Бизнес на снежинках и гусарах. Как три мамы в декрете стали зарабатывать на аренде детских костюмов

Наши коллеги из E1.RU поговорили с ними о том, как устроен бизнес на детях, какие наряды берут сейчас и что будет в топе через пару месяцев.

— Я листала телеграм-канал барахолки у нас в районе и сама иногда что-то продавала, — рассказывает Анна, мама в декрете. — Утром там женщина пишет: «Ищу костюм снеговика». Захожу вечером, в чате пишет другая: «Продам костюм снеговика». Вот одна ищет, другая продает... а это идея! Так и пришла мысль, что можно купить костюм и сдавать его в аренду. Я нашла костюм снеговика, тут же выложила во все барахолки, и мне написали. В конце декабря два раза сдала костюм. Было еще платье-елочка, но его тогда никто не взял.