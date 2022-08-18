Номинантам «Народной премии НГС» начали вручать специальные дипломы — разглядываем 15 снимков

Номинантам «Народной премии НГС» начали вручать специальные дипломы — их получат 100 лучших компаний, по версии жителей Новосибирска, которые выдвигали их.



В каждой номинации к голосованию были допущены по 10 компаний, и только одна из них победит. Какая — решать вам. Голосование на сайте премии продолжается до 24 августа, а победителей мы объявим на сцене Оперного театра 26 августа. Вести церемонию награждения будут Андрей Малахов и Пелагея.