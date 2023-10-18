Похолодание до -8 градусов приближается к Новосибирску — когда его ждать

Половина октября уже прошла, и погода в Новосибирске постепенно ухудшается. Скоро в город придут морозы, слякоть и снег. Но время порадоваться настоящей осенней погоде еще есть. НГС изучил прогноз погоды на конец октября в Новосибирске, который составили специальные сервисы. Рассказываем, чего стоит ждать.
«Яндекс.Погода» прогнозирует похолодание на ближайших выходных. Ожидается, что на неделе с 23 по 29 октября температуры днем будут держаться на уровне +2...+6 градусов в будни, и +1...+2 градусов в выходные. Ночью 30 октября возможно похолодание до -8 градусов.
По информации сайта Gismeteo, дневные температуры в городе опустятся ниже 0 градусов в конце месяца — 30 октября. Резкое понижение начнется в воскресенье, 22 октября. В этот же день возможен мокрый снег.
Сайт RusMeteo тоже пишет о похолодании до +7 градусов днем в ближайшее воскресенье. На следующей неделе возможен первый снег, который обещают 24 октября. Снегопады и мокрый снег могут продлиться в течение пяти дней.
Ранее НГС изучил приметы о погоде на зиму. Возможно, в Новосибирске будут очень сильные морозы. Рассказываем подробности.