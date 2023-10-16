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Холод и туман: в Новосибирске из-за непогоды взлетели цены на такси

Сервис показывает повышенный спрос

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Утром в понедельник добраться до работы на такси стоит немало

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В Новосибирске непогода сказалась на ценах такси — поездки утром 16 октября стали очень дорогими. В среднем читатели отмечают повышение от обычной цены на 100–150 рублей.

— Обычно в пределах 300–450 рублей стоит. Но сегодня, видимо, из-за холода и тумана цена стала еще выше. Около 600 рублей просит за поездку, — сообщила читательница НГС.

Приложение сервиса показывает повышенный спрос на машины, из-за чего стоимость поездки и стала выше. Также в городе начали собираться утренние пробки. Движение затруднено на улице Станиславского, Ватутина, Большевистской, Кирова.

Мы узнали, куда таксисты не поедут даже за очень большую сумму и на какие уловки идут, чтобы избавиться от невыгодного заказа. Карту «мертвых зон» Новосибирска можно скачать себе на телефон.

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