В Новосибирской области появился завод компании, которая производит чипсы Lay's и сухарики «Хрусteam»

Новое производственное здание появилось на территории Промышленно-логистического парка. Там смогут производить 260 тонн закусок в сутки. В производственно-складском блоке построили линии по производству снеков, в административно-бытовом — столовую на 100 мест, открытый офис на 50 человек, медпункт, вспомогательные и необходимые санитарно-бытовые помещения. Анализ качества продукции будут проводить в лаборатории предприятия.