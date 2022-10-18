Огромный фуд-холл развернется в ТЦ на площади Маркса — там будет 40 заведений

В торговом центре «Калейдоскоп» на площади Карла Маркса откроется фуд-холл — большой комплекс предприятий общепита столичной сети Eat Market.
О переменах в «Калейдоскопе» НГС уже писал в ноябре прошлого года, но тогда владелец ТЦ и столичные брокеры отказались рассказать подробности. Как сообщили в консалтинговой компании CORE.XP, которая ведет этот проект, первый договор в рамках концепции ТЦ подписан с компанией «Eat Market. Гастропроект».
Информацию о заключении договора с Eat Market подтвердила коммерческий директор ООО «Левобережное» (девелопер проекта ТК «Калейдоскоп комфорта и уюта») Татьяна Баженова.
Eat Market — крупный российский оператор фуд-холлов (более 10 объектов в стране, совокупный оборот за 21 год по данным самой сети составил около 4,5 млрд руб.). Судя по информации в «Контур.Фокусе», для каждого из объектов создаются отдельные юридические лица, состав соучредителей которых не всегда пересекаются. Чаще всего среди них встречается имя предпринимателя Владислава Земского, которому принадлежит, в частности, и 25% долей в ООО УК «ИТ Маркет». Выручка этой компании в прошлом году составила 41,7 млн рублей, чистый убыток — 26,9 млн рублей.
Само по себе понятие «фуд-холл» в данном случае обозначает, по сути, просто большой фуд-корт с упором на небольшие сети или отдельные проекты. Другим распространенным названием такого рода формата является гастромаркет.
В «Калейдоскопе» Eat Market займет площадь более 2500 кв. м на третьем этаже. Там будут представлены более 40 концепций различных кухонь мира. Открытие Eat Market запланировано одновременно с запуском объекта после реконцепции осенью 2023 года. На месте будущего фуд-холла уже с начала года идут строительные работы.
Eat Market станет первым сетевым гастрономическим проектом фуд-холла для Новосибирска и первым объектом такого рода в его левобережной части. Сам по себе такой формат новосибирцам уже известен. Первый и самый крупный на сегодняшний день фуд-холл открыт на Центральном рынке под названием «Гастрокорт» владельцами торговой сети «Мария Ра» (им же принадлежит и сам рынок). Небольшой гастромаркет открыт также в ТЦ «Река» на Речном вокзале.
«Гастрокорт» на Центральном рынке насчитывает уже более 40 точек и в этом году постоянно расширяется. Сейчас, например, новые заведения строятся уже в павильоне, где исторически торговали продуктами.