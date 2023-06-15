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В Новосибирской области появился завод компании, которая производит чипсы Lay's и сухарики «Хрусteam»

Завод планирует выпускать 260 тонн закусок в сутки

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Работать производственное здание будет круглый год

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В Новосибирской области построили завод компании PepsiCo по производству соленых закусок. Об этом сообщили в инспекции госстройнадзора региона.

Новое производственное здание появилось на территории Промышленно-логистического парка. Там смогут производить 260 тонн закусок в сутки. В производственно-складском блоке построили линии по производству снеков, в административно-бытовом — столовую на 100 мест, открытый офис на 50 человек, медпункт, вспомогательные и необходимые санитарно-бытовые помещения. Анализ качества продукции будут проводить в лаборатории предприятия.

Работать завод должен круглый год со сменами по 12 часов.

Застройщик завода — ООО «ПепсиКо Холдингс». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в Московской области, но у нее есть филиал в Новосибирской области. Учредителями являются компания из Германии «Сви Россия Холдингс Гмбх» (98,9%) и компания из Швейцарии — ООО «Фрито-Лей Трейдинг Компани» (1,1%).

Выручка компании на конец 2022 года составила 186,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 37,8 миллиарда.

В госстройнадзоре отметили, что застройщику выдали заключение на производство соленых закусок компании «Фрито Лей Мануфактуринг». Именно за этой организацией, по данным сайта «Контур.Фокус», закреплены товарные знаки Lay's, «Хрусteam», Doritos и другие.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» также зарегистрировано в Московской области, но имеет филиал в Новосибирской области. Учредителями тоже являются компания из Германии «Сви Россия Холдингс Гмбх» (99,9%) и компания из Швейцарии — ООО «Фрито-Лей Трейдинг Компани» (0,1%).

Выручка компании на конец 2021 года составила 5,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 270,3 миллиона.

Coca-Cola и PepsiCo заявили об уходе из России в марте 2022 года. При этом в Новосибирске на тот момент работали заводы этих компаний. После ухода западных марок они не закрылись, но изменили работу: завод Coca-Cola стал производить напиток «Добрый Кола», а завод компании «Черноголовка», где еще недавно производилась пепси-кола, запустил новую линию розлива.

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ЗаводЧипсыСухарикиСтроительство
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