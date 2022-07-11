«Первым капиталом были декретные деньги»: как сибирячка придумала бренд украшений-конструкторов, которые покупают в Европе

«Первым моим капиталом были декретные деньги»

До начала бизнеса Василина вышла замуж, родила двоих детей. Но пока была в декрете, ощущала потребность в самореализации, мечтала чем-то заниматься, кроме быта. Как-то раз ей попалась страничка девушки из Москвы, которая создавала украшения. Ее профиль был интересно оформлен, заказы — расписаны на несколько недель вперед, а женщины — в восторге от украшений.

— Захотела себе такие украшения, но для меня, мамы в декрете, это было дорого. Тогда я решила попробовать создать их сама. Произошел симбиоз: мое творческое видение и знание механического процесса, потому что папа часто брал меня с собой в гараж, — признается Василина.

Женщина разработала свою технологию, потратила много времени и материалов, чтобы добиться идеального результата. В ее идею бизнеса многие не верили, даже муж сомневался, хотя и не был против.

Начинала Василина с популярных несколько лет назад серег-кисточек из множества нитей, где каждая — это взмах руки мастера.