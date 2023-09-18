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Новосибирск ждет еще один день с теплом до +22 градусов. Когда погода испортится?

На выходных ожидается похолодание

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В ближайшие дни будет теплая спокойная погода

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В Новосибирске на рабочей неделе установится тепло, но температура упадет к выходным. Как рассказали синоптики, ближайшие три дня погода будет устойчивой.

— У нас однородная воздушная масса, поэтому спокойная ситуация. Повышенное атмосферное давление, но оно падает уже. 22 сентября ждем перестройку, будет падение атмосферного давления. На выходные ждем ухудшение погодных условий, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Во вторник, 19 сентября, будет без осадков. Ветер переменный 2–7 м/с. Температура ночью +9... +11 градусов, днем +20... +22 градусов.

В среду, 20 сентября, будет преимущественно без осадков. Ветер южный 2–7 м/с. Ночью температура ожидается +9... +11 градусов, днем +16... +18 градусов.

В четверг, 21 сентября, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Температура ночью будет +8... +10, днем обещают +17... +19 градусов.

На этой неделе в Новосибирске официально начнется отопительный сезон — 21 сентября. Но жилые дома начнут подключать на следующей неделе.

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