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Похолодание до -8 градусов приближается к Новосибирску — когда его ждать

Изучаем прогнозы сервисов

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В городе возможен мокрый снег на следующей неделе

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Половина октября уже прошла, и погода в Новосибирске постепенно ухудшается. Скоро в город придут морозы, слякоть и снег. Но время порадоваться настоящей осенней погоде еще есть. НГС изучил прогноз погоды на конец октября в Новосибирске, который составили специальные сервисы. Рассказываем, чего стоит ждать.

«Яндекс.Погода» прогнозирует похолодание на ближайших выходных. Ожидается, что на неделе с 23 по 29 октября температуры днем будут держаться на уровне +2...+6 градусов в будни, и +1...+2 градусов в выходные. Ночью 30 октября возможно похолодание до -8 градусов.

Сервис не прогнозирует осадки в октябре

Сервис не прогнозирует осадки в октябре

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По информации сайта Gismeteo, дневные температуры в городе опустятся ниже 0 градусов в конце месяца — 30 октября. Резкое понижение начнется в воскресенье, 22 октября. В этот же день возможен мокрый снег.

На следующей неделе мокрый снег прогнозируют с понедельника по пятницу

На следующей неделе мокрый снег прогнозируют с понедельника по пятницу

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Сайт RusMeteo тоже пишет о похолодании до +7 градусов днем в ближайшее воскресенье. На следующей неделе возможен первый снег, который обещают 24 октября. Снегопады и мокрый снег могут продлиться в течение пяти дней.

По ночам в конце октября возможно похолодание до -6 градусов

По ночам в конце октября возможно похолодание до -6 градусов

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Ранее НГС изучил приметы о погоде на зиму. Возможно, в Новосибирске будут очень сильные морозы. Рассказываем подробности.

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