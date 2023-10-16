Новосибирск накрыл густой туман — видимость на дорогах серьезно снизилась

Новосибирск утром 16 октября накрыл густой туман. Видимость на дорогах из-за него серьезно снизилась, поэтому и водителям и пешеходам стоит быть более внимательными.
По данным «Западно-Сибирского УГМС», сейчас влажность в городе составляет 99%. Температура воздуха всего +2 градуса. При этом в городе совсем нет ветра — полный штиль.
В Новосибирске начали собираться утренние пробки. Движение затруднено на улице Станиславского, Ватутина, Большевистской, Кирова. Приложение 2Гис оценивает ситуацию на дорогах в 7 баллов, а Яндекс.Карты в 5 баллов.
Из-за непогоды в Новосибирске взлетели цены на такси. В среднем повышение составило около 100–150 рублей. Сервисы фиксируют повышенный спрос.