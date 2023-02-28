«Предполагаю, что его уже нет в России». Крупный новосибирский застройщик попал под уголовное дело

С чего всё начиналось

Многоквартирный дом на Добролюбова, 162/1 пытаются построить восемь лет. Он возводился блок-секциями, и недостроенной оказалась четвертая, которую заложили еще в 2014 году, а активно приступили к строительству в 2015-м. С тех пор возвели 16 этажей из 17 или 18 запланированных. В разных документах, уточняют дольщики, указана разная этажность.



Новосибирского застройщика Сергея Степанова привлекли к строительству этого здания более 20 лет назад. Заказчиком тогда выступал Аграрный университет (НГАУ). В 2007 году НГАУ получил разрешение на строительство общежития квартирного типа, которое планировалось разместить на земельном участке, принадлежащем вузу. Начало истории этого дома можно прочитать здесь.

