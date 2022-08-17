Куда берут детей, которых выгоняют из садика? И где в туалете живет лягушка? 10 историй детских центров
Какие необычные методики они используют и как находят выход из нестандартных ситуаций
Мы продолжаем знакомить вас с компаниями, которые попали в шорт-лист «Народной премии НГС»: сегодня это «Детский центр года». Мы узнали, какие интересные истории произошли с ними и их клиентами.
По данным 2ГИС, в Новосибирске зарегистрировано 684 центра раннего развития детей, 752 детских / подростковых клуба и 288 частных детских садов.
Все компании приведены в случайном порядке! Количество выдвинувших их новосибирцев и количество голосов мы не раскрываем!
Образовательный центр LEVEL ELEVEN.
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— Одна наша студентка мечтала стать бортпроводницей. И всё было хорошо, кроме одного — она не знала английский, а это необходимое требование для приема на работу на эту должность. Мы разработали индивидуальный курс, и она прошла его, получила необходимый сертификат для трудоустройства. Изучая английский, она смогла осуществить свою мечту! Еще один наш взрослый студент за 3 месяца подготовился и успешно сдал международный экзамен IELTS.
В центре мы также проводим курсы китайского и испанского языка. Сейчас у нас обучаются более 700 студентов — это и дети, и взрослые, — замечают в сети LEVEL ELEVEN.
В этом году LEVEL ELEVEN исполняется 5 лет. В 2017 году был открыт филиал на улице Мясниковой, в 2018-м — на Дуси Ковальчук, в 2019-м — на Фрунзе и Станиславского.
Частная школа и детский сад «Наследие».
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— Три года назад к нам пришла мама с
Каждый педагог в школе может рассказать о нем потрясающие истории, где Миша проявляет себя вежливым, интеллигентным, уважающим окружающее пространство. И это не единичный случай: с историями «нас выгнали из садика» мы сталкиваемся регулярно, и это в итоге самые талантливые дети! В школу приходят ребята с «убитой» учебной мотивацией и даже с нежеланием жить, через пару месяцев ситуация в нашем пространстве меняется. Родители шутят: «У вас настоящий реабилитационный центр». Как говорит наш великий учитель Шалва Александрович Амонашвили: «Любите шалунов!»
В обычных школах гордятся сильными, а мы гордимся всеми, и особенно слабыми, из которых получаются талантливые и даровитые люди.
Главной ценностью «Наследия» я считаю нашу авторскую образовательную систему, основанную на развитии детей через искусство. Уже на входе в наш семейный центр посетителей встречают портреты великих художников, писателей, музыкантов, украшающие детские шкафчики.
Представьте себе, как трехлетняя девочка спрашивает, показывая на портрет на своей кабинке: «Мама, кто это?» Это Сергей Рахманинов, композитор. И девочка говорит: «Мама, а давай сейчас в машине послушаем его музыку». Это реальный диалог и прекрасная иллюстрация тому, как у нас дети с первых лет жизни учатся слушать себя, познавать, творить, сопереживать, делиться идеями посредством культуры как важнейшего инструмента духовно-нравственного становления личности.
Через культурные образы у ребенка формируются плодотворные поведенческие модели: как Анна Павлова создавала свою Царевну Лебедь, что хотел сказать Пушкин в своей сказке и как Римский-Корсаков переложил эту идею на музыку — соприкасаясь с творчеством великих, стараясь понять их мысли, их переживания, ребенок получает колоссальный чувственный опыт. Формирование эталонов добродетели, вкуса, красоты — всё это функция культуры, которая успокаивает человека, уравновешивает, умиротворяет. Терапевтическое воздействие искусства мы наблюдали много раз. Так, гиперактивные дети на глазах становились спокойнее и рассудительнее, когда в их картине мира появлялись гармоничные образы из мирового культурного наследия.
У нас с мужем пятеро детей, и все они очень разные. Будучи целиком погруженной в заботы материнства, тонко чувствуя каждого своего ребенка, я прекрасно понимала: что подходит одному, не годится для другого. В этом заключалось первое существенное противоречие между моим подходом к воспитанию детей и общеобразовательной системой, где индивидуальность ребенка подгоняется под общий стандарт.
Вторая причина, по которой я изначально склонялась к частному формату школы, — почти везде мне не хватало глубины развития. Как мы знаем, колесо жизненного баланса человека состоит из четырех сфер: физической, социальной, интеллектуальной и духовной. В идеале все они должны быть развиты равномерно, но в реальности доминируют одна или две. А культура, искусство, нравственное воспитание — всё, что тренирует нашу сердечную мышцу, в большинстве образовательных программ находится на последнем месте. Поэтому я стала сама изучать разные педагогические системы и подходы, пока у меня не родилась мысль о создании своей школы в истинном значении этого слова — «лестница духовного развития».
Мы с мужем вместе прошли весь путь с того момента, как я поняла, что не хочу отдавать нашего первого ребенка в детский сад, до рождения большой и дружной семьи «Наследия». Всё, чего мы достигли, стало возможным благодаря вере мужа в мою интуицию и его финансовой поддержке. Сейчас мы вместе занимаемся развитием нашего главного проекта — детского сада и школы, — поделилась создательница проекта Елена Решетникова.
В школе «Наследие» ушли от системы, когда работает один учитель в начальной школе, поэтому каждый предмет ведет эксперт своего дела, разрабатывая индивидуальный маршрут. В классах небольшая наполняемость — до 8 человек. В школе есть абонемент с большим выбором дополнительных занятий: самопознание, актерское мастерство, вокальный и инструментальный ансамбль, живопись, мастерская, рукопашный бой, шахматы, родословная и так далее.
Пространство детской красоты Wonder Wood.
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— Мы делаем безумно красивые косы разных цветов, детские покраски волос безвредными красителями и безумные, сказочные дни рождения и бьюти-вечеринки. Спросите у ваших дочерей, хотели бы они быть похожими на наших мам и попасть в сказку, в детский салон красоты, где на их дне рождения будут трудиться несколько высокопрофессиональных мастеров, работая в четыре руки. И куда они позовут подруг-модниц.
Наша задумка была сделать некий мини-Диснейленд, где всем будет нравиться одинаково. Даже в туалете у нас растет дерево и живет лягушка. Открылись мы в 2020 году в локдаун. И так получилось, что открытия официального не было, мероприятия устраивать было нельзя. Все кругом были закрыты, и везде ограничения — возможно, нас закалило.
Идея об открытии такого пространства пришла, когда мы на собственном опыте поняли, что в Новосибирске нет детских салонов красоты. Хорошие «взрослые» студии неохотно принимают детей, а если и принимают, то им там скучно. Да и в принципе культура детской красоты в городе отсутствует: нет салонов, где бы ребятишкам прививали привычку ухода за собой.
На тот момент у нас уже был опыт создания успешного «детского» бизнеса, и мы решили запустить собственный проект. Как маме мне хотелось видеть заведение, где я буду чувствовать себя комфортно и куда мой малыш всегда будет готов идти с улыбкой, а не со слезами. Также для нас было важно, чтобы дети получали удовольствие и от стрижки, и от посещения салона. Поэтому мы создали пространство со своей неповторимой атмосферой. Каждый его уголок — это мини-фотозона, — отмечают создатели бизнеса Марина и Николай Москаленко.
Спортивно-развлекательный комплекс FUNTERRA PARK. Голосуйте!
— Наша посетительница Евгения рассказывает: «Ходим сюда с самого открытия. Тогда дочке было всего 4 года и по возрасту ей был доступен только первый уровень канатного парка. С нетерпением ждали следующего лета, чтобы подняться на второй. А в этом году уже ходим по самому верху. И с каждым новым походом дочка, несмотря на все страхи, всё-таки проходит по тем препятствиям, по которым не проходила в прошлый раз. А потом только и разговоров о том, какая она смелая и никакие жизненные преграды ей нипочем! Это отличная школа жизни, которая учит наших детей преодолевать сложности и идти к своим целям! Да еще и с интересом и весельем!»
Парк впервые открыл свои двери 1 сентября 2020 года и был подарком родному городу компанией — производителем игрового оборудования «ОтАдоЯ». Приоритетными задачами создателей парка были активный семейный отдых на свежем воздухе без телевизоров и гаджетов, а также гармоничное развитие детей через доступную и безопасную среду. Достигать целей, бороться со своими сомнениями и страхами — в этом помогает не только грамотно спроектированное спортивное оборудование, но и тщательно подобранный персонал, — рассказали в компании.
Арена виртуальной реальности WARPOINT. Голосуйте!
— Разрешили взрослым вернуться в детство: провели 2 соревновательных турнира среди всех фанатов виртуальных игр. 8 команд по 3 игрока соревновались в ловкости и стратегических ходах по олимпийской системе. Мероприятие проходило дважды в год, и оба раза выигрывала одна и та же команда, подтверждая свой статус. Ребята отметили: WARPOINT помог им не только хорошо провести время, но и вспомнить детский азарт, когда вы с друзьями объединяетесь в команды и устраиваете стрелялки с мальчишками во дворе.
WARPOINT — это шутер виртуальной реальности от первого лица, взявший свое начало в Екатеринбурге. С 2020 по 2022 год арена обозначила свое присутствие в 76 городах, в том числе в Новосибирске. Основная миссия — не играть за определенного героя, а быть им. Разработчики игры провели масштабную работу, чтобы представленные виртуальные карты были адаптивны для разных возрастов, — подчеркнули в компании.
Масштаб арены — 250 квадратных метров. Играть можно смешанными командами: и взрослые, и дети — от 2 до 10 игроков.
Сеть семейных активити-парков «РИО kids». Голосуйте!
— Однажды нам поступил неординарный заказ на героя для дня рождения ребенка. Ребенок сам придумал сказку, главного героя и захотел, чтобы именно этот герой пришел и поздравил его с днем рождения. Наш арт-отдел по описанию мальчика собрал нужного героя, разработал программу, исходя из сюжета сказки. И какое же счастье было у ребенка, когда его пришел поздравить именно им выдуманный герой! Мечта ребенка сбылась в нашем центре!
Как-то раз в наш центр с мамой пришла поразвлекаться известная девочка-блогер Милана Хаметова. А в это время в нашем центре проходил день рождения ребенка, который обожал Милану, и самой заветной мечтой именинницы было желание, чтобы именно Милана Хаметова пришла к ней на день рождения... И когда именинница увидела ее — она была в таком восторге!
А наша история началась 9 лет назад, когда моему сыну исполнялось 5 лет и он уже сам захотел пригласить друзей из детского сада. Очень хотелось организовать праздник как-то по-особенному. Перебрав все предложения на рынке (на тот момент их было немного), я остановилась на одном центре. Мой выбор пал на него именно из-за поздравления на сцене. Не в комнате, не просто в игровой, не в кафе, а на сцене с профессиональным светом и музыкой. «Как звезду», — подумала я.
Мы не имели возможности делать пышные праздники, но именно поздравление ребенка на сцене было необычным, торжественным и запоминающимся, а главное — доступным. Мне очень понравилась такая идея. Сын был в восторге, а у меня текли слезы от счастья! Именно тогда у нас родилась мечта открыть развлекательный центр, в котором с днем рождения будут поздравлять на сцене, как маленьких звездочек.
Название придумывать долго не пришлось. Сын предложил назвать центр РИО. «А почему РИО?» — спросила я. «Потому что там всегда тепло и всегда весело!» — ответил он. Так и назвали — «РИО kids». Спустя 5 лет мечту удалось реализовать. И
Арт-лофт-клуб PRYATKI. Голосуйте!
— Один раз в «Прятках» на праздники выключили свет: у нас в клубе много свечей, которые мы зажгли, — был день рождения при свечах.
Наш клуб появился на свет в 2016 году, хотя я хотела создать его раньше. И первая трудность, которую нам пришлось преодолеть, — это то, что мой муж Саша вообще не хотел открывать детский клуб. Сейчас смеемся.
Начиналось всё прозаично: после нескольких лет в попытках забеременеть мы наконец-то увидели две заветные полоски на тесте, а через 9 месяцев родился наш сын. Я официально стала мамой в декрете. А когда нашему сыну Кириллу исполнялся год, мы долго не могли найти место для праздника. Я просто не верила, что во всём городе нет пространства, которое подошло бы нам по всем параметрам. Забегая вперед, скажу, что место мы всё-таки нашли и ребенка без торжества не оставили, но уже тогда в моей голове поселилась мысль о том, что проекту быть!
Тогда немногочисленные клубы находились в подвалах или имели неудобную планировку. Поэтому я выбрала прекрасное помещение с панорамными окнами, шикарным видом на сосновый бор площадью 200 квадратных метров.
Мы вложили в него свою любовь, я создавала интерьерные и декоративные элементы, наполняя пространство уютом и красотой. Мы до сих пор вспоминаем те бессонные времена, когда мы по ночам с мужем и свекром делали ремонт. Получилось супер! Мы очень гордимся нашим творением, переживаем за каждый отзыв, реагируем на каждую мелочь.
Сейчас у нас открыто два клуба: один — в Новосибирске, один — в Иркутске, а в наших мечтах — открыть их в каждом городе России! — поделились создатели детского клуба Александр и Елена Тютюнниковы.
Академия «Снегирята». Голосуйте!
— Мальчишки наши — самые галантные кавалеры. Обучение в Академии осуществляется по авторским пособиям директора Елены Кирилловой. Например, дети читают поучительные истории о сверстниках и рассуждают, анализируют поступки героев. Дети учатся договариваться в случае конфликта, уважать старших, помогать нуждающимся и ухаживать за девочками. Порой комплиментами одаривают и наших учителей.
На перемене Дима подошел к нашему логопеду и говорит: «Наталья Михайловна, вы такая красивая! Я так вас люблю! Больше, чем себя!»
А однажды с Сашей произошел курьез. На уроке письма он выводит каляки-маляки. Учитель заметила, что Саша выполняет задание небрежно, и говорит: «Саша, старайся, пожалуйста!» А он отвечает: «А я стараюсь, Елена Васильевна, но меня вредная рука не слушается!»
И вот что ты тут ответишь? Малец-то не виноват! Теперь вы понимаете, почему учителям некогда стареть душой? Это невозможно, когда дети делятся с тобой своими мыслями и чувствами, — уверена создательница академии.
Сеть семейных развлекательных центров «Абрикоска».
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— Самый яркий момент из жизни «Абрикоски» — это девчушка, которая росла с нами, и, как только наши стены ей стали малы, мы устроили грандиозный праздник с ожившими принцессами из шести сказок и декорациями с замком, каретой, лесом, снежными сугробами, гномами и прочими волшебными элементами.
Самый забавный момент — заказали в «Абрикоску» возле пединститута большой детский праздник с двумя героями, разными шоу, кейтерингом, фотографом, и, когда пришло время выносить торт, администратор спрашивает у мамы: «А где ваши свечки для именинника?» Заранее не сказали возраст. А в ответ: «Ой, а мы не брали их, нашему дедушке 60 лет же. Мы его день рождения отмечаем. Просто у нас большая семья и куча детей, которых вы так весело развлекаете, а мы отлично общаемся в это время».
Поставили мы дедушке на торт фонтан-свечку, отпечатали на стене его большую ладошку и с этого дня стали называться семейным центром и отмечать взрослые юбилеи тоже.
Наша визитная карточка — стена именинных ладошек-печатей с датой дня рождения. Постоянным гостям приятно увидеть свою ладошку двухлетней давности и сравнить ее с настоящей.
Волшебный момент произошел в «Абрикоске» на Троллейной: заказали Человека-паука на праздник со словами: «Сын не верит уже в героев. Вот если бы он пришел к нам через окно — тогда да!» Хорошо, что у нас там есть лестница, по которой и забрался наш паучок на второй этаж и вошел на день рождения через окошко на глазах изумленных детей. Все до одного поверили, что он настоящий! Даже родители. Теперь у нас и Баба-яга залетает через него, и Бэтмен, и феечки! — говорит создатель и идейный вдохновитель сети, организатор и ведущая мероприятий Инна Кузнецова.
Сеть центров имеет франшизу в четырех районах Новосибирска, а также работает на выездах. Сначала, 8 лет назад, появилась «Абрикоска» в микрорайоне Зеленый Бор. Потом открылась на улицах Лыкова, Троллейной и Зорге. В сети есть своя костюмерная с более чем 150 персонажами. Создан свой благотворительный фонд для помощи и создания волшебного настроения больным детям и малоимущим семьям.
Международная школа робототехники и программирования «Лига Роботов». Голосуйте!
— Вы помните, что было весной 2020 года? Как и другие сферы, детское дополнительное образование не было готово к такому потрясению. Во время пандемии офис нашей школы переквалифицировался в клининговую фирму и доставщиков — всё ради детей и их родителей. Работать в офлайн-формате было нельзя, а довести обучение детей до конца было очень важно — тогда мы предложили клиентам продолжить обучение в онлайне с доставкой наборов по робототехнике на дом.
Второй целью мы видели помощь родителям, которые остались один на один со своими детьми: во время занятий они могли спокойно заниматься работой или делами по дому. С утра до ночи в главном офисе работала стиральная машина, которая дезинфицировала наборы, сотрудники приняли на себя роль доставщиков наборов и ноутбуков по детским адресам, а преподаватели срочно учились привлекать внимание детей по камерам на ноутбуках.
Международная школа робототехники и программирования «Лига Роботов» начала свою работу в 2011 году и выросла с небольшого офиса рядом с площадью Станиславского в сеть школ в 48 городах России и СНГ. Только в Новосибирске работает 21 наша площадка.
«Лига Роботов» дает возможность детям пощупать и испытать технику и программирование на практике, а студентам и взрослым соискателям — рабочие места. Занятия проходят по выходным дням. Главная задача школы — научить каждого ребенка алгоритмическому мышлению. Этого достигаем с разных сторон.
Мы работаем по «живой» методике со ступенчатым освоением новых знаний. Написали более 1000 образовательных часов для детей от 5 до 16 лет, у каждого возраста — своя программа, цели и задачи. Изученная теория проверяется на роботе, дети учатся находить ошибки и самостоятельно исправлять их, — рассказали в компании.
Ранее мы рассказывали, где в Новосибирске едят Билан и Наталья Орейро. И знает ли Стас Соколов толк в ризотто — читайте эти безумные истории рестораторов.