Холод и туман: в Новосибирске из-за непогоды взлетели цены на такси

В Новосибирске непогода сказалась на ценах такси — поездки утром 16 октября стали очень дорогими. В среднем читатели отмечают повышение от обычной цены на 100–150 рублей.
— Обычно в пределах 300–450 рублей стоит. Но сегодня, видимо, из-за холода и тумана цена стала еще выше. Около 600 рублей просит за поездку, — сообщила читательница НГС.
Приложение сервиса показывает повышенный спрос на машины, из-за чего стоимость поездки и стала выше. Также в городе начали собираться утренние пробки. Движение затруднено на улице Станиславского, Ватутина, Большевистской, Кирова.
Мы узнали, куда таксисты не поедут даже за очень большую сумму и на какие уловки идут, чтобы избавиться от невыгодного заказа. Карту «мертвых зон» Новосибирска можно скачать себе на телефон.