Готовимся к -27 градусам: как перепады температуры в Новосибирске скажутся на будущем урожае — нужны срочные меры

Ноябрь в этом году преподносит сюрпризы — то резко подморозит, то опять оттепель, как весной. Из-за теплой погоды снег активно тает, а потом застывает коркой. Из-за этого многие переживают за будущий урожай, тем более в конце месяца ожидаются морозы до -27 градусов. Объясняем, как перепады температуры скажутся на посадках, какие культуры обязательно нужно защитить и что для дачника может быть страшнее мороза.
Днем тает, ночью подмерзает
Сейчас в Новосибирской области установилась достаточно теплая погода. По ночам температура опускается не ниже -6 градусов, при этом днем показатели могут достигать +4 градусов. Снег активно тает в светлое время суток, а ночью замерзает ледяной коркой. Сильного влияния на растения эти процессы не оказывают.
— Температура пока не опускается ниже -5 градусов. И она достаточно безобидна и для земляники, и для чеснока. Талая вода уходит хорошо — земля не ледяная. А для плодовых это самая прелестная погода. Они вовремя сбросили листву, — объяснила Людмила Шубина, новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Отдельно стоит сказать только о жимолости. Из-за такой погоды она начала набирать силу, почки на кончиках веток и даже единичные цветки. Такое бывает в теплую осень, трогать ветки не нужно. Не стоит их ни обрывать, ни подрезать, растение само справится с этой ситуацией. В целом на будущем урожае потеря этих цветков не скажется.
Сейчас до морозов можно заготовить черенки для прививок на следующий год, а также проверить растения, которые были укрыты на зиму.
— Укрывать нужно обязательно плетистые розы и виноград. Если дачник еще этого не сделал, то нужно срочно этим заняться, — подчеркнула Людмила Шубина. — Следует защитить и землянику.
«Нужны снегопады»
В конце ноября синоптики прогнозируют настоящие сибирские морозы до -27 градусов. Но перепад может быть слишком резким.
— Очень нужны обильные снегопады после оттепели, чтобы землю полностью закрыло, — отметила специалист. — Если этого не случится, то мороз может повредить растения.
В прошлом году так и случилось — морозы ударили при слишком маленьком снежном покрове. Из-за этого многие дачники потеряли значительную часть урожая чеснока, а также кусты клубники. Агроном считает, что можно нагрести тот снег, что есть на грядке. Но она полагает, что снегопадов в этом году будет достаточно.
Синоптики на вторую декаду ноября не обещают обильных осадков и прогнозируют постепенное похолодание.
— Вторая декада ожидается выше нормы на 4–7 градусов, — предупредила Дарья Беспалова, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — В конце месяца ожидается понижение температуры воздуха ночью до -22...-27 градусов, днем до -16...-21 градуса.
Угроза пострашнее мороза
Самое время вспомнить о защите деревьев от зайцев. Этот грозный вредитель может легко уничтожить весь плодовый сад. Заяц обгрызает кору, лишая растения естественной защиты.
Самый надежный способ, по словам Людмилы Шубиной — это мелкая сетка. Ей нужно обмотать стволы, чтобы заяц не мог их сгрызть. Также можно обработать растения специальными отпугивающими средствами.
У дачников есть время и провести обработку растений от грибковых заболеваний. Для этого нужно опрыскать деревья и кустарники раствором мочевины.
— Это не повредит растениям. Морозов в ближайшие две недели не ожидается, а защитить сад от грибковых болезней очень важно, — отметила агроном.
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