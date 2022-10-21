«Жора жарит»: 5 новых заведений этой осени — есть и хрустящий поке, и божественный сиг (Стас Соколов попробовал всё)

Идею и название создатели AVE! подрезали у известного столичного ресторатора Владимира Перельмана. У него тоже пару лет работала точка с названием Ave Czr и тоже на Центральном рынке (но в Москве). Решение воспользоваться концепцией, которая не очень пошла даже на Рождественском бульваре, конечно, вызывает вопросики к создателям. Но, в конце концов, и деньги небольшие.

Пробовал салат с индейкой. Он показался достаточно банальным, только порция действительно огромная. Но лучше бы ребята просто более тщательно отбирали салатные листья. Перспективы заведения выглядят туманными. Для просто салата (в дополнение к каким-то другим блюдам) слишком дорого, для фанатов цезаря — недостаточно интересно. Ну а шаурмой с курицей и салатными листьями за 300 рублей в Новосибирске тоже вряд ли кого-то можно удивить.