В Новосибирской области появился завод компании, которая производит чипсы Lay's и сухарики «Хрусteam»

В Новосибирской области построили завод компании PepsiCo по производству соленых закусок. Об этом сообщили в инспекции госстройнадзора региона.
Новое производственное здание появилось на территории Промышленно-логистического парка. Там смогут производить
Работать завод должен круглый год со сменами по 12 часов.
Застройщик завода — ООО «ПепсиКо Холдингс». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в Московской области, но у нее есть филиал в Новосибирской области. Учредителями являются компания из Германии «Сви Россия Холдингс Гмбх» (98,9%) и компания из Швейцарии — ООО «Фрито-Лей Трейдинг Компани» (1,1%).
Выручка компании на конец 2022 года составила
В госстройнадзоре отметили, что застройщику выдали заключение на производство соленых закусок компании «Фрито Лей Мануфактуринг». Именно за этой организацией, по данным сайта «Контур.Фокус», закреплены товарные знаки Lay's, «Хрусteam», Doritos и другие.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» также зарегистрировано в Московской области, но имеет филиал в Новосибирской области. Учредителями тоже являются компания из Германии «Сви Россия Холдингс Гмбх» (99,9%) и компания из Швейцарии — ООО «Фрито-Лей Трейдинг Компани» (0,1%).
Выручка компании на конец 2021 года составила
Coca-Cola и PepsiCo заявили об уходе из России в марте 2022 года. При этом в Новосибирске на тот момент работали заводы этих компаний. После ухода западных марок они не закрылись, но изменили работу: завод Coca-Cola стал производить напиток «Добрый Кола», а завод компании «Черноголовка», где еще недавно производилась пепси-кола, запустил новую линию розлива.