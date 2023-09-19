Ливень с градом обрушился на Новосибирск — видео буйства стихии

В Дзержинском районе Новосибирска вечером 19 сентября прошел ливень с градом. Видео в редакцию прислала корреспондент НГС Александра Бруня.
— Сначала пошел сильный ливень, а затем начался град. Град уже идет минут 10, в диаметре он примерно 3–4 миллиметра. Буквально за пару минут улица Есенина превратилась в огромную бушующую реку. Думаю, в центр города туча не придет, так как ветер гонит ее в сторону Каменки, — пояснила корреспондент.
По данным Западно-Сибирского УГМС, вечером 19 сентября в Новосибирске местами ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер переменный 2–7 м/с, температура воздуха ночью
Ранее в Новосибирске выпал крупный град и прошел сильный ливень. Диаметр ледяных осадков, в некоторых районах, достигал размера куриного яйца. За считаные минуты улицы города затопило.