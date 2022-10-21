«Жора жарит»: 5 новых заведений этой осени — есть и хрустящий поке, и божественный сиг (Стас Соколов попробовал всё)

«Гастрокорт» на Центральном рынке продолжает расширяться, обрастая все новыми и новыми точками. А некоторые площадки уже успели сменить концепцию или владельца. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал для вас наиболее заметные новинки, а заодно выяснил, что нового можно ждать там в обозримом будущем.
AVE!
Точка с салатом цезарь, который здесь могут положить в большую миску, могут завернуть в лаваш (это называется «Цезарь ролл») или засунуть в сэндвич. Салат есть аж в четырех видах (с курицей, индейкой, креветками и тунцом), роллы и сэндвичи — по два варианта. Цены начинаются от 250 рублей за сэндвич или ролл и заканчиваются 450 рублями за салат цезарь с тунцом. Зачем в цезаре тунец — это вопрос философский. Нынче такие времена, что и свиная тушенка уже никого не удивит.
Идею и название создатели AVE! подрезали у известного столичного ресторатора Владимира Перельмана. У него тоже пару лет работала точка с названием Ave Czr и тоже на Центральном рынке (но в Москве). Решение воспользоваться концепцией, которая не очень пошла даже на Рождественском бульваре, конечно, вызывает вопросики к создателям. Но, в конце концов, и деньги небольшие.
Пробовал салат с индейкой. Он показался достаточно банальным, только порция действительно огромная. Но лучше бы ребята просто более тщательно отбирали салатные листья. Перспективы заведения выглядят туманными. Для просто салата (в дополнение к каким-то другим блюдам) слишком дорого, для фанатов цезаря — недостаточно интересно. Ну а шаурмой с курицей и салатными листьями за 300 рублей в Новосибирске тоже вряд ли кого-то можно удивить.
Aloha
Разные виды поке от 250 до 400 рублей за порцию. Невысокие (для такого блюда) цены объясняются отчасти скромным размером порций. Главная местная фишка — съедобные «миски» из обжаренных в кляре листов нори. Реинкарнация точки с вонтонами от тех же владельцев. Вонтоны, кстати, не исчезли совсем — наиболее востребованные позиции доступны в соседнем заведении Wok in wall (хозяева общие).
Поке сейчас действительно на подъеме. Мало кто понимает, что это такое, так что этим модным словом можно смело называть все, что угодно. Я вот видел как-то поке без риса. При этом технологически это очень простое блюдо, для него нужны только кастрюля, плита и нож. Даже роллы нужно еще накрутить, а тут просто положил всё в одну емкость — и готово.
Пробовал поке с креветкой темпура. Креветки большие, риса едва ли половина объема, в миске сразу много всего: сладковатая кукуруза, островатый имбирь, освежающий огурец, дайкон, пряный арахис и т.д. И все это можно заедать солоноватым хрустящим нори, из которого сделана посуда. По отдельности все это вещи вроде недорогие, но вместе создают некое маленькое гастрономическое приключение. Как любое приключение, оно может понравиться не каждому, да и те, кому понравилось, вряд ли готовы есть такое каждый день. Но попробовать стоит.
Pizzato
Пицца — «римская» (18 видов) и «неаполитанская» (12 видов). «Неаполитанская» печется довольно большими кругами и стоит от 499 рублей, «римскую» делают порционно — от 149 рублей (за 125 грамм). Название, видимо, должно одновременно поднимать настроение и что-то говорить о качестве пиццы. Кроме традиционных «Пеперони», «
Если «римская пицца» — это чисто российское изобретение и, в общем, называть так можно все что угодно, то с «неаполитанской» пиццей создатели, конечно, погорячились. Никаким Неаполем здесь не пахнет. Это достаточно стандартный продукт, который можно встретить в доставке с уровнем хотя бы чуть-чуть выше среднего. Разве что начинки довольно много. На «Гастрокорте» это уже третья точка с пиццей, кстати. Еще одна, Den's Pizza, работает буквально в нескольких метрах.
«Жора жарит»
Мясо и рыба на гриле плюс салаты, закуски и сэндвичи с мясом, птицей или рыбой. Цены на основные блюда начинаются от 349 рублей (цыпленок), самые дорогие позиции — говяжьи медальоны и судак (460 рублей). Подача почти ресторанная — на красивой керамической тарелке с металлическими приборами (а не одноразовыми пластиковыми). Сама точка находится не на виду — в переходе из первого зала «Гастрокорта» в продуктовый павильон (ближайший сосед «Бистро»).
Жора — не имя владельца точки, а поварской жаргон (так называют гриль). При внешней кажущейся банальности меню (в «Гастрокорте» ведь у всех какая-то экзотика) — чертовски вкусно. Я сам пробовал только сига, но так хорошо (и при этом просто) приготовленной рыбы не ел уже давненько. Мясо, говорят, тоже не разочаровывает.
«Пыжка»
Небольшая кондитерская, где пышки зовут «пыжками». Это их единственное отличие от блюда с более привычным названием. В остальном их точно так же посыпают сахарной пудрой и поливают сгущенкой (по желанию). Продаются «пыжки» почему-то на вес, а не поштучно. Парочка будет стоить рублей 55. Тут же можно взять чаю или кофе. Есть даже несколько столиков.
Пышки в питерском стиле, с дырочкой в середине, немного хрустящей корочкой, хотя тесто чуток тяжеловато. Точке не хватает разве что какого-то экшена, яркости. Таким экшеном мог быть сам процесс приготовления. Люди бы останавливались, смотрели бы, как колечки теста плавают в кипящем масле. Но пока их делают просто во фритюрнице на заднем плане. Зато недорого и можно взять с собой или использовать в качестве небольшого десерта на месте.
«Гастрокорт» растет и уже выплеснулся в соседний продовольственный павильон. Пока здесь стройка, но уже известно, что в обозримом будущем появятся точки с грузинской едой (хинкали и хачапури), заведение с американской коптильней, точка с китайской едой и т.д. Здесь же, кстати, уже работает заведение местной пивоварни, так что если на «Гастрокорте» вам как раз не хватало бокала лагера, вы знаете, где его искать.
Кроме еды, владельцы «Гастрокорта» предлагают посетителям и немного пищи духовной. Среди дня здесь играют то на рояле, то на скрипке (возможно, бывают и другие какие-то инструменты), а по субботам и воскресеньям обещан джаз.
Пока «Гастрокорт» является единственным крупным проектом такого формата в Новосибирске. Однако уже в будущем году в торговом центре «Калейдоскоп» должен открыться крупный фуд-холл сети Eat Market.