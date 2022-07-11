СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 61.27
eur 62.05
Тема дняКогда в НСО ждут роста заболеваемости ковидом?
Все новости
Все новости
Маленький, но гордый бизнесИстории

«Первым капиталом были декретные деньги»: как сибирячка придумала бренд украшений-конструкторов, которые покупают в Европе

Василина Битюкова начинала с работы официанткой в чужом городе, но смогла создать бизнес вокруг женщин

3 306
Василина рассказала, что ее всегда привлекала независимость, самостоятельность, поэтому в студенческие годы она не только училась, но и работала

Василина рассказала, что ее всегда привлекала независимость, самостоятельность, поэтому в студенческие годы она не только училась, но и работала

Поделиться

Василине Битюковой 30 лет, она воспитывает двоих детей и почти шесть лет занимается украшениями, с помощью которых нашла смысл жизни — вдохновлять и вселять уверенность в женщин. Украшения Василины — конструктор: днем они подойдут под расслабленный образ, а если поменять подвески, то будут идеально сочетаться с вечерним платьем. Женщина родилась в маленьком городе в обычной семье, где не хватало денег на платное обучение, но благодаря своему упорству и стремлению создала собственный бизнес. В идею Василины поначалу никто не верил, а первые деньги она взяла из детских пособий — с обворожительной, трудолюбивой и решительной сибирячкой пообщалась Елизавета Горячева.

«Решила переночевать на вокзале и купить себе одежду в магазине Zara»


Василина Битюкова родилась в маленьком городе Усть-Кут в Иркутской области с населением примерно 60 тысяч человек. Она выросла в обычной семье: мама работала продавцом, папа сначала служил в полиции, а после перешел в отдел охраны на нефтяном объекте.

Василина была творческим ребенком: играла на фортепиано, пела и выступала на крупных праздниках в своем городе. Она хорошо училась в школе и планировала поступать в Санкт-Петербурге, но внезапный кризис разрушил планы — семье не хватало денег на обучение в университете в другом городе.

— Я хорошо сдала ЕГЭ, но в период моего выпускного случился кризис. Из-за финансовых проблем родители не могли меня отправить учиться в другой город и предложили поступить в Усть-Куте, но оставаться я не хотела, — поделилась Василина.

«Перед работой важно нанести масло на кутикулы, чтобы ногти были ухоженными на фотографиях для профиля», — сообщила женщина

«Перед работой важно нанести масло на кутикулы, чтобы ногти были ухоженными на фотографиях для профиля», — сообщила женщина

Поделиться

Одноклассники девушки поступали в другие города: Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск. Девушка решила втайне от родителей отправить результаты ЕГЭ в несколько новосибирских вузов, где могла поступить на бюджет.

— Начали звонить на домашний телефон и приглашать в университеты, как-то раз ответила мама и сильно удивилась, — смеется женщина. — Я попросила родителей разрешить мне уехать, сказала, что буду жить в общежитии, учиться на бюджете и работать. Они нехотя, но согласились, — рассказала Василина.

В 17 лет девушка переехала в Новосибирск и поступила в Сибирский государственный университет водного транспорта (СГУВТ) на факультет по организации перевозок: сначала на платное отделение, а через неделю ее перевели на бюджет. Василина приехала поступать в Новосибирск ночью, поэтому мама дала ей денег на гостиницу.

— Мне было жалко тратить деньги на гостиницу в большом городе, где все красиво одеваются. Я решила переночевать на вокзале, а на сэкономленные деньги купить себе одежду в магазине Zara. Я, блондинка в розовой майке, решила переночевать на вокзале. Помню, как ко мне подошли полицейские, попросили показать документы. Я сильно напугалась и всё-таки пошла ночевать в комнату отдыха, — вспомнила женщина.

После поступления Василина устроилась на работу официантом в Beerman&grill. Студенткой она работала по вечерам до 2–3 часов ночи, а утром просыпалась к первым парам в университете.

Женщина считает, что каждая девушка при желании может наделить камень любым свойством и поверить в его силу

Женщина считает, что каждая девушка при желании может наделить камень любым свойством и поверить в его силу

Поделиться

В первое время в крупном городе Василина боялась заходить в кафе — переживала, что ей не хватит денег на еду. Как-то раз она заметила столовую на Ленина, 12, где кормили дешево и сытно (на этом месте теперь находится кафе «Хан буз»). Позже девушка покупала в бизнес-центре по этому адресу вязаную шапку и решила, что здесь будет ее первый офис.

— Я недавно зашла в «Хан буз» и расплакалась, потому что когда-то это была столовая, с которой всё начиналось. Из простой студентки, которая живет в общежитии, не покупает себе дорогую одежду, не может позволить себе обучение, я стала той, кто радует женщин и нашел себя, — рассказала Василина.

По словам девушки, раньше она жила в общежитии в центре города, а благодаря своему небольшому бизнесу смогла купить квартиру в этом же месте, но уже в доме бизнес-класса.

— Окна моего дома, где я купила квартиру пару месяцев назад, выходят в окна с общежитием, где я раньше жила. Интересно наблюдать за тем, как всё меняется, как я расту, даже некая цикличность в этом есть, — говорит она.

«Я всегда думаю о том, чего хотят женщины. Но это не всегда предсказуемо», — смеется героиня

«Я всегда думаю о том, чего хотят женщины. Но это не всегда предсказуемо», — смеется героиня

Поделиться

Как рассказала владелица бренда, жемчуг для украшений всегда закупают натуральный

Как рассказала владелица бренда, жемчуг для украшений всегда закупают натуральный

Поделиться

«Первым моим капиталом были декретные деньги»


До начала бизнеса Василина вышла замуж, родила двоих детей. Но пока была в декрете, ощущала потребность в самореализации, мечтала чем-то заниматься, кроме быта. Как-то раз ей попалась страничка девушки из Москвы, которая создавала украшения. Ее профиль был интересно оформлен, заказы — расписаны на несколько недель вперед, а женщины — в восторге от украшений.

— Захотела себе такие украшения, но для меня, мамы в декрете, это было дорого. Тогда я решила попробовать создать их сама. Произошел симбиоз: мое творческое видение и знание механического процесса, потому что папа часто брал меня с собой в гараж, — признается Василина.

Женщина разработала свою технологию, потратила много времени и материалов, чтобы добиться идеального результата. В ее идею бизнеса многие не верили, даже муж сомневался, хотя и не был против.

Начинала Василина с популярных несколько лет назад серег-кисточек из множества нитей, где каждая — это взмах руки мастера.

— Первым моим капиталом были декретные деньги: на двоих детей платили примерно 10–15 тысяч рублей в месяц. Я закупила качественную фурнитуру, но боялась заявить о своем продукте. Спустя некоторое время на своей личной страничке я опубликовала партию первых сережек, тогда их раскупили за несколько дней, — рассказала Василина.

Примерно 2,5 года Василина работала из дома

Примерно 2,5 года Василина работала из дома

Поделиться

Днем женщина занималась семьей, домом, а когда все ложились спать — работала. Примерно два года прибыль была небольшая, потому что основную часть Василина возвращала в бизнес. Мастерской, магазином и складом сначала был дом, девушки приходили выбирать украшения туда. Потом героиня выставляла украшения в салоне красоты, затем снимала один офис на двоих с подругой, которая продавала одежду.

— Случилась пандемия, моя подруга закрыла магазин в офисе, а у меня всё пошло в гору. Весной до начала пандемии я потратила все деньги на новые материалы и сообщила девушкам, что летом надо быть красивыми независимо от обстоятельств. Спрос на украшения не упал: может, помог позитивный настрой, а может, и верный маркетинг, — поделилась мастер.

Василина открыла собственный магазин в офисе на Ленина, 12 на верхнем этаже, как когда-то мечтала. Украшения покупают женщины из разных стран: Италия, Франция, Израиль, Испания — несмотря на закрытые границы, поступает много зарубежных заказов.

— Я делюсь с покупателями частью жизни. Люди сначала влюбляются в меня, а потом — в украшения, а может, и наоборот, — улыбается Василина.

Василина создает все виды украшений: кольца, колье, серьги, браслеты

Василина создает все виды украшений: кольца, колье, серьги, браслеты

Поделиться

Пока журналист НГС общалась с героиней, в магазин приходило несколько покупателей, которых Василина встречала с радушием

Пока журналист НГС общалась с героиней, в магазин приходило несколько покупателей, которых Василина встречала с радушием

Поделиться

Полгода назад Василина развелась с мужем. Поначалу было страшно, дальше — проще. Женщина старается успевать работать и уделять внимание детям, некоторые обязанности делегирует другим, чтобы всё успевать. Она призналась, что на сон часто не хватает времени из-за воплощения новых идей.

— Я мало сплю, но порой даже жалко засыпать, потому что в голове много идей. Есть жонглер в цирке, который удерживает несколько тарелок, ему надо сбалансировать все — я стараюсь так же. Необходимо разделять свои потребности, работу и семью, находить баланс, планировать время. Я не за количество проведенного времени с детьми, а за качество: отложить телефон и побыть с детьми несколько часов намного ценнее, чем целый день, но уткнувшись в телефон, — добавила Василина.

Женщина призналась, что в работе для нее важнее практика и опыт, чем теоретические знания

Женщина призналась, что в работе для нее важнее практика и опыт, чем теоретические знания

Поделиться

Украшения — дело вокруг женщин


Украшения Василина собирает из разных материалов. Кристаллы Swarovski она заказывает в Австрии, металл создают специальными партиями для бренда в Южной Корее, элементы из стекла и акрила закупают в Китае, камни — в Индии.

— Наши украшения — конструктор. Есть база и разные подвески, которые женщина выбирает сама. Подвесками можно играть, создавать нежный или яркий образ. Можно надеть комплект с джинсами и майкой, а потом поменять подвески и надеть с вечерним платьем, — рассказала о своем бизнесе Василина.

«Когда-то я только мечтала путешествовать. Только в этом году слетала в Арабские Эмираты, Дубай, Турцию, скоро улечу на Мальдивы», — поделилась Василина

«Когда-то я только мечтала путешествовать. Только в этом году слетала в Арабские Эмираты, Дубай, Турцию, скоро улечу на Мальдивы», — поделилась Василина

Поделиться

«Без команды развивать успешный бизнес невозможно, в одиночку работать неверно», — считает Василина Битюкова

«Без команды развивать успешный бизнес невозможно, в одиночку работать неверно», — считает Василина Битюкова

Поделиться

Для упаковки Василина выбрала яркий цвет, чтобы девушки покупали украшения и получали удовольствие

Для упаковки Василина выбрала яркий цвет, чтобы девушки покупали украшения и получали удовольствие

Поделиться

Название бренда героини — Ruby Woo — родилось после того, как она услышала название помады MAC.

— Помада Ruby Woo идеально алого оттенка, который притягивает взгляды. Для меня Ruby Woo — что-то яркое, связанное с рубинами, камнями, а женщины, которые покупают украшения, — это яркие, легкие, те, на кого всегда обращают внимание, — поделилась мастер.

Сейчас у женщины целая команда помощников по бизнесу, но до сих пор разработкой идей для украшений она занимается сама. Василина разрабатывает технологические карты, которые передает мастеру, а по ним рождаются украшения.

— Вдохновение повсюду: фильмы, модные образы, природа, сочетание цветов вокруг. Когда я собиралась в отпуск, то думала, какие аксессуары хочу видеть на себе, на загорелом теле, и поняла, что это что-то деликатное, утонченное, невесомое, — рассказала Василина про создание коллекций.

Сейчас она не только продает украшения, но и обучает других людей создавать и продавать их. Недавно Василина запустила женский клуб, где девушки могут делиться своим опытом и развиваться.

— Вся моя жизнь — дело вокруг женщин, ключом к которому стали мои украшения. Через украшения я нашла смысл — раскрывать женский потенциал и вселять уверенность, — считает Василина.

Несколько лет назад НГС рассказывал историю необычного ювелира Дмитрия Кузнецова, который создает украшения стоимостью в миллионы рублей. Его драгоценное колье в виде одуванчиков помогло удержать бизнес на плаву во время карантина.

По теме

мастерукрашениябизнес в декрете
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2