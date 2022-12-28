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Маленький, но гордый бизнесИстории

Бизнес на снежинках и гусарах. Как три мамы в декрете стали зарабатывать на аренде детских костюмов

Сейчас у них самый пик продаж — в садиках вовсю идут новогодние утренники

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В коллекции у Анны, Ксении и Александры больше 150 нарядов

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В Екатеринбурге три мамы создали бизнес на детских костюмах. Идея сдавать в аренду наряды для детских утренников появилась у них еще прошлой зимой, но тогда их коллекция была совсем небольшой, и заработать на ней не вышло.

Весь год Ксения, Анна и Александра собирали платья снежинок и шапочки зайчиков, чтобы этой зимой сорвать большой куш — и всё получилось! Буквально за пару месяцев костюмы окупили себя, и теперь девушки зарабатывают десятки тысяч рублей, практически не выходя из дома.

Наши коллеги из E1.RU поговорили с ними о том, как устроен бизнес на детях, какие наряды берут сейчас и что будет в топе через пару месяцев.

— Я листала телеграм-канал барахолки у нас в районе и сама иногда что-то продавала, — рассказывает Анна, мама в декрете. — Утром там женщина пишет: «Ищу костюм снеговика». Захожу вечером, в чате пишет другая: «Продам костюм снеговика». Вот одна ищет, другая продает... а это идея! Так и пришла мысль, что можно купить костюм и сдавать его в аренду. Я нашла костюм снеговика, тут же выложила во все барахолки, и мне написали. В конце декабря два раза сдала костюм. Было еще платье-елочка, но его тогда никто не взял.

Анна с подругами открыла свой небольшой бизнес в середине прошлого декабря, но заказы пошли только сейчас

Анна с подругами открыла свой небольшой бизнес в середине прошлого декабря, но заказы пошли только сейчас

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Александра работает удаленно и костюмами занимается как хобби, Анна находится в декрете со вторым ребенком, а Ксении аренда карнавальных нарядов пока что приносит основной заработок.

Всего на покупку новых костюмов мамы в общей сложности потратили 46 тысяч рублей, но в этом сезоне эта сумма уже окупилась.

— Цель в этом году — не столько заработать денег, сколько получить удовольствие, заявить о себе. Очень приятно, когда говорят спасибо. Это же сервис, потому что мамы приходят с работы, им нужно сходить в магазин, купить продукты, приготовить ужин, помыть посуду — а тут еще ребенок поздним вечером говорит: «Мне нужен костюм снеговика». Мы их прекрасно понимаем, — говорит Ксения.

Минувшей осенью особой популярностью пользовались костюмы грибов

Минувшей осенью особой популярностью пользовались костюмы грибов

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Сейчас у Ксении, Анны и Александры три свои точки — в своих же квартирах. График аренды костюмов мишек и Снегурочек у екатеринбурженок уже расписан до конца декабря.

— Мы занимаемся этим первый сезон, — рассказывает Ксения. — В этом году начали всю кампанию еще с осени, с осенних утренников, и теперь у нас уже забито всё на много дней вперед. Первый костюм, который я решила предложить кому-нибудь еще, был тот, что я делала для своего сына. Это обычный костюм зайца, который я дополнила бабочкой, морковкой. Потом появился Петрушка, гном, всего собралось костюмов десять, и они лежали мертвым грузом до осени.

У Ксении это основной заработок, именно у нее больше всего костюмов. За декабрь она получит не меньше 30 тысяч рублей

У Ксении это основной заработок, именно у нее больше всего костюмов. За декабрь она получит не меньше 30 тысяч рублей

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Всё минувшее лето девушки искали костюмы в социальных сетях, на распродажах и барахолках, и теперь в их коллекции больше 150 нарядов! Некоторые образы пользуются особой популярностью, поэтому в запасе всегда нужно иметь пару-тройку зайчиков и гусаров. Кстати, именно они стали наиболее востребованными в этом году, наряду с русскими народными платьями.

— Вот новый костюм богатыря стоит от 2500 рублей, даже ближе к 3000. Брюки, рубаха, кольчуга, меч. В сезон ты такой не найдешь, — призналась Анна.

В прошлом году же все активно искали снеговиков, но этой зимой они уже стали неинтересны, а осенью спрос был на наряды грибов и овощей.

— Очень популярны в этом году гусары. Гусар у нас расписан практически на каждый день, начиная с сегодняшнего дня. Зайцы тоже, если смотреть по таблице бронирования, по две-три штуки берут каждый день, туда же пингвины, — рассказывает Ксения. — Этой осенью был грибной сезон. Костюм гриба был на вес золота, мы его еле нашли за 1500 рублей. Всем его надо было, прямо всем-всем-всем.

В будущем девушки планируют снять в аренду помещение для костюмов, но пока на это не хватает средств

В будущем девушки планируют снять в аренду помещение для костюмов, но пока на это не хватает средств

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Угадать, что будет популярно на следующий сезон, очень сложно. Кстати, некоторые костюмы в коллекции сделаны своими руками.

— Эта часть всей коллекции — самая интересная, самая красивая. Моя гордость — любимый гусар. Есть костюмы, которые сами шили, но их не так много. Например, кузнечик. На самом деле не так много компаний, которые делают костюмы. Они примерно одни и те же везде, но иногда есть и какие-то уникальные, — рассказывает Анна.

Кузнечика рукодельницы смастерили сами

Кузнечика рукодельницы смастерили сами

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Клиенты екатеринбурженкам попадаются привередливые, они часто просят изменить костюм: поменять цвет пуговиц или бантика, добавить сумочку или шапку, но это не проблема. Девушки легко орудуют нитками с иголками, нередко меняют одни детали на другие, а если запрос уж совсем сложный, например кому-то нужен наряд оленя, — покупают новый костюм, ведь он всё равно пригодится в следующем году.

— Ищем, подбираем. Иногда говорят: «Нам сказали воспитательницы, что нужен только вот такой и никакой больше». И в садиках мы столкнулись с тем, что очень авторитарная система у некоторых музыкальных работников. Они запрещают приходить на утренник не в том, в чём они сказали, — рассказала Анна.

Однажды затариться у девушек решила сразу целая группа в детском саду, они попросили 15 костюмов гусаров, но одинаковых не нашлось.

— В садиках иногда выкатывают такие интересные требования, что попробуй найти. В моей же группе в садике просили шляпы мухоморов, — рассказывает Александра. — Была девушка, осенью она брала костюм пчелки для мальчика, на Новый год ей нужен был костюм белого медведя, у нас такой был. И тут она пишет: «Воспитатели всё переиграли, и теперь нам нужен костюм оленя, а медведь нам не нужен».

Предприимчивым мамам приходится импровизировать на ходу

Предприимчивым мамам приходится импровизировать на ходу

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Новый детский костюм в магазине можно найти от 1500 до 3000 рублей, можно найти и б/у наряд, обычно такие стоят до 1500 рублей. В результате новые платья быстро себя окупают. Например, наряд гусара за 1500 рублей забронировали уже на десять дней вперед. Сутки аренды обходятся от 350 до 400 рублей. В результате за несколько дней один костюм приносит 4000 рублей. Правда, не все наряды берут настолько охотно.

— Заработать можно много, но это наш первый сезон, и пока мы работаем на окупаемость, — рассказывает Ксения. — В плюс у меня вышло 30 тысяч рублей. Средняя зарплата, учитывая, что я не убилась в лепешку, чтобы это заработать, — только чтобы собрать коллекцию костюмов. Времени уходит много, но это не так заметно в сравнении с офисной работой. Учитывая, что в следующем сезоне эти костюмы будут работать только в плюс, я рассчитываю на увеличение выручки.

Девушки между собой за клиентов не дерутся, а, наоборот, помогают друг другу

Девушки между собой за клиентов не дерутся, а, наоборот, помогают друг другу

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Взять в аренду можно и взрослые костюмы, пусть на них и меньше спрос, но он всё-таки есть. Особенно на взрослую Снегурочку и Деда Мороза.

— Снегурочку только вчера вернули, — говорит Ксения. — На них уже начинаются брони. Они у нас с валенками, с мешками для подарков. Мы стараемся все костюмы комплектом выдавать, чтобы ничего не надо было дополнительно искать, чтобы мама могла себе позволить прийти, забрать и порадоваться на празднике. Если будут еще запросы на взрослые костюмы — будем еще брать. Есть платье на последний звонок, есть три платья в средневековом стиле, на Хеллоуин у нас брали для фотосессий.

Уже сейчас девушки готовятся к следующим сезонным праздникам. Пока, по их предположениям, спрос будет на детские наряды военных: некоторые клиенты уже интересовались.

— Мы уже начали готовить костюмы к следующему сезону, это 23 Февраля. Это военные детские костюмы, уже пришло два заказа, — говорит Ксения.

У Александры свой магазин — к ней за костюмами частенько приезжают из соседних районов

У Александры свой магазин — к ней за костюмами частенько приезжают из соседних районов

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У каждой из девушек своя мини-примерочная в своей квартире, и выручка от аренды у каждой своя. Между собой они поделили и социальные сети своего мини-магазинчика. Конкуренции между подругами нет, они часто делятся заказами друг с другом, ведь у кого-то есть пингвин, а у кого-то он уже занят.

Кстати, в детских садах у предпринимательниц есть свои знакомые, которые иногда делятся пожеланиями воспитательниц и музыкальных работников относительно того, какие костюмы они бы предпочли на следующий утренник. В школах нарядами тоже интересуются, но не так сильно.

— В школах редко спрашивают, но было пару раз, — говорит Ксения. — Этой осенью мы поняли, что не были готовы к запросу на народные костюмы. Мы узнали, что в школах нашего района проводят фестиваль народов России и что им нужна одежда Якутии, Кавказа, Чувашии... Это всё на повестке сейчас.

На фотографиях — только часть коллекции нарядов. А в качестве моделей выступают дети самих екатеринбурженок

На фотографиях — только часть коллекции нарядов. А в качестве моделей выступают дети самих екатеринбурженок

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Иногда мамочки сами предлагают предпринимательницам костюмы, но берут они не все. Одно время им хотели продать сразу несколько костюмов Человека-паука, вот только спроса на супергероев практически нет.

— Такие запросы нечасто бывают. Подобное редко спрашивают на утренниках, да и повестка у нас сместилась, — рассказывает Анна. — Спрашивали черепашку-ниндзя и просто ниндзя, еще героев аниме «Наруто». Но, скорее всего, на елку или для себя.

При этом девушки не забывают и про безопасность, связанную с распространением вирусов. После каждой аренды костюм стирается и пропаривается, а некоторые детали одежды и вовсе одноразовые, как маски или перчатки.

— Я в прошлом году для костюмов снеговика каждый раз делала новый носик-морковку из картона, склеивала, потому что ОРВИ и всё такое, гигиена. Как правило, морковки и не возвращали потом, — поделилась Анна.

А вот и один из самых популярных в этом сезоне образов — костюм гусара

А вот и один из самых популярных в этом сезоне образов — костюм гусара

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При этом девушки не сталкивались со случаями, чтобы кто-то не вернул костюм или уж слишком сильно его испачкал, ведь при аренде с покупателя просят залог — 1000 рублей за детский костюм и от 2000 до 4000 рублей за взрослый. Родителей праздничную одежду просят не стирать и не гладить, чтобы случайно не испортить ткань, — бизнес-мамы всё сделают сами.

Иногда костюмы приходится искать в других городах. Например, если кто-то из близких Ксении, Анны и Александры едет в другой город, то обязательно по их просьбе захватит оттуда парочку уникальных нарядов.

— Самое интересное в нашей работе — это поиск костюмов, это такая охота с азартом, — признается Ксения.

В работе Ксении помогают ее же дети. Они наряжаются, чтобы мама могла выставить новые наряды в социальных сетях. Единственное, чего пока нет, так это доставки костюмов по разным районам города — если клиенты, конечно, не закажут специального курьера.

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