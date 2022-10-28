Куриные миллионы: модная закусочная в Новосибирске заявила о рекордной выручке — считаем чужие деньги

Главное в тексте поста — цифра 10,5. Чего именно, указано не было, но следом стояло изображение лимона. Цифру с картинкой рестораторы трактовали как размер выручки за первый месяц в миллионах рублей. Сам Ионко не ответил на звонок НГС и проигнорировал сообщения в мессенджерах, однако мы решили всё же подсчитать, насколько реальны такие показатели.

Много это или мало

Chicko открылась на месте бургерной МясоRoob (права на бренд принадлежат тому же ООО «СББ»). Эта сеть развивается по франчайзингу. В ней несложно найти среднюю выручку — для такого формата оборот составляет в среднем 2,5 миллиона рублей в месяц. При таких показателях точка будет приносить прибыль и окупится за два года. Годовая выручка самого ООО «СББ», по данным сервиса «Контур.Фокус», составила в прошлом году лишь 85,7 миллиона рублей, а чистая прибыль — 4,5 миллиона рублей (валовая рентабельность 5,25%). «СББ», впрочем, может управлять несколькими точками.