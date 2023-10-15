О чем предупреждает иней и когда лепить пельмени на удачу: какой будет зима в Новосибирске — изучаем погоду по приметам

Сейчас прогноз погоды без проблем можно найти в интернете, но так было далеко не всегда. Нашим предками приходилось прислушиваться к природе: наблюдать за тем, куда дует ветер, когда улетают птицы и выпадает первый снег, чтобы понять, каким будет остаток года. Сложно говорить, насколько это надежно, но все-таки НГС решил изучить приметы, которые помогут понять, какой будет зима в Новосибирске.
Народные поверья
Один из главных праздников, по погоде в который пытаются определить, каким будет конец года, — Покров Пресвятой Богородицы. Согласно народным поверьям, после 14 октября начинается настоящая зима. Значит уже сегодня можно подумать, чего стоит ждать впереди. По приметам, если на Покров не выпадает снег, то его не нужно ждать до декабря или января.
Если в Покров листья с деревьев полностью не опали, то стоит ждать очень холодной зимы. Кстати, Гидрометцентр уже составил вероятностный прогноз на ближайшие полгода. По его информации, в декабре возможны аномальные морозы. Да и листья в городе еще не опали полностью.
Кроме этого, снег, выпавший на Покров, может предупредить о том, что снежным будет и Рождество. А солнечный день, по поверьям, говорит о теплой осени до Михайлова дня — 21 ноября.
Следующий праздник, по которому предсказывали погоду, — день Сергия Зимнего, 20 октября. Если в этот день выпадает много снега, значит скоро придет зима. Если погода хорошая, то она продержится еще три недели.
31 октября — день Луки. Если в этот день зима не выпадет, то настоящая зима начнется еще не скоро. Также, если на деревьях еще остались листья, то снег быстро растает.
Иванов день традиционно отмечали 1 ноября. Мороз и снегопад предупреждает о холодной, тяжелой и затяжной зиме. Если ночью выпал небольшой снег, а к утру небо ясное — сильные морозы начнутся уже скоро.
8 ноября — Дмитриев день. Если на улице тепло — зима тоже ожидается теплой и сырой, а утренний иней предупреждает об обильных снегопадах. При этом, если снег выпадет в Дмитриев день, то весна будет поздней.
21 ноября отмечают Михайлов день, посвященный Архангелу Михаилу. Утренние заморозки предупреждают о холодной зиме, иней — о снегопадах.
День памяти Иоанна Златоуста отмечают 26 ноября. Главная примета связана не с погодой, а с едой — нужно налепить и съесть как можно больше пельменей, чтобы весь год удача была на вашей стороне. Традиция связана с тем, что в этот день устанавливается холодная погода, и пельмени можно замораживать.
Максимум -20 градусов
Сейчас погоду на ближайшие месяцы можно узнавать не только по приметам, но и по прогнозам специальных сайтов. Стоит отметить, что они предсказывают ее по усредненным показателям за предыдущие месяцы. Рассказываем, что прогнозирует «Яндекс.Погода».
В декабре ожидается похолодание максимум до -20 градусов ночью и -18 градусов днем. Снегопады возможны только 11 дней в месяце. В праздничный день, 31 декабря, днем температура опустится до -12 градусов.
В январе сервис не прогнозирует сильных морозов. Ночью 1 января возможно похолодание до -16 градусов и снегопад. В течение месяца температура будет держаться на уровне -11...-19 градусов.
Февраль в Новосибирске, по предварительному прогнозу, тоже ожидается относительно теплый. Самый морозный день прогнозируют 1 февраля, когда температура опустится до -17 градусов. Тогда стоит ждать самую холодную ночь с -18 градусами. К концу месяца в город придет потепление, и воздух может прогреться до -6 градусов.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на ноябрь в Новосибирске. Сервисы предупреждают о том, что в городе возможен долгий снегопад.