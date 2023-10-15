О чем предупреждает иней и когда лепить пельмени на удачу: какой будет зима в Новосибирске — изучаем погоду по приметам

Народные поверья

Один из главных праздников, по погоде в который пытаются определить, каким будет конец года, — Покров Пресвятой Богородицы. Согласно народным поверьям, после 14 октября начинается настоящая зима. Значит уже сегодня можно подумать, чего стоит ждать впереди. По приметам, если на Покров не выпадает снег, то его не нужно ждать до декабря или января.

Если в Покров листья с деревьев полностью не опали, то стоит ждать очень холодной зимы. Кстати, Гидрометцентр уже составил вероятностный прогноз на ближайшие полгода. По его информации, в декабре возможны аномальные морозы. Да и листья в городе еще не опали полностью.