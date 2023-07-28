Взлет и падение «Дяди Денера»: известная новосибирская сеть потеряла 13 точек — что происходит

Владельцы решили привлечь средства на открытом рынке и выпустили облигации, что для такого формата и в целом еще не столь большой компании было довольно необычно. Стоимость денег в этом случае (по крайней мере, если не учитывать расходы по выпуску и продвижению займа) оказывалась ниже, чем у банковского кредита, а залога такое заимствование не требовало. Поначалу в 2018 году заняли таким образом 60 миллионов рублей, потом добавили выпуск еще на 50 миллионов.

Тогда же появился и уж совсем неожиданный проект: руководитель компании Антон Лыков объявил о скором появлении точек сети в Саудовской Аравии. Общественности был предъявлен даже новоявленный франчайзи, который решил кормить арабов шаурмой по сибирским рецептам. Компания также пыталась начать работать в новом для себя формате, открыв точку на фуд-корте в ТРЦ «Галерея Новосибирск», но что-то пошло не так.