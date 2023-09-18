Новосибирск ждет еще один день с теплом до +22 градусов. Когда погода испортится?

В Новосибирске на рабочей неделе установится тепло, но температура упадет к выходным. Как рассказали синоптики, ближайшие три дня погода будет устойчивой.
— У нас однородная воздушная масса, поэтому спокойная ситуация. Повышенное атмосферное давление, но оно падает уже. 22 сентября ждем перестройку, будет падение атмосферного давления. На выходные ждем ухудшение погодных условий, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
Во вторник, 19 сентября, будет без осадков. Ветер переменный 2–7 м/с. Температура ночью
В среду, 20 сентября, будет преимущественно без осадков. Ветер южный 2–7 м/с. Ночью температура ожидается
В четверг, 21 сентября, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Температура ночью будет
На этой неделе в Новосибирске официально начнется отопительный сезон — 21 сентября. Но жилые дома начнут подключать на следующей неделе.