активов Степанова, если получится. А силовики заметили, что все вопросы конкретно по Степанову-старшему будут решаться в рамках начавшегося следствия.
20 февраля НГС рассказал о суде над бизнесменом, который похитил из бюджета Новосибирской области 153 миллиона рублей. Юрий Белорыбец руководил компанией «СибРегионСтрой» и в 2008–2012 годах организовал строительство железнодорожных путей, несоответствующее проекту.