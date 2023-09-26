Появилось видео, на котором Новосибирскую области якобы засыпало снегом — что об этом говорят местные

В интернете появилось видео со снегопадом, якобы снятое в Новосибирской области. Ролик появился в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Автор утверждает, что съемка проводилась 25 сентября. На кадрах видно, что трассу засыпало снегом, а дорога покрылась белым. В паблике «Инцидент Новосибирск» сообщили, что ролик снят на станции Буготак в Тогучинском районе было.
В комментариях к посту сообщают о том, что ролик мог быть снят не в Буготаке.
НГС позвонил в администрацию Буготакского сельсовета, там сообщили, что снега не было. В новосибирском гидрометцентре отметили, что на метеостанции в Тогучине фиксировали осадки в виде дождя.
— В Кемеровской области фиксировались осадки в виде дождя и мокрого снега, может быть зарядом пронесло. На границе близкой с Кемеровской областью, могли быть заряды, дожди с мокрым снегом. Может быть это было локально, провалилось между метеостанциями, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
Ранее стало известно, что снег выпал в Томской области. При этом в Новосибирске в ближайшие дни прогнозируют потепление, температура может подняться до +15 градусов, количество осадков уменьшится. Снег в сентябре, считают специалисты, не выпадет.