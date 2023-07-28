Взлет и падение «Дяди Денера»: известная новосибирская сеть потеряла 13 точек — что происходит

В Новосибирске начали массово закрываться точки некогда крупнейшей сети уличной еды «Дядя Денер». В компании, которой принадлежат сам бренд и часть точек, в конце июля введено конкурсное производство, а значительная часть павильонов и так входит в сеть лишь формально. Сейчас же точки «Дяди Денера» начали закрываться, а на оставшихся нередко меняют вывески. Обозреватель НГС решил вспомнить, как всё начиналось, и разобраться, почему один из самых амбициозных проектов в сфере массового общепита Новосибирска потерпел крах.
От кофе к шаурме
Первую точку с шаурмой, из которой потом вырастет сеть «Дядя Денер», бывший коммерческий директор компании «Тревелерс кофе» Антон Лыков открыл на Речном вокзале просто в качестве небольшого дополнительного бизнеса. Поначалу дело шло не очень: место было не слишком удачным, да и простая на вид торговля шаурмой, как оказалось, имела массу нюансов и подводных камней. Возможно, если бы тогда Антон не встретил Антона Горестова, своего коллегу по одному из прежних мест работы, то первое заведение на Речном так бы и осталось одной из многих закрывшихся точек, которые появляются и исчезают каждый год.
Вместе два Антона придумали, как сделать из банального мяса в лаваше сетевой легко масштабируемый проект: наладили производство одинаковых «бобин» из мяса, которые жарят на вертикальном гриле, разработали яркий дизайн, одели сотрудников в форму единого образца.
Не всё, конечно, шло гладко. Часть более крупных точек в центре пришлось закрыть из-за того, что генерируемая ими прибыль не соответствовала высоким издержкам. Но в целом проект, пусть не сразу, но «выстрелил». На рынке появилась сеть, которая выгодно отличалась от многочисленных одиночных точек, сделанных из чего попало и с явными проблемами в санитарии.
В начале
Новые партнеры и кредитная петля
Первые сложности компания начала испытывать после 2014 года, когда рубль резко просел, а банки ужесточили условия выдачи кредитов. Активное развитие потребовало значительных инвестиций, большая часть средств была занята у банков. Идея была, в принципе, логичной: накопить «мышечную массу» и начать зарабатывать за счет объемов и более эффективного управления процессами. К концу
Владельцы решили привлечь средства на открытом рынке и выпустили облигации, что для такого формата и в целом еще не столь большой компании было довольно необычно. Стоимость денег в этом случае (по крайней мере, если не учитывать расходы по выпуску и продвижению займа) оказывалась ниже, чем у банковского кредита, а залога такое заимствование не требовало. Поначалу в 2018 году заняли таким образом 60 миллионов рублей, потом добавили выпуск еще на 50 миллионов.
Тогда же появился и уж совсем неожиданный проект: руководитель компании Антон Лыков объявил о скором появлении точек сети в Саудовской Аравии. Общественности был предъявлен даже новоявленный франчайзи, который решил кормить арабов шаурмой по сибирским рецептам. Компания также пыталась начать работать в новом для себя формате, открыв точку на фуд-корте в ТРЦ «Галерея Новосибирск», но что-то пошло не так.
Уже в 2021 году компания допустила технический дефолт (отсутствие выплат при формальной готовности сделать это в будущем) по своим облигациям, а в прошлом году кредиторы уже пошли в суд, требуя возврата долгов. Сама сеть начала распадаться больше года назад. У значительной части павильонов сменились (или вовсе исчезли) названия компании или ИП, которое ведет в них деятельность, часть точек вообще поменяла вывески. Например, все заведения в Искитиме и Бердске, которые в 2ГИС до сих пор отмечены как «Дядя Денер», уже тогда заменили на вывеске слово «дядя» красной буквой «М».
Разбор остатков
Сейчас 13 из 38 оставшихся в базе 2ГИС точек сети «Дядя Денер» отмечены как временно неработающие. Обозреватель НГС лично проверил три из них и убедился, что в них действительно закрыты двери, а на дверях висит объявление о приостановке работы «по техническим причинам».
Но и в оставшихся в строю точках не всё гладко. У павильона на площади Маркса, например, исчезла вывеска, а точки на перекрестке улиц Зыряновской и Восход, а также на Бориса Богаткова называются теперь «Делай Денер».
Выручка основной компании сети ООО «Дядя Денер» в 2022 году опустилась ниже 12 миллионов рублей, а чистый убыток превысил 98 миллионов рублей. Решением арбитражного суда в компании введено конкурсное производство. Владельцами компании на этот момент являлись Антон Лыков, Антон и Елена Супрун.
Дальнейшая судьба сети туманна. Сам по себе бренд вполне может продолжить существование — у него есть узнаваемость, а значит и какая-то цена. Его мог бы, в принципе, приобрести кто-то из владельцев оставшихся павильонов, чтобы развивать сеть самостоятельно. Антон Лыков на письменную просьбу о комментарии через мессенджер «Телеграм» не ответил, хотя прочитал сообщение.
Что случилось с «Дядей»
Владельцы «Дяди Денера» попали в довольно распространенную ловушку, сделав ставку на развитие за счет кредитных средств. Это позволило открыть много новых точек в короткий период, но поддерживать эффективность большого количества объектов владельцы не смогли. Не имей компания значительной кредитной нагрузки, ситуацию можно было исправить простым закрытием убыточных точек, только необходимость обслуживания значительного долга затрудняло принятие такого решения. Это также сократило бы выручку, а открыть потом новые точки было бы дороже и сложнее.
Руководство компании пыталось найти выход из положения, запустив в 2020 году новый проект: сеть блинных под названием «Родные блины». Антон Лыкин тогда объяснял это стремлением загрузить ставшие избыточными мощности. Было открыто несколько точек, но дальнейшего развития проект не получил.
Проблемы «Дяди Денера» были вызваны отчасти выбранным направлением. Шаурма — самая распространенная уличная еда. Сейчас в 2ГИС есть адреса более чем 670 точек, где ее можно заказать. Причем наряду с огромным количеством одиночных заведений в городе работают и узнаваемые сети. Самая крупная — MGrill — имеет уже 66 точек. Развивается она, кстати, по другому принципу: сами точки распределены между партнерами франчайзи, поэтому если какие-то павильоны окажутся убыточными, то это будет проблемой только их непосредственных владельцев. Среди других сетевых проектов можно отметить Habibi food (16 точек), «Грильницу» (11), Grill Haus (6).
«Дядя Денер» не смог вынести кредитного бремени, которое компания приобрела, пытаясь опередить конкурентов в развитии. А создатель сети «Солнечный день» развивался постепенно, открывая столовую за столовой по мере возможностей. И в прошлом году выручка его предприятия превысила миллиард рублей.