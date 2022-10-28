Куриные миллионы: модная закусочная в Новосибирске заявила о рекордной выручке — считаем чужие деньги

Корейская закусочная Chicko проработала в Новосибирске месяц, и ее владельцы объявили о первых результатах. Сделано это было, правда, в несколько расплывчатой манере. Однако обозреватель НГС Стас Соколов решил подсчитать, сколько в реальности могли заработать рестораторы на любви к острой курятине, корн-догам и современной восточной культуре.
Что случилось
Заведение небольшой столичной сети Chicko открылось в Новосибирске 24 сентября, вызвав совершенно неожиданный ажиотаж — очередь из желающих просто попасть внутрь растянулась метров на шестьдесят (причем стояли в ней люди не по одному, а целыми компаниями). Ситуация постепенно нормализовалась, однако и сегодня вечерами здесь можно на крыльце увидеть людей, которые ждут своей очереди, чтобы сделать заказ, а внутри нет ни одного свободного места.
В начале недели совладелец компании «СББ», которой принадлежит заведение, Олег Ионко опубликовал в социальной сети осторожный пост, в котором формально не содержалось никаких утверждений, однако, суть явно состояла в том, что предприниматель хотел поделиться с профессиональным сообществом феноменальными результатами нового проекта.
Главное в тексте поста — цифра 10,5. Чего именно, указано не было, но следом стояло изображение лимона. Цифру с картинкой рестораторы трактовали как размер выручки за первый месяц в миллионах рублей. Сам Ионко не ответил на звонок НГС и проигнорировал сообщения в мессенджерах, однако мы решили всё же подсчитать, насколько реальны такие показатели.
Много это или мало
Chicko открылась на месте бургерной МясоRoob (права на бренд принадлежат тому же ООО «СББ»). Эта сеть развивается по франчайзингу. В ней несложно найти среднюю выручку — для такого формата оборот составляет в среднем 2,5 миллиона рублей в месяц. При таких показателях точка будет приносить прибыль и окупится за два года. Годовая выручка самого ООО «СББ», по данным сервиса «Контур.Фокус», составила в прошлом году лишь 85,7 миллиона рублей, а чистая прибыль — 4,5 миллиона рублей (валовая рентабельность 5,25%). «СББ», впрочем, может управлять несколькими точками.
Для сравнения, ООО «Дрова» (кафе «У Беллуччи круче») показало в прошлом году выручку 36 миллионов рублей и чистую прибыль в размере 1,9 миллиона рублей (рентабельность 5,7%). ООО «Макбук» (насколько можно понять, управляет заведением «Том Ям бар») показало оборот в 106 миллионов рублей при чистой прибыли в 8,4 миллиона рублей (рентабельность 7,9%). ООО «Мятный карась» (одноименное кафе на Красном проспекте) — выручка 50 миллионов рублей, чистая прибыль — 4,5 миллиона рублей.
Другими словами, даже для более крупного заведения месячная выручка в размере 400–500 тысяч рублей — это совсем неплохо, а 1 миллион для такого формата уже выглядит большим успехом.
Можно ли продать еды на 10 млн за месяц
Если речь идет действительно о 10,5 миллиона рублей, то средний ежедневный оборот заведения должен составить 350 тысяч рублей в день. Заведение работает 12 часов в сутки, то есть в среднем его часовая выручка должна превышать 29 тысяч рублей. Мы решили сделать эксперимент и отправились в Chicko среди дня, в период с не самой высокой загрузкой.
Примерно через месяц после открытия обозреватель НГС побывал в заведении дважды. В минувшую пятницу среди дня здесь даже были свободные столики, которые, впрочем, довольно быстро заполнились. За полчаса в заведении было обслужено не менее 18 клиентов, кто-то, возможно, заплатил за еду на несколько человек. Второй раз на улице шел дождь, это не та погода, когда люди склонны вообще куда-то ходить без необходимости. В зале было некоторое количество свободных мест, а очереди не было. Тем не менее за 30 минут в заведении успели сделать заказы 10 человек.
Создатель целого ряда франшиз (Чебурек.Ми, Laser love
— В Москве у них действительно заведения могут делать 10 миллионов рублей в месяц, так что аналогичный результат первого месяца для точки в Новосибирске выглядит вполне правдоподобным. Хотя для нас это и выдающееся достижение.
По информации Долгова, средний чек в Chicko сейчас 900 рублей, что ощутимо выше фастфуда в целом и сети МясоRoob, в частности. При этом предприниматель отмечает, что создатели новосибирской точки не стали корректировать цены, оставив их на уровне заведений в Москве.
Высокая выручка повышает и прибыльность как таковую, поскольку базовые издержки (арендная плата, охрана, коммунальные расходы, часть зарплаты) размазываются на большую сумму дохода. По оценкам Долгова, прибыль при таких показателях может доходить до 30% от оборота — это вдвое больше обычных показателей. То есть за первый месяц создатели новосибирского заведения могли заработать более 3 миллионов рублей, с которых, правда, придется заплатить еще роялти владельцу бренда.
Что дальше
Успех Chicko Долгов объясняет тем, что сеть смогла привлечь довольно многочисленных поклонников аниме и кей-попа (музыкальный стиль), для которых это больше, чем просто место, где можно поесть.
— Люди ходят сюда как на встречу с эстрадной звездой. Поэтому они и в очереди готовы стоять, и заплатить больше. Но в этом кроется и потенциальная проблема. Таких мест не может быть много. Думаю, что в Новосибирске если и можно открыть еще одну точку, то только на хорошем фуд-корте.
Долгов прогнозирует постепенное снижение выручки уже в ближайшие пару месяцев как минимум на 20%, потому что, по его мнению, и формат, и сама еда не предусматривают регулярные посещения. Вчера (27 октября) в заведении впервые удалось даже застать момент, когда были свободны больше половины столов.
Chicko — далеко не единственное место в Новосибирске, где можно попробовать экзотическую еду. Самую большую концентрацию заведений с национальной кухней сейчас можно найти на «Гастрокорте».