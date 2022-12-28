Бизнес на снежинках и гусарах. Как три мамы в декрете стали зарабатывать на аренде детских костюмов

В Екатеринбурге три мамы создали бизнес на детских костюмах. Идея сдавать в аренду наряды для детских утренников появилась у них еще прошлой зимой, но тогда их коллекция была совсем небольшой, и заработать на ней не вышло.
Весь год Ксения, Анна и Александра собирали платья снежинок и шапочки зайчиков, чтобы этой зимой сорвать большой куш — и всё получилось! Буквально за пару месяцев костюмы окупили себя, и теперь девушки зарабатывают десятки тысяч рублей, практически не выходя из дома.
Наши коллеги из E1.RU поговорили с ними о том, как устроен бизнес на детях, какие наряды берут сейчас и что будет в топе через пару месяцев.
— Я листала телеграм-канал барахолки у нас в районе и сама иногда что-то продавала, — рассказывает Анна, мама в декрете. — Утром там женщина пишет: «Ищу костюм снеговика». Захожу вечером, в чате пишет другая: «Продам костюм снеговика». Вот одна ищет, другая продает... а это идея! Так и пришла мысль, что можно купить костюм и сдавать его в аренду. Я нашла костюм снеговика, тут же выложила во все барахолки, и мне написали. В конце декабря два раза сдала костюм. Было еще платье-елочка, но его тогда никто не взял.
Александра работает удаленно и костюмами занимается как хобби, Анна находится в декрете со вторым ребенком, а Ксении аренда карнавальных нарядов пока что приносит основной заработок.
Всего на покупку новых костюмов мамы в общей сложности потратили 46 тысяч рублей, но в этом сезоне эта сумма уже окупилась.
— Цель в этом году — не столько заработать денег, сколько получить удовольствие, заявить о себе. Очень приятно, когда говорят спасибо. Это же сервис, потому что мамы приходят с работы, им нужно сходить в магазин, купить продукты, приготовить ужин, помыть посуду — а тут еще ребенок поздним вечером говорит: «Мне нужен костюм снеговика». Мы их прекрасно понимаем, — говорит Ксения.
Сейчас у Ксении, Анны и Александры три свои точки — в своих же квартирах. График аренды костюмов мишек и Снегурочек у екатеринбурженок уже расписан до конца декабря.
— Мы занимаемся этим первый сезон, — рассказывает Ксения. — В этом году начали всю кампанию еще с осени, с осенних утренников, и теперь у нас уже забито всё на много дней вперед. Первый костюм, который я решила предложить кому-нибудь еще, был тот, что я делала для своего сына. Это обычный костюм зайца, который я дополнила бабочкой, морковкой. Потом появился Петрушка, гном, всего собралось костюмов десять, и они лежали мертвым грузом до осени.
Всё минувшее лето девушки искали костюмы в социальных сетях, на распродажах и барахолках, и теперь в их коллекции больше 150 нарядов! Некоторые образы пользуются особой популярностью, поэтому в запасе всегда нужно иметь пару-тройку зайчиков и гусаров. Кстати, именно они стали наиболее востребованными в этом году, наряду с русскими народными платьями.
— Вот новый костюм богатыря стоит от 2500 рублей, даже ближе к 3000. Брюки, рубаха, кольчуга, меч. В сезон ты такой не найдешь, — призналась Анна.
В прошлом году же все активно искали снеговиков, но этой зимой они уже стали неинтересны, а осенью спрос был на наряды грибов и овощей.
— Очень популярны в этом году гусары. Гусар у нас расписан практически на каждый день, начиная с сегодняшнего дня. Зайцы тоже, если смотреть по таблице бронирования, по две-три штуки берут каждый день, туда же пингвины, — рассказывает Ксения. — Этой осенью был грибной сезон. Костюм гриба был на вес золота, мы его еле нашли за 1500 рублей. Всем его надо было, прямо всем-всем-всем.
Угадать, что будет популярно на следующий сезон, очень сложно. Кстати, некоторые костюмы в коллекции сделаны своими руками.
— Эта часть всей коллекции — самая интересная, самая красивая. Моя гордость — любимый гусар. Есть костюмы, которые сами шили, но их не так много. Например, кузнечик. На самом деле не так много компаний, которые делают костюмы. Они примерно одни и те же везде, но иногда есть и какие-то уникальные, — рассказывает Анна.
Клиенты екатеринбурженкам попадаются привередливые, они часто просят изменить костюм: поменять цвет пуговиц или бантика, добавить сумочку или шапку, но это не проблема. Девушки легко орудуют нитками с иголками, нередко меняют одни детали на другие, а если запрос уж совсем сложный, например кому-то нужен наряд оленя, — покупают новый костюм, ведь он всё равно пригодится в следующем году.
— Ищем, подбираем. Иногда говорят: «Нам сказали воспитательницы, что нужен только вот такой и никакой больше». И в садиках мы столкнулись с тем, что очень авторитарная система у некоторых музыкальных работников. Они запрещают приходить на утренник не в том, в чём они сказали, — рассказала Анна.
Однажды затариться у девушек решила сразу целая группа в детском саду, они попросили 15 костюмов гусаров, но одинаковых не нашлось.
— В садиках иногда выкатывают такие интересные требования, что попробуй найти. В моей же группе в садике просили шляпы мухоморов, — рассказывает Александра. — Была девушка, осенью она брала костюм пчелки для мальчика, на Новый год ей нужен был костюм белого медведя, у нас такой был. И тут она пишет: «Воспитатели всё переиграли, и теперь нам нужен костюм оленя, а медведь нам не нужен».
Новый детский костюм в магазине можно найти от 1500 до 3000 рублей, можно найти и
— Заработать можно много, но это наш первый сезон, и пока мы работаем на окупаемость, — рассказывает Ксения. — В плюс у меня вышло 30 тысяч рублей. Средняя зарплата, учитывая, что я не убилась в лепешку, чтобы это заработать, — только чтобы собрать коллекцию костюмов. Времени уходит много, но это не так заметно в сравнении с офисной работой. Учитывая, что в следующем сезоне эти костюмы будут работать только в плюс, я рассчитываю на увеличение выручки.
Взять в аренду можно и взрослые костюмы, пусть на них и меньше спрос, но он всё-таки есть. Особенно на взрослую Снегурочку и Деда Мороза.
— Снегурочку только вчера вернули, — говорит Ксения. — На них уже начинаются брони. Они у нас с валенками, с мешками для подарков. Мы стараемся все костюмы комплектом выдавать, чтобы ничего не надо было дополнительно искать, чтобы мама могла себе позволить прийти, забрать и порадоваться на празднике. Если будут еще запросы на взрослые костюмы — будем еще брать. Есть платье на последний звонок, есть три платья в средневековом стиле, на Хеллоуин у нас брали для фотосессий.
Уже сейчас девушки готовятся к следующим сезонным праздникам. Пока, по их предположениям, спрос будет на детские наряды военных: некоторые клиенты уже интересовались.
— Мы уже начали готовить костюмы к следующему сезону, это
У каждой из девушек своя мини-примерочная в своей квартире, и выручка от аренды у каждой своя. Между собой они поделили и социальные сети своего мини-магазинчика. Конкуренции между подругами нет, они часто делятся заказами друг с другом, ведь у кого-то есть пингвин, а у кого-то он уже занят.
Кстати, в детских садах у предпринимательниц есть свои знакомые, которые иногда делятся пожеланиями воспитательниц и музыкальных работников относительно того, какие костюмы они бы предпочли на следующий утренник. В школах нарядами тоже интересуются, но не так сильно.
— В школах редко спрашивают, но было пару раз, — говорит Ксения. — Этой осенью мы поняли, что не были готовы к запросу на народные костюмы. Мы узнали, что в школах нашего района проводят фестиваль народов России и что им нужна одежда Якутии, Кавказа, Чувашии... Это всё на повестке сейчас.
Иногда мамочки сами предлагают предпринимательницам костюмы, но берут они не все. Одно время им хотели продать сразу несколько костюмов Человека-паука, вот только спроса на супергероев практически нет.
— Такие запросы нечасто бывают. Подобное редко спрашивают на утренниках, да и повестка у нас сместилась, — рассказывает Анна. — Спрашивали черепашку-ниндзя и просто ниндзя, еще героев аниме «Наруто». Но, скорее всего, на елку или для себя.
При этом девушки не забывают и про безопасность, связанную с распространением вирусов. После каждой аренды костюм стирается и пропаривается, а некоторые детали одежды и вовсе одноразовые, как маски или перчатки.
— Я в прошлом году для костюмов снеговика каждый раз делала новый носик-морковку из картона, склеивала, потому что ОРВИ и всё такое, гигиена. Как правило, морковки и не возвращали потом, — поделилась Анна.
При этом девушки не сталкивались со случаями, чтобы кто-то не вернул костюм или уж слишком сильно его испачкал, ведь при аренде с покупателя просят залог — 1000 рублей за детский костюм и от 2000 до 4000 рублей за взрослый. Родителей праздничную одежду просят не стирать и не гладить, чтобы случайно не испортить ткань, — бизнес-мамы всё сделают сами.
Иногда костюмы приходится искать в других городах. Например, если кто-то из близких Ксении, Анны и Александры едет в другой город, то обязательно по их просьбе захватит оттуда парочку уникальных нарядов.
— Самое интересное в нашей работе — это поиск костюмов, это такая охота с азартом, — признается Ксения.
В работе Ксении помогают ее же дети. Они наряжаются, чтобы мама могла выставить новые наряды в социальных сетях. Единственное, чего пока нет, так это доставки костюмов по разным районам города — если клиенты, конечно, не закажут специального курьера.