Готовимся к -27 градусам: как перепады температуры в Новосибирске скажутся на будущем урожае — нужны срочные меры

Отдельно стоит сказать только о жимолости. Из-за такой погоды она начала набирать силу, почки на кончиках веток и даже единичные цветки. Такое бывает в теплую осень, трогать ветки не нужно. Не стоит их ни обрывать, ни подрезать, растение само справится с этой ситуацией. В целом на будущем урожае потеря этих цветков не скажется.

Сейчас до морозов можно заготовить черенки для прививок на следующий год, а также проверить растения, которые были укрыты на зиму.

— Укрывать нужно обязательно плетистые розы и виноград. Если дачник еще этого не сделал, то нужно срочно этим заняться, — подчеркнула Людмила Шубина. — Следует защитить и землянику.