«Первым капиталом были декретные деньги»: как сибирячка придумала бренд украшений-конструкторов, которые покупают в Европе
Василина Битюкова начинала с работы официанткой в чужом городе, но смогла создать бизнес вокруг женщин
Василине Битюковой 30 лет, она воспитывает двоих детей и почти шесть лет занимается украшениями, с помощью которых нашла смысл жизни — вдохновлять и вселять уверенность в женщин. Украшения Василины — конструктор: днем они подойдут под расслабленный образ, а если поменять подвески, то будут идеально сочетаться с вечерним платьем. Женщина родилась в маленьком городе в обычной семье, где не хватало денег на платное обучение, но благодаря своему упорству и стремлению создала собственный бизнес. В идею Василины поначалу никто не верил, а первые деньги она взяла из детских пособий — с обворожительной, трудолюбивой и решительной сибирячкой пообщалась Елизавета Горячева.
«Решила переночевать на вокзале и купить себе одежду в магазине Zara»
Василина Битюкова родилась в маленьком городе Усть-Кут в Иркутской области с населением примерно 60 тысяч человек. Она выросла в обычной семье: мама работала продавцом, папа сначала служил в полиции, а после перешел в отдел охраны на нефтяном объекте.
Василина была творческим ребенком: играла на фортепиано, пела и выступала на крупных праздниках в своем городе. Она хорошо училась в школе и планировала поступать в Санкт-Петербурге, но внезапный кризис разрушил планы — семье не хватало денег на обучение в университете в другом городе.
— Я хорошо сдала ЕГЭ, но в период моего выпускного случился кризис. Из-за финансовых проблем родители не могли меня отправить учиться в другой город и предложили поступить в Усть-Куте, но оставаться я не хотела, — поделилась Василина.
Одноклассники девушки поступали в другие города: Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск. Девушка решила втайне от родителей отправить результаты ЕГЭ в несколько новосибирских вузов, где могла поступить на бюджет.
— Начали звонить на домашний телефон и приглашать в университеты, как-то раз ответила мама и сильно удивилась, — смеется женщина. — Я попросила родителей разрешить мне уехать, сказала, что буду жить в общежитии, учиться на бюджете и работать. Они нехотя, но согласились, — рассказала Василина.
В 17 лет девушка переехала в Новосибирск и поступила в Сибирский государственный университет водного транспорта (СГУВТ) на факультет по организации перевозок: сначала на платное отделение, а через неделю ее перевели на бюджет. Василина приехала поступать в Новосибирск ночью, поэтому мама дала ей денег на гостиницу.
— Мне было жалко тратить деньги на гостиницу в большом городе, где все красиво одеваются. Я решила переночевать на вокзале, а на сэкономленные деньги купить себе одежду в магазине Zara. Я, блондинка в розовой майке, решила переночевать на вокзале. Помню, как ко мне подошли полицейские, попросили показать документы. Я сильно напугалась и всё-таки пошла ночевать в комнату отдыха, — вспомнила женщина.
После поступления Василина устроилась на работу официантом в Beerman&grill. Студенткой она работала по вечерам до 2–3 часов ночи, а утром просыпалась к первым парам в университете.
В первое время в крупном городе Василина боялась заходить в кафе — переживала, что ей не хватит денег на еду. Как-то раз она заметила столовую на Ленина, 12, где кормили дешево и сытно (на этом месте теперь находится кафе «Хан буз»). Позже девушка покупала в бизнес-центре по этому адресу вязаную шапку и решила, что здесь будет ее первый офис.
— Я недавно зашла в «Хан буз» и расплакалась, потому что когда-то это была столовая, с которой всё начиналось. Из простой студентки, которая живет в общежитии, не покупает себе дорогую одежду, не может позволить себе обучение, я стала той, кто радует женщин и нашел себя, — рассказала Василина.
По словам девушки, раньше она жила в общежитии в центре города, а благодаря своему небольшому бизнесу смогла купить квартиру в этом же месте, но уже в доме бизнес-класса.
— Окна моего дома, где я купила квартиру пару месяцев назад, выходят в окна с общежитием, где я раньше жила. Интересно наблюдать за тем, как всё меняется, как я расту, даже некая цикличность в этом есть, — говорит она.
«Первым моим капиталом были декретные деньги»
До начала бизнеса Василина вышла замуж, родила двоих детей. Но пока была в декрете, ощущала потребность в самореализации, мечтала чем-то заниматься, кроме быта. Как-то раз ей попалась страничка девушки из Москвы, которая создавала украшения. Ее профиль был интересно оформлен, заказы — расписаны на несколько недель вперед, а женщины — в восторге от украшений.
— Захотела себе такие украшения, но для меня, мамы в декрете, это было дорого. Тогда я решила попробовать создать их сама. Произошел симбиоз: мое творческое видение и знание механического процесса, потому что папа часто брал меня с собой в гараж, — признается Василина.
Женщина разработала свою технологию, потратила много времени и материалов, чтобы добиться идеального результата. В ее идею бизнеса многие не верили, даже муж сомневался, хотя и не был против.
Начинала Василина с популярных несколько лет назад серег-кисточек из множества нитей, где каждая — это взмах руки мастера.
— Первым моим капиталом были декретные деньги: на двоих детей платили примерно 10–15 тысяч рублей в месяц. Я закупила качественную фурнитуру, но боялась заявить о своем продукте. Спустя некоторое время на своей личной страничке я опубликовала партию первых сережек, тогда их раскупили за несколько дней, — рассказала Василина.
Днем женщина занималась семьей, домом, а когда все ложились спать — работала. Примерно два года прибыль была небольшая, потому что основную часть Василина возвращала в бизнес. Мастерской, магазином и складом сначала был дом, девушки приходили выбирать украшения туда. Потом героиня выставляла украшения в салоне красоты, затем снимала один офис на двоих с подругой, которая продавала одежду.
— Случилась пандемия, моя подруга закрыла магазин в офисе, а у меня всё пошло в гору. Весной до начала пандемии я потратила все деньги на новые материалы и сообщила девушкам, что летом надо быть красивыми независимо от обстоятельств. Спрос на украшения не упал: может, помог позитивный настрой, а может, и верный маркетинг, — поделилась мастер.
Василина открыла собственный магазин в офисе на Ленина, 12 на верхнем этаже, как когда-то мечтала. Украшения покупают женщины из разных стран: Италия, Франция, Израиль, Испания — несмотря на закрытые границы, поступает много зарубежных заказов.
— Я делюсь с покупателями частью жизни. Люди сначала влюбляются в меня, а потом — в украшения, а может, и наоборот, — улыбается Василина.
Полгода назад Василина развелась с мужем. Поначалу было страшно, дальше — проще. Женщина старается успевать работать и уделять внимание детям, некоторые обязанности делегирует другим, чтобы всё успевать. Она призналась, что на сон часто не хватает времени из-за воплощения новых идей.
— Я мало сплю, но порой даже жалко засыпать, потому что в голове много идей. Есть жонглер в цирке, который удерживает несколько тарелок, ему надо сбалансировать все — я стараюсь так же. Необходимо разделять свои потребности, работу и семью, находить баланс, планировать время. Я не за количество проведенного времени с детьми, а за качество: отложить телефон и побыть с детьми несколько часов намного ценнее, чем целый день, но уткнувшись в телефон, — добавила Василина.
Украшения — дело вокруг женщин
Украшения Василина собирает из разных материалов. Кристаллы Swarovski она заказывает в Австрии, металл создают специальными партиями для бренда в Южной Корее, элементы из стекла и акрила закупают в Китае, камни — в Индии.
— Наши украшения — конструктор. Есть база и разные подвески, которые женщина выбирает сама. Подвесками можно играть, создавать нежный или яркий образ. Можно надеть комплект с джинсами и майкой, а потом поменять подвески и надеть с вечерним платьем, — рассказала о своем бизнесе Василина.
Название бренда героини — Ruby Woo — родилось после того, как она услышала название помады MAC.
— Помада Ruby Woo идеально алого оттенка, который притягивает взгляды. Для меня Ruby Woo — что-то яркое, связанное с рубинами, камнями, а женщины, которые покупают украшения, — это яркие, легкие, те, на кого всегда обращают внимание, — поделилась мастер.
Сейчас у женщины целая команда помощников по бизнесу, но до сих пор разработкой идей для украшений она занимается сама. Василина разрабатывает технологические карты, которые передает мастеру, а по ним рождаются украшения.
— Вдохновение повсюду: фильмы, модные образы, природа, сочетание цветов вокруг. Когда я собиралась в отпуск, то думала, какие аксессуары хочу видеть на себе, на загорелом теле, и поняла, что это что-то деликатное, утонченное, невесомое, — рассказала Василина про создание коллекций.
Сейчас она не только продает украшения, но и обучает других людей создавать и продавать их. Недавно Василина запустила женский клуб, где девушки могут делиться своим опытом и развиваться.
— Вся моя жизнь — дело вокруг женщин, ключом к которому стали мои украшения. Через украшения я нашла смысл — раскрывать женский потенциал и вселять уверенность, — считает Василина.
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