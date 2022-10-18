Огромный фуд-холл развернется в ТЦ на площади Маркса — там будет 40 заведений

Eat Market — крупный российский оператор фуд-холлов (более 10 объектов в стране, совокупный оборот за 21 год по данным самой сети составил около 4,5 млрд руб.). Судя по информации в «Контур.Фокусе», для каждого из объектов создаются отдельные юридические лица, состав соучредителей которых не всегда пересекаются. Чаще всего среди них встречается имя предпринимателя Владислава Земского, которому принадлежит, в частности, и 25% долей в ООО УК «ИТ Маркет». Выручка этой компании в прошлом году составила 41,7 млн рублей, чистый убыток — 26,9 млн рублей.