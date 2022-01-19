Шашлыкоff, «Хочу пури» и TomYumBar: как новосибирские рестораторы захватывают страну, несмотря на пандемию

Проект, начавший с одиночного заведения на тихой улице Мичурина, набирал обороты постепенно, но неуклонно. И к 2020 году, видимо, владельцы вышли на такой уровень развития и амбиций, что никакая пандемия их остановить уже не могла.



Уже в мае 2020 года (всё было закрыто) стартовали сразу три бара: в Барнауле, Новокузнецке и Кемерове. В декабре к ним добавился корнер (точка на гастромаркете) в Екатеринбурге, а в Томске появился фуд-трак TomYumBar EXPRESS.

