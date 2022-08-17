Куда берут детей, которых выгоняют из садика? И где в туалете живет лягушка? 10 историй детских центров

Поставили мы дедушке на торт фонтан-свечку, отпечатали на стене его большую ладошку и с этого дня стали называться семейным центром и отмечать взрослые юбилеи тоже.

Наша визитная карточка — стена именинных ладошек-печатей с датой дня рождения. Постоянным гостям приятно увидеть свою ладошку двухлетней давности и сравнить ее с настоящей.

Волшебный момент произошел в «Абрикоске» на Троллейной: заказали Человека-паука на праздник со словами: «Сын не верит уже в героев. Вот если бы он пришел к нам через окно — тогда да!» Хорошо, что у нас там есть лестница, по которой и забрался наш паучок на второй этаж и вошел на день рождения через окошко на глазах изумленных детей. Все до одного поверили, что он настоящий! Даже родители. Теперь у нас и Баба-яга залетает через него, и Бэтмен, и феечки! — говорит создатель и идейный вдохновитель сети, организатор и ведущая мероприятий Инна Кузнецова.

Сеть центров имеет франшизу в четырех районах Новосибирска, а также работает на выездах. Сначала, 8 лет назад, появилась «Абрикоска» в микрорайоне Зеленый Бор. Потом открылась на улицах Лыкова, Троллейной и Зорге. В сети есть своя костюмерная с более чем 150 персонажами. Создан свой благотворительный фонд для помощи и создания волшебного настроения больным детям и малоимущим семьям.